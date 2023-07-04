TrendyFollow FX MT4
- Asesores Expertos
- Chen Jia Qi
- Versión: 3.8
- Actualizado: 4 julio 2023
- Activaciones: 10
**Introducción
Nos complace presentar nuestro último EA para MT4, una poderosa herramienta para operar en Forex basada en el aprendizaje de redes neuronales. Se basa en el patrón de entrenamiento de CHATGPT. Ha aprendido de más de una década de datos históricos a través del aprendizaje automático de redes neuronales, por lo que los resultados son muy buenos.
Estamos comprometidos a refinar y mejorar continuamente nuestro EA MT4 para ofrecerle la mejor experiencia de trading posible. Tiene múltiples parámetros ajustables que se pueden ajustar de acuerdo a su tolerancia al riesgo.
En resumen, nuestro último EA para MT4 es una herramienta de negociación de divisas potente, fiable y fácil de usar basada en el aprendizaje de redes neuronales. Combina algoritmos avanzados con estrictas medidas de gestión de riesgos para ayudarle a alcanzar el éxito en el mercado de divisas. ¡Compre ahora y comience su viaje de trading!
Para los pares de divisas M15 timeframesGBPUSD, actualmente puede utilizar la configuración predeterminada tal y como está.
|Símbolo
|GBPUSD (Recomendar)
|Tipo de cuenta
|Clásica, ECN, PRO
|Apalancamiento
|Cualquier apalancamiento
|Marco temporal
|M15
|Configuración
|Por defecto
|Depósito mínimo/recomendado
|100$
|Puede trabajar con otros EAs
|Sí
Only a few weeks of testing and so far as I can tell the expert trades on live exactly like it does on backtests. Sure there was a dip last week, but that is to be expected. Time will tell in the long term. For now I'm very happy!