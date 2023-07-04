TrendyFollow FX MT4

3.67

**Introducción

Nos complace presentar nuestro último EA para MT4, una poderosa herramienta para operar en Forex basada en el aprendizaje de redes neuronales. Se basa en el patrón de entrenamiento de CHATGPT. Ha aprendido de más de una década de datos históricos a través del aprendizaje automático de redes neuronales, por lo que los resultados son muy buenos.

Señal de trading en vivo

**Aprendizaje de redes neuronales

Este EA es capaz de aprender y adaptarse continuamente a los cambios del mercado, proporcionándole las mejores decisiones de trading. Sin embargo, el futuro no siempre replica completamente la historia, por lo que los resultados no siempre pueden ser tan buenos. Pero mientras se repliquen la mayoría de las tendencias del mercado, puede ganar dinero, que es el concepto creativo de este EA.

**Algoritmos Avanzados

Hemos elaborado cuidadosamente este EA con algoritmos avanzados de redes neuronales que analizan las tendencias del mercado y ejecutan operaciones basadas en parámetros bien definidos. Es capaz de reconocer patrones y relaciones complejas y tomar decisiones comerciales basadas en esta información. Optimizamos continuamente el algoritmo para asegurar que sigue siendo eficiente en un entorno de mercado en constante cambio.

**Mejora continua

Estamos comprometidos a refinar y mejorar continuamente nuestro EA MT4 para ofrecerle la mejor experiencia de trading posible. Tiene múltiples parámetros ajustables que se pueden ajustar de acuerdo a su tolerancia al riesgo.

**Actualizaciones

Además, normalmente lanzamos versiones actualizadas cada lunes después de incorporar los últimos datos del entrenamiento de la semana anterior. Asegúrese de estar atento a las actualizaciones.

**Compra

Ahora es el mejor momento para comprar nuestro EA MT4. Si lo compra y lo utiliza, por favor, utilice M15 GBPUSD sólo para el comercio en vivo, que es el mejor basado en todos los datos.

**Comentarios

En cuanto a la retroalimentación, esperamos que si los clientes encuentran algún problema, primero pueden ponerse en contacto directamente con nuestro equipo de servicio al cliente o describir la situación en los comentarios. Esto nos ayudará a entender mejor los problemas y proporcionar soluciones.

**Conclusión

En resumen, nuestro último EA para MT4 es una herramienta de negociación de divisas potente, fiable y fácil de usar basada en el aprendizaje de redes neuronales. Combina algoritmos avanzados con estrictas medidas de gestión de riesgos para ayudarle a alcanzar el éxito en el mercado de divisas. ¡Compre ahora y comience su viaje de trading!


Para los pares de divisas M15 timeframesGBPUSD, actualmente puede utilizar la configuración predeterminada tal y como está.



Símbolo GBPUSD (Recomendar)
Tipo de cuenta Clásica, ECN, PRO
Apalancamiento Cualquier apalancamiento
Marco temporal M15
Configuración Por defecto
Depósito mínimo/recomendado 100$
Puede trabajar con otros EAs



Comentarios 5
Edward Febbraio
481
Edward Febbraio 2023.07.30 12:31 
 

Only a few weeks of testing and so far as I can tell the expert trades on live exactly like it does on backtests. Sure there was a dip last week, but that is to be expected. Time will tell in the long term. For now I'm very happy!

Keisuke Tsutsui
4595
Keisuke Tsutsui 2023.07.11 14:58 
 

very good profits 2days,.

Respuesta al comentario