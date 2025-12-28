Calendário Econômico
EUA - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Moderada
|N/D
|55.4
|
54.8
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O PMI Composto Markit (Markit Composite PMI) é um relatório de resumo mensal sobre como mudaram as condições de negócios de empresas privadas no setor de produção e serviços. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras que trabalham em 100 empresas privadas do setor manufatureiro estadunidense.
Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.
Ao contrário do PMI publicado pelo ISM, o cálculo do PMI Markit inclui apenas informações sobre empresas privadas. Os gestores de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros de suas atividades: preços pagos e recebidos, emprego, nível de produção, número de novos pedidos, etc. Os participantes da sondagem dão uma avaliação relativa desses indicadores: eles cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Sub-índices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica.
Cada resposta é ponderada de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence. Assim, a maioria das grandes empresas fazem uma contribuição maior para o cálculo do índice.
A versão completa deste relatório contém sub-índices separados que descrevem a inflação, emprego e outros indicadores-chave da atividade econômica. Além disso, são calculados sub-índices individuais para diferentes áreas das empresas (de acordo com a classificação do NAICS).
O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.
PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele fornece informações operacionais cobrindo as atividades de todo o setor privado nos Estados Unidos. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do PMI caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
