MQL5参考标准程序库数据采集CListInsert 

Insert

在列表中按指定位置插入元素。

int  Insert(
   CObject*  element,     // 插入的元素
   int       pos          // 位置
   )

参数

element

[输入]  插入到列表中的元素值。

pos

[输入]  插入到列表的位置。

返回值

如果成功, 返回插入元素的索引, 或在出错时 -1。

注释

如果传递无效指针值 (比如 NULL), 则元素不会被加入列表。

例如:

//--- 例程 CList::Insert(CObject*,int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("对象创建错误"); 
      return
     } 
   //--- 插入 100 个元素 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Insert(new CObject,0)==-1) 
        { 
         printf("元素插入错误"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- 使用列表 
   //--- . . . 
   //--- 删除列表 
   delete list; 
  } 
