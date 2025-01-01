- FreeMode
Insert
Вставляет элемент в список в указанную позицию.
|
int Insert(
Параметры
element
[in] значение элемента для вставки в список
pos
[in] позиция в списке для вставки
Возвращаемое значение
Индекс вставленного элемента, либо -1 в случае ошибки.
Примечание
Элемент не добавится в список, если в качестве параметра передать некорректный указатель (например NULL).
Пример:
|
//--- example for CList::Insert(CObject*,int)