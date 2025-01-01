ДокументацияРазделы
Insert

Вставляет элемент в список в указанную позицию.

int  Insert(
   CObject*  element,     // элемент для вставки
   int       pos          // позиция
   )

Параметры

element

[in]  значение элемента для вставки в список

pos

[in]  позиция в списке для вставки

Возвращаемое значение

Индекс вставленного элемента, либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Элемент не добавится в список, если в качестве параметра передать некорректный указатель (например NULL).

Пример:

//--- example for CList::Insert(CObject*,int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- insert 100 elements 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Insert(new CObject,0)==-1) 
        { 
         printf("Element insert error"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- use list 
   //--- . . . 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 
