- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Insert
指定された位置にリストの要素を挿入します。
|
int Insert(
パラメータ
element
[in] リストに挿入される要素の値
pos
[in] リスト内の挿入位置
戻り値
成功の場合は挿入された要素のインデックス、エラーの場合は -1
注意事項
NULLなどの不正なポインタがパラメータに渡された場合、要素はリストに追加されません。
例:
|
//--- CList::Insert(CObject*,int) の例