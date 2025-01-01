ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListInsert 

Insert

指定された位置にリストの要素を挿入します。

int  Insert(
  CObject*  element,    // 挿入する要素
  int      pos          // 位置
  ）

パラメータ

element

[in] リストに挿入される要素の値

pos

[in] リスト内の挿入位置

戻り値

成功の場合は挿入された要素のインデックス、エラーの場合は -1

注意事項

NULLなどの不正なポインタがパラメータに渡された場合、要素はリストに追加されません。

例:

//--- CList::Insert(CObject*,int) の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 100 要素を挿入する
  for(int i=0;i<100;i++)
    {
    if(list.Insert(new CObject,0)==-1)
       {
        printf("Element insert error");
        delete list;
        return;
       }
    }
  //--- リストを使用する
  //--- . にて。にて。
  //--- リストを削除する
  delete list;
 }

Add