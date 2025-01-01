문서화섹션
Insert

리스트의 지정된 위치에 요소를 삽입합니다.

int  Insert(
   CObject*  element,     // 삽입할 요소
   int       pos          // 위치
   )

Parameters

element

[in] 목록에 삽입할 요소의 값

pos

[in] 삽입할 목록의 위치

Return Value

삽입된 요소의 색인 - 성공, -1 - 오류.

Note

잘못된 포인터(예: NULL)가 매개 변수로 전달되면 요소가 리스트에 추가되지 않습니다.

예제:

//--- CList::Insert(CObject*,int) 예제
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      return
     } 
   //--- 100개 요소 삽입 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Insert(new CObject,0)==-1) 
        { 
         printf("요소 삽입 오류"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- 리스트 사용 
   //--- . . . 
   //--- 리스트 삭제 
   delete list; 
  } 
Add