- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Insert
Fügt ein Element in die Liste an die angegebene Position ein.
|
int Insert(
Parameter
element
[in] Wert des Elements, das in die Liste eingefügt wird.
pos
[in] Die Einfügeposition in der Liste
Rückgabewert
Der Index des eingefügten Elements, oder -1, wenn ein Fehler auftritt.
Hinweis
Ein Element wird nicht in eine Liste hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.
Beispiel:
|
//--- example for CList::Insert(CObject*,int)