Insert

Fügt ein Element in die Liste an die angegebene Position ein.

int Insert(

CObject* element,

int pos

)

Parameter

element

[in] Wert des Elements, das in die Liste eingefügt wird.

pos

[in] Die Einfügeposition in der Liste

Rückgabewert

Der Index des eingefügten Elements, oder -1, wenn ein Fehler auftritt.

Hinweis

Ein Element wird nicht in eine Liste hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.

Beispiel: