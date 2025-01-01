CreateElement

Cria um novo item à lista.

CObject* CreateElement()

Valor do Retorno

Se com sucesso, retorna ponteiro para o elemento recém criado. Retorna NULL se não for possível criar o elemento.

Observação

Método CreateElement () na classe CList sempre retorna NULL e não executa nenhuma ação. Se necessário, em uma classe derivada, o método CreateElement () deve ser implementado.

Exemplo