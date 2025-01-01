- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Cria um novo item à lista.
|
CObject* CreateElement()
Valor do Retorno
Se com sucesso, retorna ponteiro para o elemento recém criado. Retorna NULL se não for possível criar o elemento.
Observação
Método CreateElement () na classe CList sempre retorna NULL e não executa nenhuma ação. Se necessário, em uma classe derivada, o método CreateElement () deve ser implementado.
Exemplo
|
//--- example for CList::CreateElement(int)