CreateElement

在列表中创建新项目。

CObject*  CreateElement()

返回值

成功情况下是新创建元素的指针, NULL - 如果您未能创建元素。

注释

在 CList 类中的方法 CreateElement () 永远返回 NULL 且不执行任何动作。如果必要, 在派生类中, 方法 CreateElement () 应予实现。

例如:

//--- 例程 CList::CreateElement(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    size=100; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("对象创建错误"); 
      return
     } 
   //--- fill list 
   for(int i=0;i<size;i++) 
     { 
      CObject *object=list.CreateElement(); 
      if(object==NULL
        { 
         printf("元素创建错误"); 
         delete list; 
         return
        } 
      list.Add(object); 
     } 
   //--- 使用列表 
   //--- . . . 
   //--- 删除列表 
   delete list; 
  } 
