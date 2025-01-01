- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CreateElement
在列表中创建新项目。
|
CObject* CreateElement()
返回值
成功情况下是新创建元素的指针, NULL - 如果您未能创建元素。
注释
在 CList 类中的方法 CreateElement () 永远返回 NULL 且不执行任何动作。如果必要, 在派生类中, 方法 CreateElement () 应予实现。
例如:
|
//--- 例程 CList::CreateElement(int)