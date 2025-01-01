문서화섹션
CreateElement

목록의 새 요소를 생성합니다.

CObject*  CreateElement()

Return Value

새로 만든 요소(성공, NULL)에 대한 포인터는 요소를 만들 수 없습니다.

Note

CList 클래스의 메서드 CreateElement()는 항상 NULL을 반환하고 어떠한 작업도 수행하지 않습니다. 필요한 경우 CreateElement() 메서드를 파생 클래스에서 구현해야 합니다.

예제:

//--- CList::CreateElement(int) 예제
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    size=100; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      return
     } 
   //--- 목록 채우기 
   for(int i=0;i<size;i++) 
     { 
      CObject *object=list.CreateElement(); 
      if(object==NULL
        { 
         printf("요소 생성 오류"); 
         delete list; 
         return
        } 
      list.Add(object); 
     } 
   //--- 리스트 사용 
   //--- . . . 
   //--- 리스트 삭제 
   delete list; 
  } 
