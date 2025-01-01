- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CreateElement
목록의 새 요소를 생성합니다.
|
CObject* CreateElement()
Return Value
새로 만든 요소(성공, NULL)에 대한 포인터는 요소를 만들 수 없습니다.
Note
CList 클래스의 메서드 CreateElement()는 항상 NULL을 반환하고 어떠한 작업도 수행하지 않습니다. 필요한 경우 CreateElement() 메서드를 파생 클래스에서 구현해야 합니다.
예제:
|
//--- CList::CreateElement(int) 예제