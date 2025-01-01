//--- CList::CreateElement(int) の例

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

int size=100;

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- リストに書き込む

for(int i=0;i<size;i++)

{

CObject *object=list.CreateElement();

if(object==NULL)

{

printf("Element create error");

delete list;

return;

}

list.Add(object);

}

//--- リストを使用する

//--- リストを削除する

delete list;

}