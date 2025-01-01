ドキュメントセクション
リストで新しい項目を作成します。

CObject*  CreateElement()

戻り値

成功の場合は作成された要素へのポインタ、要素が作成出来ない場合は NULL

注意事項

CList クラスの CreateElement () メソッドは常に NULL を戻し何のアクションも取りません。派生クラスで CreateElement () メソッドが必要に応じて実装されるべきです。

例:

//--- CList::CreateElement(int) の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  int    size=100;
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- リストに書き込む
  for(int i=0;i<size;i++)
    {
     CObject *object=list.CreateElement();
    if(object==NULL)
       {
        printf("Element create error");
        delete list;
        return;
       }
     list.Add(object);
    }
  //--- リストを使用する
  //--- . にて。にて。
  //--- リストを削除する
  delete list;
 }

