- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CreateElement
リストで新しい項目を作成します。
|
CObject* CreateElement()
戻り値
成功の場合は作成された要素へのポインタ、要素が作成出来ない場合は NULL
注意事項
CList クラスの CreateElement () メソッドは常に NULL を戻し何のアクションも取りません。派生クラスで CreateElement () メソッドが必要に応じて実装されるべきです。
例:
|
//--- CList::CreateElement(int) の例