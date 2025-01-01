- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Erstellt ein neues Element in der Liste.
CObject* CreateElement()
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg einen Zeiger auf das neu erstellten Element zurück, NULL wenn das Element nicht erstellt werden kann.
Hinweis
Die Methode CreateElement() in der Klasse CList gibt immer NULL zurück und führt keine Aktionen aus. Falls erforderlich, sollte die Methode CreateElement() in der abgeleiteten Klasse implementiert werden.
Beispiel:
//--- example for CList::CreateElement(int)