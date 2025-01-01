DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCListCreateElement 

CreateElement

Erstellt ein neues Element in der Liste.

CObject*  CreateElement()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg einen Zeiger auf das neu erstellten Element zurück, NULL wenn das Element nicht erstellt werden kann.

Hinweis

Die Methode CreateElement() in der Klasse CList gibt immer NULL zurück und führt keine Aktionen aus. Falls erforderlich, sollte die Methode CreateElement() in der abgeleiteten Klasse implementiert werden.

Beispiel:

//--- example for CList::CreateElement(int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    size=100; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- fill list 
   for(int i=0;i<size;i++) 
     { 
      CObject *object=list.CreateElement(); 
      if(object==NULL
        { 
         printf("Element create error"); 
         delete list; 
         return
        } 
      list.Add(object); 
     } 
   //--- use list 
   //--- . . . 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 
Add