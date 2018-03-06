Pon "Me gusta" y sigue las noticias
N Candles v6 - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto busca N velas similares seguidas. La compra se realiza con las velas alcistas, la venta se realiza con las velas bajistas. Se toma en cuenta el tipo de la cuenta comercial: compensación o cobertura. En el código se utilizan las clases comerciales CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo y CAccountInfo.
Novedades de la versión 6
Han sido añadidos los tipos del cierre al encontrarse con la «oveja negra»:
- Cierre de todas las posiciones.
- Cierre de las posiciones opuestas a la «oveja negra».
- Cierre de las posiciones con la misma dirección que la «oveja negra».
«Oveja negra»
Supongamos que el EA busca 5 velas similares. En cuanto las encuentre (por ejemplo, serán cinco velas alcistas), abre la posición BUY. Si después de la apertura de la posición, resulta que la siguiente vela no es alcista, esta vela será así llamada «oveja negra».
Parámetros de entrada
- N identical candles which go in a row - número de velas iguales en la serie.
- Lot - volumen de la posición a abrir.
- Take Profit - Take Profit es 0, el parámetro no se usa.
- Stop Loss - Stop Loss es 0, el parámetro no se usa.
- Trailing Stop - trailing es 0, el parámetro no se usa.
- Trailing Step - paso del trailing es 0, el parámetro no se usa.
- Max positions certain direction (only for hedging) - número máximo de posiciones de la misma dirección (sólo para cobertura (hedging).
- Max position volume (only for netting) - volumen máximo de posiciones abiertas (sólo para la compensación (netting).
- .
- Use trade hours - permitir/prohibir el uso del «tiempo de trabajo».
- Start hour - inicio del «tiempo de trabajo» (hora).
- End hour - fin del «tiempo de trabajo» (hora).
- magic number - identificador únici del EA.
- The type of closure at the meeting of the "black sheep" - tipo del cierre si se encuentra la «oveja negra».
En esta versión se puede activar los parámetros Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop - el cierre de la posición va a controlarse por la «oveja negra».
Ejemplo en D1 de 2017.04.18 a 2018.02.10 en el modo de generación de los ticks «Cada tick»:
