エキスパート

N Candles v6 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
ビュー:
776
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。強気なローソク足で買い、弱気なローソク足で売ります。EAは、勘定がネッティングかヘッジかを確認します。CPositionInfoCTradeCSymbolInfoCAccountInfo取引クラスはコードで使用されています。


バージョン6の新機能

「黒い羊」が満たされたときの決済タイプを追加しました

  • すべてのポジションの決済.
  • 「黒い羊」とは反対のポジション決済.
  • 「黒い羊」と同じ方向のポジション決済.


「黒い羊」

エキスパートアドバイザーによって5本の同じローソク足が探されるとします。EAによって5つの強気ローソク足が連続して見つけられ、買いポジションが開かれます。ポジションが開いた後の次のローソク足が強気でない場合、そのようなローソク足は 「黒い羊」とみなされます。


入力パラメータ

  • N identical candles which go in a row - 連続した同一のローソク足の数.
  • Lot - ポジション数量.
  • Take Profit - テイクプロフィットの値（0の場合は不使用）.
  • Stop Loss - ストップロスの値（0の場合は不使用）.
  • Trailing Stop - トレールストップの値（0の場合は不使用）.
  • Trailing Step - トレールステップの値（0の場合は不使用）.
  • Max positions certain direction (only for hedging) - 一方向の最大許容ポジション数（ヘッジ勘定にのみ適用）.
  • Max position volume (only for netting) - ポジションの最大数量（ネッティング勘定にのみ適用）.
  • .
  • Use trade hours - 時間フィルタを有効化/無効化.
  • Start hour - 取引開始時間.
  • End hour - 取引終了時間.
  • magic number - EAの一意のID.
  • The type of closure at the meeting of the "black sheep" - 「黒い羊」の場合に適用される決済タイプを選択する.

このバージョンではTake ProfitStop LossTrailing Stopを無効にできます。この場合、ポジションは"black sheep"パラメータで決済されます。

D1、2017.04.18 - 2018.02.10、「全てのティック」モードでのテスト結果:

N-_Candles_v6最適化

銘柄 パス 結果 利益 期待される利益 利益率 回復率 シャープレシオ カスタム エクイティDD % 取引
AUDJPY 0 234868,07 26677,92 592,84 3,06 2,23 0,42 0 17,42 45
EURCHF 2 182707,90 21403,45 548,81 2,56 0,97 0,34 0 26,12 39
AUDUSD 3 176864,42 23113,10 462,26 2,42 1,40 0,33 0 23,34 50
USDJPY 1 161759,58 16625,68 573,30 2,43 0,66 0,38 0 44,97 29
GBPUSD 4 106435,34 15526,40 378,69 1,62 0,61 0,20 0 29,82 41
USDCHF 5 51537,85 445,34 11,42 1,02 0,02 0,02 0 31,45 39
USDCAD 6 40360,28 -3701,81 -88,14 0,87 -0,15 -0,04 0 35,79 42
EURCAD 7 38152,04 -4512,05 -132,71 0,84 -0,17 -0,06 0 42,95 34
#AA 9 34847,02 -1795,40 -51,30 0,72 -0,52 -0,12 0 6,95 35
EURJPY 8 23499,63 -14049,99 -326,74 0,65 -0,26 -0,18 0 62,68 43
EURUSD 10 4307,27 -28962,60 -851,84 0,20 -0,95 -0,59 0 60,81 34

Pipsover 2 Pipsover 2

このエキスパートアドバイザーは、iChaikin（チャイキンオシレータ）指標とiMA（移動平均、MA）指標に基づいて動作します。

IEEE浮動小数点デコーダ IEEE浮動小数点デコーダ

浮動小数点（つまりfloatとdouble）の実際の格納された値を、十数桁までの高精度で表示します。これは、他のMQL5プログラムの浮動小数点数の正確な値をデバッグするのに役立ちます。

Eldersセーフゾーン Eldersセーフゾーン

Elderの「セーフゾーン」に基づく指標です。

MACD EA MACD EA

このエキスパートアドバイザーでは、3つのiMA（移動平均、MA）指標と1つのiMACD（移動平均収束/発散、MACD）が使用されます。