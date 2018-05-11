このエキスパートアドバイザーは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。強気なローソク足で買い、弱気なローソク足で売ります。EAは、勘定がネッティングかヘッジかを確認します。CPositionInfo、CTrade、CSymbolInfo、CAccountInfo取引クラスはコードで使用されています。





バージョン6の新機能

「黒い羊」が満たされたときの決済タイプを追加しました

すべてのポジションの決済.

「黒い羊」とは反対のポジション決済.

「黒い羊」と同じ方向のポジション決済.





「黒い羊」

エキスパートアドバイザーによって5本の同じローソク足が探されるとします。EAによって5つの強気ローソク足が連続して見つけられ、買いポジションが開かれます。ポジションが開いた後の次のローソク足が強気でない場合、そのようなローソク足は 「黒い羊」とみなされます。





入力パラメータ

N identical candles which go in a row - 連続した同一のローソク足の数.

- 連続した同一のローソク足の数. Lot - ポジション数量.

- ポジション数量. Take Profit - テイクプロフィットの値（0の場合は不使用）.

- テイクプロフィットの値（0の場合は不使用）. Stop Loss - ストップロスの値（0の場合は不使用）.

- ストップロスの値（0の場合は不使用）. Trailing Stop - トレールストップの値（0の場合は不使用）.

- トレールストップの値（0の場合は不使用）. Trailing Step - トレールステップの値（0の場合は不使用）.

- トレールステップの値（0の場合は不使用）. Max positions certain direction (only for hedging) - 一方向の最大許容ポジション数（ヘッジ勘定にのみ適用）.

- 一方向の最大許容ポジション数（ヘッジ勘定にのみ適用）. Max position volume (only for netting) - ポジションの最大数量（ネッティング勘定にのみ適用）.

- ポジションの最大数量（ネッティング勘定にのみ適用）. .

Use trade hours - 時間フィルタを有効化/無効化.

- 時間フィルタを有効化/無効化. Start hour - 取引開始時間.

- 取引開始時間. End hour - 取引終了時間.

- 取引終了時間. magic number - EAの一意のID.

- EAの一意のID. The type of closure at the meeting of the "black sheep" - 「黒い羊」の場合に適用される決済タイプを選択する.

このバージョンではTake Profit、Stop Loss、Trailing Stopを無効にできます。この場合、ポジションは"black sheep"パラメータで決済されます。

