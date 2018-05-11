私たちのファンページに参加してください
このエキスパートアドバイザーは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。強気なローソク足で買い、弱気なローソク足で売ります。EAは、勘定がネッティングかヘッジかを確認します。CPositionInfo、CTrade、CSymbolInfo、CAccountInfo取引クラスはコードで使用されています。
- バージョン1 N Candles.
- バージョン2 N Candles v2.
- バージョン3 N Candles v3.
- バージョン4 N Candles v4.
- バージョン5 N Candles v5.
バージョン6の新機能
「黒い羊」が満たされたときの決済タイプを追加しました
- すべてのポジションの決済.
- 「黒い羊」とは反対のポジション決済.
- 「黒い羊」と同じ方向のポジション決済.
「黒い羊」
エキスパートアドバイザーによって5本の同じローソク足が探されるとします。EAによって5つの強気ローソク足が連続して見つけられ、買いポジションが開かれます。ポジションが開いた後の次のローソク足が強気でない場合、そのようなローソク足は 「黒い羊」とみなされます。
入力パラメータ
- N identical candles which go in a row - 連続した同一のローソク足の数.
- Lot - ポジション数量.
- Take Profit - テイクプロフィットの値（0の場合は不使用）.
- Stop Loss - ストップロスの値（0の場合は不使用）.
- Trailing Stop - トレールストップの値（0の場合は不使用）.
- Trailing Step - トレールステップの値（0の場合は不使用）.
- Max positions certain direction (only for hedging) - 一方向の最大許容ポジション数（ヘッジ勘定にのみ適用）.
- Max position volume (only for netting) - ポジションの最大数量（ネッティング勘定にのみ適用）.
- .
- Use trade hours - 時間フィルタを有効化/無効化.
- Start hour - 取引開始時間.
- End hour - 取引終了時間.
- magic number - EAの一意のID.
- The type of closure at the meeting of the "black sheep" - 「黒い羊」の場合に適用される決済タイプを選択する.
このバージョンではTake Profit、Stop Loss、Trailing Stopを無効にできます。この場合、ポジションは"black sheep"パラメータで決済されます。
D1、2017.04.18 - 2018.02.10、「全てのティック」モードでのテスト結果:
|銘柄
|パス
|結果
|利益
|期待される利益
|利益率
|回復率
|シャープレシオ
|カスタム
|エクイティDD %
|取引
|AUDJPY
|0
|234868,07
|26677,92
|592,84
|3,06
|2,23
|0,42
|0
|17,42
|45
|EURCHF
|2
|182707,90
|21403,45
|548,81
|2,56
|0,97
|0,34
|0
|26,12
|39
|AUDUSD
|3
|176864,42
|23113,10
|462,26
|2,42
|1,40
|0,33
|0
|23,34
|50
|USDJPY
|1
|161759,58
|16625,68
|573,30
|2,43
|0,66
|0,38
|0
|44,97
|29
|GBPUSD
|4
|106435,34
|15526,40
|378,69
|1,62
|0,61
|0,20
|0
|29,82
|41
|USDCHF
|5
|51537,85
|445,34
|11,42
|1,02
|0,02
|0,02
|0
|31,45
|39
|USDCAD
|6
|40360,28
|-3701,81
|-88,14
|0,87
|-0,15
|-0,04
|0
|35,79
|42
|EURCAD
|7
|38152,04
|-4512,05
|-132,71
|0,84
|-0,17
|-0,06
|0
|42,95
|34
|#AA
|9
|34847,02
|-1795,40
|-51,30
|0,72
|-0,52
|-0,12
|0
|6,95
|35
|EURJPY
|8
|23499,63
|-14049,99
|-326,74
|0,65
|-0,26
|-0,18
|0
|62,68
|43
|EURUSD
|10
|4307,27
|-28962,60
|-851,84
|0,20
|-0,95
|-0,59
|0
|60,81
|34
