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N Candles v6 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 EA 检查账户是净持亦或对冲结算。 在代码中使用了 CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfoCAccountInfo 交易类。


新版本 6

当遇到 "黑羊" 时添加平仓类型:

  • 平所有仓位。
  • 平与 "黑羊" 相反的持仓。
  • 平与 "黑羊" 方向一致的持仓。


"黑羊 (Black Sheep)"

假设，智能交易系统搜索 5 根雷同的蜡烛条。 然后，EA 发现连续五根处于窄带内牛市蜡烛条，则开一笔买入仓位。 如果开仓后的下一根蜡烛条不是牛市蜡烛条，那么这样的蜡烛条被认为是 "黑羊"。


输入参数

  • N identical candles which go in a row - 窄带内连续蜡烛条数量。
  • Lot - 开仓交易量。
  • Take Profit - 止盈值, 如果为 0 则忽略。
  • Stop Loss - 止损值, 如果为 0 则忽略。
  • Trailing Stop - 尾随停止值, 如果为 0 则忽略。
  • Trailing Step - 尾随停止步长值, 如果为 0 则忽略。
  • Max positions certain direction (only for hedging) - 单方向最大允许持仓数量 (仅适用于对冲账户)。
  • Max position volume (only for netting) - 最大开仓交易量 (仅适用于对冲账户)。
  • Use trade hours - 启用/禁用时间过滤器。
  • Start hour - 交易开始钟点。
  • End hour - 交易结束钟点。
  • magic number - 专用 EA 识别符。
  • The type of closure at the meeting of the "black sheep" - 选择在 "黑羊" 情况下应用的平仓类型。。

在此版本中您可以禁用 止盈, 止损尾随停止 - 在这种情况下，将由 "黑羊" 参数平仓。

测试示例，每次逐笔报价模式下，从 2017.04.18 到 2018.02.10，时间帧 D1:

N-_Candles_v6 优化

品种 通关 结果 盈利 预期收益 盈利因子 恢复因子 锋锐比率 自定义 净值回撤 % 交易数
AUDJPY 0 234868,07 26677,92 592,84 3,06 2,23 0,42 0 17,42 45
EURCHF 2 182707,90 21403,45 548,81 2,56 0,97 0,34 0 26,12 39
AUDUSD 新功能。 176864,42 23113,10 462,26 2,42 1,40 0,33 0 23,34 50
USDJPY 1 161759,58 16625,68 573,30 2,43 0,66 0,38 0 44,97 29
GBPUSD 4 106435,34 15526,40 378,69 1,62 0,61 0,20 0 29,82 41
USDCHF 5 51537,85 445,34 11,42 1,02 0,02 0,02 0 31,45 39
USDCAD 6 40360,28 -3701,81 -88,14 0,87 -0,15 -0,04 0 35,79 42
EURCAD 7 38152,04 -4512,05 -132,71 0,84 -0,17 -0,06 0 42,95 34
#AA 9 34847,02 -1795,40 -51,30 0,72 -0,52 -0,12 0 6,95 35
EURJPY 8 23499,63 -14049,99 -326,74 0,65 -0,26 -0,18 0 62,68 43
EURUSD 10 4307,27 -28962,60 -851,84 0,20 -0,95 -0,59 0 60,81 34

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20000

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