智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 EA 检查账户是净持亦或对冲结算。 在代码中使用了 CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo 和 CAccountInfo 交易类。





新版本 6

当遇到 "黑羊" 时添加平仓类型:

平所有仓位。

平与 "黑羊" 相反的持仓。

平与 "黑羊" 方向一致的持仓。





"黑羊 (Black Sheep)"

假设，智能交易系统搜索 5 根雷同的蜡烛条。 然后，EA 发现连续五根处于窄带内牛市蜡烛条，则开一笔买入仓位。 如果开仓后的下一根蜡烛条不是牛市蜡烛条，那么这样的蜡烛条被认为是 "黑羊"。





输入参数

N identical candles which go in a row - 窄带内连续蜡烛条数量。

- 窄带内连续蜡烛条数量。 Lot - 开仓交易量。

- 开仓交易量。 Take Profit - 止盈值, 如果为 0 则忽略。

- 止盈值, 如果为 0 则忽略。 Stop Loss - 止损值, 如果为 0 则忽略。

- 止损值, 如果为 0 则忽略。 Trailing Stop - 尾随停止值, 如果为 0 则忽略。

- 尾随停止值, 如果为 0 则忽略。 Trailing Step - 尾随停止步长值, 如果为 0 则忽略。

- 尾随停止步长值, 如果为 0 则忽略。 Max positions certain direction (only for hedging) - 单方向最大允许持仓数量 (仅适用于对冲账户)。

- 单方向最大允许持仓数量 (仅适用于对冲账户)。 Max position volume (only for netting) - 最大开仓交易量 (仅适用于对冲账户)。

- 最大开仓交易量 (仅适用于对冲账户)。 。

Use trade hours - 启用/禁用时间过滤器。

- 启用/禁用时间过滤器。 Start hour - 交易开始钟点。

- 交易开始钟点。 End hour - 交易结束钟点。

- 交易结束钟点。 magic number - 专用 EA 识别符。

- 专用 EA 识别符。 The type of closure at the meeting of the "black sheep" - 选择在 "黑羊" 情况下应用的平仓类型。。

在此版本中您可以禁用 止盈, 止损 和 尾随停止 - 在这种情况下，将由 "黑羊" 参数平仓。

测试示例，每次逐笔报价模式下，从 2017.04.18 到 2018.02.10，时间帧 D1: