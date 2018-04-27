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智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 EA 检查账户是净持亦或对冲结算。 在代码中使用了 CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo 和 CAccountInfo 交易类。
- 版本 1 N candles。
- 版本 2 N Candles v2。
- 版本 3 N Candles v3。
- 版本 4 N Candles v4。
- 版本 5 N Candles v5。
新版本 6
当遇到 "黑羊" 时添加平仓类型:
- 平所有仓位。
- 平与 "黑羊" 相反的持仓。
- 平与 "黑羊" 方向一致的持仓。
"黑羊 (Black Sheep)"
假设，智能交易系统搜索 5 根雷同的蜡烛条。 然后，EA 发现连续五根处于窄带内牛市蜡烛条，则开一笔买入仓位。 如果开仓后的下一根蜡烛条不是牛市蜡烛条，那么这样的蜡烛条被认为是 "黑羊"。
输入参数
- N identical candles which go in a row - 窄带内连续蜡烛条数量。
- Lot - 开仓交易量。
- Take Profit - 止盈值, 如果为 0 则忽略。
- Stop Loss - 止损值, 如果为 0 则忽略。
- Trailing Stop - 尾随停止值, 如果为 0 则忽略。
- Trailing Step - 尾随停止步长值, 如果为 0 则忽略。
- Max positions certain direction (only for hedging) - 单方向最大允许持仓数量 (仅适用于对冲账户)。
- Max position volume (only for netting) - 最大开仓交易量 (仅适用于对冲账户)。
- 。
- Use trade hours - 启用/禁用时间过滤器。
- Start hour - 交易开始钟点。
- End hour - 交易结束钟点。
- magic number - 专用 EA 识别符。
- The type of closure at the meeting of the "black sheep" - 选择在 "黑羊" 情况下应用的平仓类型。。
在此版本中您可以禁用 止盈, 止损 和 尾随停止 - 在这种情况下，将由 "黑羊" 参数平仓。
测试示例，每次逐笔报价模式下，从 2017.04.18 到 2018.02.10，时间帧 D1:
|品种
|通关
|结果
|盈利
|预期收益
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易数
|AUDJPY
|0
|234868,07
|26677,92
|592,84
|3,06
|2,23
|0,42
|0
|17,42
|45
|EURCHF
|2
|182707,90
|21403,45
|548,81
|2,56
|0,97
|0,34
|0
|26,12
|39
|AUDUSD
|新功能。
|176864,42
|23113,10
|462,26
|2,42
|1,40
|0,33
|0
|23,34
|50
|USDJPY
|1
|161759,58
|16625,68
|573,30
|2,43
|0,66
|0,38
|0
|44,97
|29
|GBPUSD
|4
|106435,34
|15526,40
|378,69
|1,62
|0,61
|0,20
|0
|29,82
|41
|USDCHF
|5
|51537,85
|445,34
|11,42
|1,02
|0,02
|0,02
|0
|31,45
|39
|USDCAD
|6
|40360,28
|-3701,81
|-88,14
|0,87
|-0,15
|-0,04
|0
|35,79
|42
|EURCAD
|7
|38152,04
|-4512,05
|-132,71
|0,84
|-0,17
|-0,06
|0
|42,95
|34
|#AA
|9
|34847,02
|-1795,40
|-51,30
|0,72
|-0,52
|-0,12
|0
|6,95
|35
|EURJPY
|8
|23499,63
|-14049,99
|-326,74
|0,65
|-0,26
|-0,18
|0
|62,68
|43
|EURUSD
|10
|4307,27
|-28962,60
|-851,84
|0,20
|-0,95
|-0,59
|0
|60,81
|34
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20000
Pipsover 2
智能交易系统基于 iChaikin (Chaikin 振荡器) 和 iMA (移动均线，MA) 指标进行工作。MACDSimpleReshetov
交易 MACD 信号的智能交易系统。 为那些更喜欢交易差价合约和期货品种的人。
Elders 安全区
一款基于 Elder 的 "安全区" 指标。MACD EA
智能交易系统使用三个 iMA (移动平均，MA) 指标和一个 iMACD (移动平均收敛/发散，MACD)