N Сandles - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1192
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Buscamos N velas iguales seguidas. Si las velas halladas son alcistas, significa que compramos, si son bajistas, significa que vendemos. 

Ajustes:

  • N velas iguales que vayan seguidas
  • Tamaño del lote
  • Número mágico
  • Deslizamiento

Ejemplo de búsqueda, con N=3:

N- candles

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18023

