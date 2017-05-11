Mira cómo descargar robots gratis
N Сandles - Asesor Experto para MetaTrader 5
Buscamos N velas iguales seguidas. Si las velas halladas son alcistas, significa que compramos, si son bajistas, significa que vendemos.
Ajustes:
- N velas iguales que vayan seguidas
- Tamaño del lote
- Número mágico
- Deslizamiento
Ejemplo de búsqueda, con N=3:
