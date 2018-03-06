El indicador Stochastic Momentum Index (SMI) fue desarrollado por William Blau y fue presentado por primera vez en el número de enero de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en 1993.

Contiene una interesante interpretación del popular oscilador Stochastic. Mientras que el Stochastic nos proporciona un valor, que refleja la distancia desde el cierre actual de la vela, próximo al rango reciente high/low para х períodos, el SMI nos muestra donde el precio Close es próximo al punto medio del rango actual high/low para х períodos.

Esta versión del indicador se calcula igual como el indicador original Stochastic Momentum Index, a excepción de un momento muy importante: para el cálculo se usa T3, en vez de usar la EMA (media móvil exponencial). Eso proporciona un resultado más suavizado, pero sin retardo tradicional para estos casos.

