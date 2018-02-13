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N Candles v6 - эксперт для MetaTrader 5
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Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo.
- Версия 1 N Candles;
- Версия 2 N Candles v2;
- Версия 3 N Candles v3;
- Версия 4 N Candles v4;
- Версия 5 N Candles v5.
Новое в версии 6
Добавлены типы закрытия при встрече "паршивой овцы":
- Закрытие всех позиций;
- Закрытие позиций, которые противоположны "паршивой овце";
- Закрытие позиций, которые имеют то же направление, что и "паршивая овца".
"Паршивая овца"
Допустим, советник ищет 5 одинаковых свечей. Как только он их обнаруживает, например, это будут пять бычьих свечей, будет открыта BUY позиция. Если после открытия позиции следующая свеча окажется не бычья - эта свеча и есть т.н. "паршивая овца".
Входные параметры
- N identical candles which go in a row - количество одинаковых свечей в ряду;
- Lot - объем открываемой позиции;
- Take Profit - тейк профит, если "0" - параметр не используется;
- Stop Loss - стоп лосс, если "0" - параметр не используется;
- Trailing Stop - трейлинг, если "0" - параметр не используется;
- Trailing Step - шаг трейлинга, если "0" - параметр не используется;
- Max positions certain direction (only for hedging) - максимальное количество позиций одного направления (только для хеджинга);
- Max position volume (only for netting) - максимальный объем открытых позиций (только для неттинга);
- Use trade hours - разрешить/запретить использовать "рабочее время";
- Start hour - начало "рабочего времени" (час);
- End hour - конец "рабочего времени" (час).
- magic number - уникальный идентификатор эксперта;
- The type of closure at the meeting of the "black sheep" - тип закрытия, если встретится "паршивая овца".
В данной версии можно выключать параметры Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop - закрытием позиций будет управлять параметр "паршивая овца".
Пример на периоде D1 с 2017.04.18 по 2018.02.10 в режиме генерации тиков "Все тики":
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|AUDJPY
|0
|234868,07
|26677,92
|592,84
|3,06
|2,23
|0,42
|0
|17,42
|45
|EURCHF
|2
|182707,90
|21403,45
|548,81
|2,56
|0,97
|0,34
|0
|26,12
|39
|AUDUSD
|3
|176864,42
|23113,10
|462,26
|2,42
|1,40
|0,33
|0
|23,34
|50
|USDJPY
|1
|161759,58
|16625,68
|573,30
|2,43
|0,66
|0,38
|0
|44,97
|29
|GBPUSD
|4
|106435,34
|15526,40
|378,69
|1,62
|0,61
|0,20
|0
|29,82
|41
|USDCHF
|5
|51537,85
|445,34
|11,42
|1,02
|0,02
|0,02
|0
|31,45
|39
|USDCAD
|6
|40360,28
|-3701,81
|-88,14
|0,87
|-0,15
|-0,04
|0
|35,79
|42
|EURCAD
|7
|38152,04
|-4512,05
|-132,71
|0,84
|-0,17
|-0,06
|0
|42,95
|34
|#AA
|9
|34847,02
|-1795,40
|-51,30
|0,72
|-0,52
|-0,12
|0
|6,95
|35
|EURJPY
|8
|23499,63
|-14049,99
|-326,74
|0,65
|-0,26
|-0,18
|0
|62,68
|43
|EURUSD
|10
|4307,27
|-28962,60
|-851,84
|0,20
|-0,95
|-0,59
|0
|60,81
|34
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