Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo.





Новое в версии 6

Добавлены типы закрытия при встрече "паршивой овцы":

Закрытие всех позиций;

Закрытие позиций, которые противоположны "паршивой овце";

Закрытие позиций, которые имеют то же направление, что и "паршивая овца".





"Паршивая овца"

Допустим, советник ищет 5 одинаковых свечей. Как только он их обнаруживает, например, это будут пять бычьих свечей, будет открыта BUY позиция. Если после открытия позиции следующая свеча окажется не бычья - эта свеча и есть т.н. "паршивая овца".





Входные параметры

N identical candles which go in a row - количество одинаковых свечей в ряду;

- количество одинаковых свечей в ряду; Lot - объем открываемой позиции;

- объем открываемой позиции; Take Profit - тейк профит, если "0" - параметр не используется;

- тейк профит, если "0" - параметр не используется; Stop Loss - стоп лосс, если "0" - параметр не используется;

- стоп лосс, если "0" - параметр не используется; Trailing Stop - трейлинг, если "0" - параметр не используется;

- трейлинг, если "0" - параметр не используется; Trailing Step - шаг трейлинга, если "0" - параметр не используется;

- шаг трейлинга, если "0" - параметр не используется; Max positions certain direction (only for hedging) - максимальное количество позиций одного направления (только для хеджинга);

- максимальное количество позиций одного направления (только для хеджинга); Max position volume (only for netting) - максимальный объем открытых позиций (только для неттинга);

- максимальный объем открытых позиций (только для неттинга);

Use trade hours - разрешить/запретить использовать "рабочее время";

- разрешить/запретить использовать "рабочее время"; Start hour - начало "рабочего времени" (час);

- начало "рабочего времени" (час); End hour - конец "рабочего времени" (час).

- конец "рабочего времени" (час). magic number - уникальный идентификатор эксперта;

- уникальный идентификатор эксперта; The type of closure at the meeting of the "black sheep" - тип закрытия, если встретится "паршивая овца".

В данной версии можно выключать параметры Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop - закрытием позиций будет управлять параметр "паршивая овца".

Пример на периоде D1 с 2017.04.18 по 2018.02.10 в режиме генерации тиков "Все тики":