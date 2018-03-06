Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Obteniendo los datos OHLC en M1 para la simulación en el historial en MetaTrader 4 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Habitualmente, la mayoría de los brókers no facilitan los datos sobre el timeframe M1 para el período más de 3 meses en MetaTrader 4, sin embargo, para MetaTrader 5 proporcionan estos datos para el período de los últimos 3 años. Podemos usar esta herramienta para obtener los datos en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 y guardarlos en el archivo del formato .hst para testear en MetaTrader 4.
¿Cómo se usa?
- Haga el testeo del EA en MetaTrader 5, seleccione M1 y el modo 1 Minute OHLC.
- Una vez terminada la prueba, el archivo .hst se guarda en la carpeta del Probador de Estrategias. Cópielo a la carpeta del historial de su MetaTrader 4.
- Utilice el script de conversión de datos de M1 a otros timeframes.
