El Asesor Experto busca N velas similares seguidas. La compra se realiza con las velas alcistas, la venta se realiza con las velas bajistas. Se toma en cuenta el tipo de la cuenta comercial: compensación o cobertura.

Esta versión del oscilador Stochastic permite usar cualquiera de los cuatro tipos principales de las medias (por defecto, es la SMA, con opción de seleccionar la EMA, SMMA, LWMA). Algunas de ellas son más «rápidas» que la versión predefinida (por ejemplo, como en el caso de la EMA y LWMA). La SMMA es un poco más «lenta», pero le permite configurar la relación entre la «velocidad» y las señales con precisión.