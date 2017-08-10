CodeBaseSecciones
N Candles v3 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
N Candles v3.mq5 (28.94 KB) ver
El asesor busca N barras iguales seguidas. En las velas alcistas va la compra, en las bajistas, la venta. En el código se usan las clases comerciales CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.

Versión 1: N Candles

Versión 2: N Candles v2

Qué hay nuevo en la versión 3:

Parámetros de entrada:

  • N velas idénticas que entren en la fila buscada
  • Lote
  • Take-profit (en pips)
  • Stop-loss (en pips)
  • Trailing-stop ("0" -> sin trailing)
  • Salto del trailing (se usa si el trailing-stop >0)
  • Número mágico de la orden
  • Deslizamiento

Ejemplo de búsqueda, con N=3:

N-_Candles_v3

    Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
    Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18575

