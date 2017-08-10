N-_Candles_v3

El asesor busca N barras iguales seguidas. En las velas alcistas va la compra, en las bajistas, la venta. En el código se usan las clases comerciales CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.

Versión 1: N Candles

Versión 2: N Candles v2

Qué hay nuevo en la versión 3:

Parámetros de entrada:

N velas idénticas que entren en la fila buscada

Lote

Take-profit (en pips)

Stop-loss (en pips)

Trailing-stop ("0" -> sin trailing)

Salto del trailing (se usa si el trailing-stop >0)

Número mágico de la orden

Deslizamiento

Ejemplo de búsqueda, con N=3: