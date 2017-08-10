Mira cómo descargar robots gratis
N Candles v3 - Asesor Experto para MetaTrader 5
El asesor busca N barras iguales seguidas. En las velas alcistas va la compra, en las bajistas, la venta. En el código se usan las clases comerciales CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.
Versión 1: N Candles
Versión 2: N Candles v2
Qué hay nuevo en la versión 3:
Parámetros de entrada:
- N velas idénticas que entren en la fila buscada
- Lote
- Take-profit (en pips)
- Stop-loss (en pips)
- Trailing-stop ("0" -> sin trailing)
- Salto del trailing (se usa si el trailing-stop >0)
- Número mágico de la orden
- Deslizamiento
Ejemplo de búsqueda, con N=3:
