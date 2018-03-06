El indicador Relative Vigor Index (RVI) se utiliza en el análisis técnico para evaluar la estabilidad del movimiento actual de precios y la probabilidad de que continúe. RVI compara la posición del precio de cierre del activo respecto a su rango de precios, y el resultado se suaviza por el cálculo de la media media móvil exponencial de estos valores.



Se utiliza la siguiente fórmula para calcular el indicador:

En la versión que se presenta aquí, al indicador RVI se le añade la transformación de Fisher. Ella permite al trader crear una función parecida a la de Gaussian de distribución de probabilidades para la normalización del precio. En realidad, la transformación de Fisher hace que los saltos máximos sean unos eventos raros, y permiten identificar univocamente las reversiones de precios en el gráfico.

Este indicador se usa principalmente por los traders que desean recibir las señales oportunas, a diferencia de los indicadores con retardos.

