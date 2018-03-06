El oscilador Stochastic es un indicador de impulso que compara el precio del cierre del activo con el rango de sus precios durante un determinado período de tiempo. Para aumentar la sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado, Usted puede ajustar este período de tiempo o analizar la media móvil de los resultados.



El oscilador Stochastic se calcula según la siguiente fórmula:

%K = 100(C - L(period))/(H(period) - L(period))

Aquí:

C - último precio de cierre.

L(period) - mínimo de n (period) sesiones anteriores.

H(period) - precio máximo alcanzado durante las mismas n (period) sesiones comerciales.

%K - precio de mercado actual del par de divisas.

%D - (signal)- período de la media móvil de %K.

La teoría principal en la que se basa este indicador consiste en el hecho de que durante una tendencia alcista en el mercado, los precios van a cerrarse en la zona más próxima al máximo, y en caso de una tendencia bajista, al mínimo. Las señales comerciales se crean cuando %K cruza la media móvil de tres períodos que se llama %D.

Habitualmente, para el uso del estocástico se usa la media móvil simple, SMA. Esta versión del indicador permite usar cualquiera de los cuatro tipos principales de la MA: SMA se usa por defecto, con opción de usar la EMA, SMMA, LWMA. Algunas de ellas son más «rápidas» que la versión predefinida (por ejemplo, como en el caso de la EMA y LWMA). La SMMA es un poco más «lenta», pero le permite configurar la relación entre la «velocidad» y las señales con precisión.

