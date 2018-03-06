Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El oscilador Stochastic es un indicador de impulso que compara el precio del cierre del activo con el rango de sus precios durante un determinado período de tiempo. Para aumentar la sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado, Usted puede ajustar este período de tiempo o analizar la media móvil de los resultados.
El oscilador Stochastic se calcula según la siguiente fórmula:
%K = 100(C - L(period))/(H(period) - L(period))
Aquí:
- C - último precio de cierre.
- L(period) - mínimo de n (period) sesiones anteriores.
- H(period) - precio máximo alcanzado durante las mismas n (period) sesiones comerciales.
- %K - precio de mercado actual del par de divisas.
- %D - (signal)- período de la media móvil de %K.
La teoría principal en la que se basa este indicador consiste en el hecho de que durante una tendencia alcista en el mercado, los precios van a cerrarse en la zona más próxima al máximo, y en caso de una tendencia bajista, al mínimo. Las señales comerciales se crean cuando %K cruza la media móvil de tres períodos que se llama %D.
Habitualmente, para el uso del estocástico se usa la media móvil simple, SMA. Esta versión del indicador permite usar cualquiera de los cuatro tipos principales de la MA: SMA se usa por defecto, con opción de usar la EMA, SMMA, LWMA. Algunas de ellas son más «rápidas» que la versión predefinida (por ejemplo, como en el caso de la EMA y LWMA). La SMMA es un poco más «lenta», pero le permite configurar la relación entre la «velocidad» y las señales con precisión.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19992
Esta versión del indicador se calcula igual como el indicador original Stochastic Momentum Index, a excepción de un momento muy importante: para el cálculo se usa T3, en vez de usar la EMA (media móvil exponencial). Eso proporciona un resultado más suavizado, pero sin retardo tradicional para estos casos.Stochastic Momentum Index
El indicador Stochastic Momentum Index (SMI) fue desarrollado por William Blau y fue presentado por primera vez en el número de enero de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en 1993. Contiene una interesante interpretación del popular oscilador Stochastic. Mientras que el Stochastic nos proporciona un valor, que refleja la distancia desde el precio actual Close, próximo al rango reciente high/low para х períodos, el SMI nos muestra donde el precio Close es próximo al punto medio del rango actual high/low para х períodos.
El Asesor Experto busca N velas similares seguidas. La compra se realiza con las velas alcistas, la venta se realiza con las velas bajistas. Se toma en cuenta el tipo de la cuenta comercial: compensación o cobertura.Obteniendo los datos OHLC en M1 para la simulación en el historial en MetaTrader 4
Habitualmente, la mayoría de los brókers no facilitan los datos sobre el timeframe M1 para el período más de 3 meses en MetaTrader 4, sin embargo, para MetaTrader 5 proporcionan estos datos para el período de los últimos 3 años. Podemos usar esta herramienta para obtener los datos en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 y guardarlos en el archivo del formato .hst para testear en MetaTrader 4.