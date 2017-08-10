Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
N Candles v4 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1021
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El asesor busca N barras iguales seguidas. En las velas alcistas se da la compra, en las bajistas, la venta. Se tiene en consideración el tipo de cuenta: compensación o cobertura. En el código se usan las clases comerciales CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo.
Versión 1: N Candles
Versión 2: N Candles v2
Versión 3: N Candles v3
Qué hay nuevo en la versión 4: para las cuentas con compensación, en lugar del parámetro "número máximo de posiciones" se introduce el parámetro "volumen máximo de la posición".
Parámetros de entrada:
- N velas iguales en la fila
- Lot
- Take Profit (en pips)
- Stop Loss (en pips)
- Trailing Stop ("0" -> sin trailing)
- Trailing Step (se usa si el trailing-stop >0)
- Max positions certain direction (solo para el modo con cobertura)
- Max position volume (solo para el modo con compensación)
- número mágico
- deslizamiento
Ejemplo de funcionamiento en una cuenta con compensación:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18609
Zigzag Boa_ZigZag con representación de sus resultados en forma de signos fractales.Boa_ZigZag_Price
Indicador Boa_ZigZag con marcas de color de los valores de los picos del zigzag.
Envoltorios con uso de la media móvil Color_QEMA_Digit con indicación de la dirección de la tendencia y representación de los últimos valores de los límites del canal.Color_PEMA_Envelopes_Digit
Envoltorios con uso de la media móvil Color_PEMA_Digit con indicación de la dirección de la tendencia y representación de los últimos valores de los límites del canal.