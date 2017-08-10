El asesor busca N barras iguales seguidas. En las velas alcistas se da la compra, en las bajistas, la venta. Se tiene en consideración el tipo de cuenta: compensación o cobertura. En el código se usan las clases comerciales CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo.

Versión 1: N Candles

Versión 2: N Candles v2

Versión 3: N Candles v3

Qué hay nuevo en la versión 4: para las cuentas con compensación, en lugar del parámetro "número máximo de posiciones" se introduce el parámetro "volumen máximo de la posición".

Parámetros de entrada:

N velas iguales en la fila

Lot

Take Profit (en pips)

Stop Loss (en pips)

Trailing Stop ("0" -> sin trailing)

Trailing Step (se usa si el trailing-stop >0)

Max positions certain direction (solo para el modo con cobertura)

Max position volume (solo para el modo con compensación)

número mágico

deslizamiento

Ejemplo de funcionamiento en una cuenta con compensación: