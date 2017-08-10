N- candles v2

Búsqueda de N barras idénticas en la fila. Si vemos velas alcistas, compramos, si vemos velas bajistas, vendemos.



Novedades en la versión 2: se han introducido take-profit, stop-loss y trailing-stop.

Parámetros de entrada:

N velas idénticas que entren en la fila buscada



Lote

Take-profit (en pips)



Stop-loss (en pips)



Trailing-stop ("0" -> sin trailing)

Salto del trailing (se usa si el trailing-stop >0)

Número mágico de la orden



Deslizamiento



Ejemplo de búsqueda, con N=3:



