N- candles v2

Búsqueda de N barras idénticas en la fila. Si vemos velas alcistas, compramos, si vemos velas bajistas, vendemos.
Novedades en la versión 2: se han introducido take-profit, stop-loss y trailing-stop.
Parámetros de entrada:
- N velas idénticas que entren en la fila buscada
- Lote
- Take-profit (en pips)
- Stop-loss (en pips)
- Trailing-stop ("0" -> sin trailing)
- Salto del trailing (se usa si el trailing-stop >0)
- Número mágico de la orden
- Deslizamiento
Ejemplo de búsqueda, con N=3:
