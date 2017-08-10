CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

N Candles v2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Publicado:
Actualizado:
Búsqueda de N barras idénticas en la fila. Si vemos velas alcistas, compramos, si vemos velas bajistas, vendemos.

Novedades en la versión 2: se han introducido take-profit, stop-loss y trailing-stop.

Parámetros de entrada:

  • N velas idénticas que entren en la fila buscada
  • Lote
  • Take-profit (en pips)
  • Stop-loss (en pips)
  • Trailing-stop ("0" -> sin trailing)
  • Salto del trailing (se usa si el trailing-stop >0)
  • Número mágico de la orden
  • Deslizamiento

Ejemplo de búsqueda, con N=3:

N- candles v2

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18219

