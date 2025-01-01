Tipo bool
El tipo bool sirve para almacenar los valores lógicos true (verdadero) o false (falso) la representacion de los cuales es 1 o 0 respectivamente.
Ejemplos:
|
bool a = true;
La representación interna es un número entero de tamano de 1 byte. Cabe señalar que en las expresiones lógicas se puede utilizar en vez del tipo bool también otros tipos enteros o reales o representaciones de estos tipos, el compilador igual no va a señalar ningun error. En este caso el valor cero va a ser interpretado como false y los demás como true.
Ejemplos:
|
int i=5;
Véase también