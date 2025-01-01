DocumentaciónSecciones
Tipo bool

El tipo bool sirve para almacenar los valores lógicos true (verdadero) o false (falso) la representacion de los cuales es 1 o 0 respectivamente.

Ejemplos:

bool a = true;
bool b = false;
bool c = 1;

La representación interna es un número entero de tamano de 1 byte. Cabe señalar que en las expresiones lógicas se puede utilizar en vez del tipo bool también otros tipos enteros o reales o representaciones de estos tipos, el compilador igual no va a señalar ningun error. En este caso el valor cero va a ser interpretado como false y los demás como true.

Ejemplos:

   int i=5;
   double d=-2.5;
   if(i) Print("i = ",i," y tiene el valor true");
   else Print("i = ",i,"y tiene el valor false");
 
   if(d) Print("d = ",d," y tiene el valor true");
   else Print("d = ",d," y tiene el valor false");
 
   i=0;
   if(i) Print("i = ",i," y tiene el valor true");
   else Print("i = ",i," y tiene el valor false");
 
   d=0.0;
   if(d) Print("d = ",d," y tiene el valor true");
   else Print("d = ",d," y tiene el valor false");
 
//--- resultados de ejecución
//   i= 5 y tiene el valor true
//   d= -2.5 y tiene el valor true
//   i= 0 y tiene el valor false
//   d= 0 y tiene el valor false

Véase también

Operaciones lógicas, Prioridades y orden de las operaciones