Tipo bool

El tipo bool sirve para almacenar los valores lógicos true (verdadero) o false (falso) la representacion de los cuales es 1 o 0 respectivamente.

Ejemplos:

bool a = true;

bool b = false;

bool c = 1;

La representación interna es un número entero de tamano de 1 byte. Cabe señalar que en las expresiones lógicas se puede utilizar en vez del tipo bool también otros tipos enteros o reales o representaciones de estos tipos, el compilador igual no va a señalar ningun error. En este caso el valor cero va a ser interpretado como false y los demás como true.

Ejemplos:

int i=5;

double d=-2.5;

if(i) Print("i = ",i," y tiene el valor true");

else Print("i = ",i,"y tiene el valor false");



if(d) Print("d = ",d," y tiene el valor true");

else Print("d = ",d," y tiene el valor false");



i=0;

if(i) Print("i = ",i," y tiene el valor true");

else Print("i = ",i," y tiene el valor false");



d=0.0;

if(d) Print("d = ",d," y tiene el valor true");

else Print("d = ",d," y tiene el valor false");



//--- resultados de ejecución

// i= 5 y tiene el valor true

// d= -2.5 y tiene el valor true

// i= 0 y tiene el valor false

// d= 0 y tiene el valor false

Véase también

Operaciones lógicas, Prioridades y orden de las operaciones