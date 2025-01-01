Operaciones aritméticas

Las operaciones aditivas y multiplicativas pertenecen a las operaciones aritméticas:

Suma de valores i = j + 2;

Resta de valores i = j - 3;

Cambio de signo x = - x;

Multiplicación de valores z = 3 * x;

Cociente de la división i = j / 5;

Resto de la división minutes = time % 60;

Suma de 1 al valor de la variable i++;

Suma de 1 al valor de la variable ++i;

Resta de 1 del valor de la variable k--;

Resta de 1 del valor de la variable --k;

Operaciones de incremento y decremento se aplican unicamente a las variables; no se usan con las constantes. El incremento prefijo (++i) y decremento prefijo (--k) se aplican a la variable justo antes de usarla en la expresión.

Post-incremento (i++) y post-decremento (k--) se aplican a la variable justo después de usarla en la expresión.

Observación importante

int i=5;

int k = i++ + ++i;

Pueden surgir problemas de cómputo a la hora de pasar la expresión arriba mencionada de un entorno de programación a otro (por ejemplo, de Borland C++ a MQL5). Generalmente el orden de cálculos depende de la implementación del compilador. En la práctica existen dos modos de implementar un post-decremento (post-incremento):

el post-decremento (post-incremento) se aplica a la variable tras calcular toda la expresión; el post-decremento (post-incremento) se aplica a la variable directamente durante la operación.

En MQL5 en estos momentos está implementado el primer modo de calcular el post-decremento (post-incremento). Pero incluso teniendo este conocimiento, es mejor no experimentar con el uso de este detalle.

Ejemplos:

int a=3;

a++; // expresión correcta

int b=(a++)*3; // expresión incorrecta

