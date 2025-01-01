- Expresiones
- Operaciones aritméticas
- Operaciones de asignación
- Operaciones de relación
- Operaciones lógicas
- Operaciones a nivel de bits
- Otras operaciones
- Prioridades y orden de las operaciones
Operaciones aritméticas
Las operaciones aditivas y multiplicativas pertenecen a las operaciones aritméticas:
|
Suma de valores i = j + 2;
Operaciones de incremento y decremento se aplican unicamente a las variables; no se usan con las constantes. El incremento prefijo (++i) y decremento prefijo (--k) se aplican a la variable justo antes de usarla en la expresión.
Post-incremento (i++) y post-decremento (k--) se aplican a la variable justo después de usarla en la expresión.
Observación importante
|
int i=5;
Pueden surgir problemas de cómputo a la hora de pasar la expresión arriba mencionada de un entorno de programación a otro (por ejemplo, de Borland C++ a MQL5). Generalmente el orden de cálculos depende de la implementación del compilador. En la práctica existen dos modos de implementar un post-decremento (post-incremento):
- el post-decremento (post-incremento) se aplica a la variable tras calcular toda la expresión;
- el post-decremento (post-incremento) se aplica a la variable directamente durante la operación.
En MQL5 en estos momentos está implementado el primer modo de calcular el post-decremento (post-incremento). Pero incluso teniendo este conocimiento, es mejor no experimentar con el uso de este detalle.
Ejemplos:
|
int a=3;
Véase también