Yeni Başlayanlar için MQL5'te Dijital Filtrelerin Pratik Uygulaması

Giriş



Önceki makalemde basit göstergenin bir kod analizini yaptım ve bu göstergenin MetaTrader 5 İstemci Terminali ile etkileşimini kısmen ele aldım. Şimdi, daha ileri gitmeden önce, MetaEditor'daki "Araç Kutusu" penceresinin "Hatalar" sekmesindeki expert derleme sonuçlarına daha yakından bakmalıyız. Buradan, daha önce önerdiğim SMA göstergesinin kodunu daha fazla incelemeye başlayabilirsiniz.



Gösterge derleme hataları



Bizim durumumuzda, kodun iki sürümünden herhangi birini derlerken, bir değişiklik olmaması durumunda, derleme işlemi beklenen sonuçla oldukça düzgündür:





Herhangi bir hata yok; .mq5 uzantılı gösterge dosyası ile birlikte .ex5 uzantılı benzer bir dosya ortaya çıktı.

Tipik olarak, kodla çalışırken hatalardan kaçınamazsınız. Bunlar programcılar tarafından düzenli olarak yapılırlar. Bu amaçla MetaEditor, derlenmiş kodu her tür hatayı kontrol etmek için yerleşik bir mekanizmaya sahiptir ve bu hataları bulduğunda, oluşturulan hataların tam bir listesini verecektir.



Bir hatanın konumunu tespit etmek için, "Araç Kutusu" penceresinde hatanın içeriğinin bulunduğu uygun satıra çift tıklamanız yeterlidir. Derleyici çoğu durumda, uygun simgesini kullanarak hatanın bulunduğu kod satırını doğru bir şekilde belirtir.



Bir şeyi göz önünde bulundurmalısınız. Koddaki bir hata, bir dizi derleme hatası oluşturabilir. Bu nedenle, hata dizisini ortadan kaldırmak için derleyicinin hata bulduğu ilk satıra gitmek ve kodu düzeltmek yeterlidir. Oldukça doğal olarak, bu tür birçok derleme hatası dizisi olabilir. Dolayısıyla, koddaki bir hatayı düzelttikten sonra onu yeniden derlemeliyiz ve derleyici hata bulursa, "Araç Kutusu" penceresinin "Hatalar" sekmesinde ilk satırı aramalıyız:

Belki de bunu anlamanın en etkili yöntemi, derleyicinin bilinçli olarak yapılan hatalara nasıl tepki vereceğini incelemek için kodumuz üzerinde anlamlı, yıkıcı bir etki olacaktır. Teknik oldukça basittir; kodun belirli bir bölümünde hatayı yapın, MetaEditor'da "Derle" düğmesine basın ve derlemenin sonucunu izleyin. Kod üzerinde bu tür bir yıkıcı etkinin sonucunu sezgisel olarak hatırlamanız daha iyi olacaktır. Her durumda, bu, MQL5 koduyla çalışırken daha sonraki uygulamalarda faydalı olabilir.

Göstergenin kaynak kodundaki olası yıkıcı değişikliklerin listesi şu şekildedir:

Herhangi bir işleç veya değişkende boşluk bırakmak. Noktalı virgül ";" işaretini silmek. Kodun farklı bölümlerine ";" işareti eklemek. Bir işleci silmek. Bir kaşlı ayracı veya parantezi çıkarmak veya eklemek. Virgül "," işaretini kaldırmak. OnCalculate() işlevine fazladan bir giriş parametresi eklemek. Bir değişkeni sıfıra bölmek. "if" işleç satırında "==" işaretini "=" olarak değiştirmek. Bir değişkende artış yönünü çubuk++'dan çubuk--'ye değiştirmek.

Doğal olarak derleyici her zaman hatanın yapıldığı yeri tam bulamaz. Bu nedenle, bu tür durumlarla nasıl başa çıkılacağını anlamak için bu ön çalışmayı yapmaya değer. Hatalarla ilgili bir açıklama daha - MetaEditor derleyicisi yalnızca MQL5 dilinin hatalarını belirler ve çoğu durumda mantıksal programlama hatalarını bulamaz!



MQL5 kelime dağarcığı

Herhangi bir kişiyi dinlerseniz, söz konusu kişinin insan dilinin tüm zenginliğine rağmen, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını ifade eden araçların yalnızca küçük bir kısmını kullandığını anlarsınız. Çoğu durumda, gerçekte kullanılan kelime dağarcığının mevcut olandan önemli ölçüde daha az olduğu ortaya çıkar. Aynı prensip MQL5'e de uygulanabilir. Başlangıçta, MQL5 dili konusunda uzmanlaşma aşamasında, bu programlama dilinin en sık kullanılan işleçlerine ve ifadelerine alışmalısınız. Ve bu dili öğrendikçe, gerçek kelime dağarcığınızın sınırlarını yavaş yavaş genişletebilirsiniz.

Örneğin, dört tür değişken kullanabilirsiniz; (int, double, bool, string), if-else koşullu işleci, for döngü işleci, {} compound işleci ve return işleci. Ayrıca noktalı virgülü ";" ve virgülü "," kullanmayı da iyice öğrenmelisiniz. Belki de matematiksel ve trigonometrik işlevleri öğrenmek mantıklı olacaktır. Bu araçlar, ilk programlama becerilerinizi eğitmek ve uygulamak için fazlasıyla yeterli!



Daha fazla gösterge iyileştirme

MetaTrader İstemci Terminali'nde görüntülenen iyileştirilen göstergenin MQL5 özellikleri oldukça basit ve standarttır. Bunlar, genel düzeydeki işleçlerden oluşurlar:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "SMA"

Ve OnInit() işlev çağrılarından:



string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );

shortname = shortname + "SMA(" + MAPeriod + "," + MAShift + ")" ;

StringConcatenate() işlevi, bu formülü kullanarak gösterge adının dizesini birleştirir:

Bir Göstergeyi Diğerine Uygulamak adlı makaledeki önerilere göre, PlotIndexSetInteger() işlev çağrısını OnCalculate() işlevine eklemek herhangi bir sorun teşkil etmez:

if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ;

Yeni göstergeler oluşturmak için bir şablon olarak önceki çalışmanın sonucu

Bu ek kod satırlarının eklenmesinden sonra göstergemizin boyutunun biraz artması ve biraz daha karmaşık hale gelmesi doğaldır, ancak artık daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip olacaktır.

Tüm bunlar kesinlikle ilginç, ancak oldukça doğal bir soru var: Neden tekerleği icat edip, İstemci Terminalinde iki sürüm halinde mevcut olan gösterge kodunu tekrarlayalım? Moving Average.mq5 teknik göstergesi ve Custom Moving Average.mq5 özel göstergesi şeklinde. Yanıt basit. Daha önce önerdiğim SMA gösterge kodunu şablon olarak kullanarak benzer göstergelerin kodunu nasıl hızlı bir şekilde yazacağınızı öğrenmek; böylece entelektüel kaynaklarınızdan mümkün olduğunca tasarruf etmek! Örneğin, Finware adresinden FATL gibi bir dijital filtre için MQL5'te kod yazmayı deneyebilirsiniz.



Genel olarak, dijital filtreyi hesaplama formülü şu şekildedir:



FİLTRE = TOPLAM (K(i) * KAPANIŞ (i), FilterPeriod)

Burada:

TOPLAM — Toplam.

— Toplam. K(i) — Ağırlık katsayısı.

— Ağırlık katsayısı. KAPANIŞ (i) — Mevcut çubuğun Kapanış fiyatı.

— Mevcut çubuğun Kapanış fiyatı. FilterPeriod — Ortalama alma için çubuk sayısı.

Bu formül, SMA gösterge formülünden pek farklı değildir:

SMA = TOPLAM ((1 / MAPeriod ) * KAPANIŞ (i), MAPeriod)

Aradaki fark, dijital filtre ile hesaplamaların yapıldığı dönemin kesinlikle sabit olması ve belirli dijital filtre ve K(i) ağırlık katsayıları için ayrı olmasıdır. Ağırlık katsayıları ve dijital filtre dönemi, özel algoritmalar kullanılarak hesaplanır. Bu algoritmaları analiz etmek bu makalenin kapsamı dışındadır; bu nedenle kendimizi FATL dijital filtresi için hazır değerler kullanmakla sınırlayacağız. Dijital sinyal filtreleme fikriyle ilgilenenler Digital Methods Generator web sitesini (Rusça) ziyaret edebilirler. MQL4'teki bir FATL göstergesi varyantının formülü bir sır değildir:



FATL = 0.4360409450 * Close[bar + 0 ] + 0.3658689069 * Close[bar + 1 ] + 0.2460452079 * Close[bar + 2 ] + 0.1104506886 * Close[bar + 3 ] - 0.0054034585 * Close[bar + 4 ] - 0.0760367731 * Close[bar + 5 ] - 0.0933058722 * Close[bar + 6 ] - 0.0670110374 * Close[bar + 7 ] - 0.0190795053 * Close[bar + 8 ] + 0.0259609206 * Close[bar + 9 ] + 0.0502044896 * Close[bar + 10 ] + 0.0477818607 * Close[bar + 11 ] + 0.0249252327 * Close[bar + 12 ] - 0.0047706151 * Close[bar + 13 ] - 0.0272432537 * Close[bar + 14 ] - 0.0338917071 * Close[bar + 15 ] - 0.0244141482 * Close[bar + 16 ] - 0.0055774838 * Close[bar + 17 ] + 0.0128149838 * Close[bar + 18 ] + 0.0226522218 * Close[bar + 19 ] + 0.0208778257 * Close[bar + 20 ] + 0.0100299086 * Close[bar + 21 ] - 0.0036771622 * Close[bar + 22 ] - 0.0136744850 * Close[bar + 23 ] - 0.0160483392 * Close[bar + 24 ] - 0.0108597376 * Close[bar + 25 ] - 0.0016060704 * Close[bar + 26 ] + 0.0069480557 * Close[bar + 27 ] + 0.0110573605 * Close[bar + 28 ] + 0.0095711419 * Close[bar + 29 ] + 0.0040444064 * Close[bar + 30 ] - 0.0023824623 * Close[bar + 31 ] - 0.0067093714 * Close[bar + 32 ] - 0.0072003400 * Close[bar + 33 ] - 0.0047717710 * Close[bar + 34 ] + 0.0005541115 * Close[bar + 35 ] + 0.0007860160 * Close[bar + 36 ] + 0.0130129076 * Close[bar + 37 ] + 0.0040364019 * Close[bar + 38 ];

MQL5'te gösterge arabelleklerindeki çubuklar, MQL4'tekine zıt yönde hesaplanır. Dolayısıyla, bu formülü MQL5 göstergelerinde kullanmak için parantez içindeki arttırma işlemini eksiltme işlemiyle değiştirmeliyiz. MQL5'te Close[] zaman serisi dizisinin olmaması nedeniyle, onu daha uygun bir varyantla değiştirmeliyiz - price[]. MetaEditor'da aşağıdaki menü komutunu kullanarak bu görevi otomatikleştirmek oldukça doğaldır:

Düzenli olarak karşılaşılan Kapanış [çubuk + ifadesi fiyat [çubuk - ile değiştirilmelidir:

Bu iletişim kutusunda "Tümünü Değiştir" düğmesine tıklayın. Sonuç olarak, MQL5'te FATL gösterge hesaplaması için gerekli formülü elde ederiz:



FATL = 0.4360409450 * price[bar - 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ];

Şimdi hesaplama algoritmasının ele alındığı göstergeyi kodlamaya başlayabiliriz. Bunun için öncelikle MetaEditor'da SMA_1_en.mq5 göstergesini açın ve FATL_en.mq5 olarak kaydedin. Gösterge şablonu hazır; şimdi içindeki gösterge hesaplama algoritmasını değiştirmemiz ve değişkenlerde çoğunlukla yüzeysel olmak üzere bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. FATL filtre hesaplaması için son bahsedilen formülün tüm bloğunu seçip Windows panosuna kopyalamalısınız. Ardından, FATL.mq5 gösterge kodunda, gösterge arabelleğinin son başlatılması dışında döngü işleci içindeki kodun tamamını kaldırın:

for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { ExtLineBuffer[bar]=FATL; }

Silinen bu kod yerine, Windows panosundan FATL dijital filtre hesaplama algoritmasını yapıştıracağız. Yukarıda anlattığım değiştirme prosedürünü kullanarak SMA sözcüğünü daha uygun FATL ile değiştirmeliyiz. Yapılacak işlem kesinlikle aynı; MAPeriod ve MAShift giriş değişkenlerinin adlarını sırasıyla FATLPeriod ve FATLShft ile değiştirmeliyiz. FATLPeriod değişkeni, 39'a eşit sabit bir değere sahip olduğu için harici değişkenlerden kaldırılmalıdır. Aynı sebepten dolayı, OnInit() işlevinde StringConcatenate() işlecinden kaldırılmalıdır. Artık iii yerel değişkenine gerek yok; bu nedenle kaldırılabilir. Son olarak, gösterge çizgisinin rengini mavi olarak değiştirebilir ve çizginin kendisini biraz daha kalın hale getirebilirsiniz.

SMA_1_en.mq5 koduyla yapılan bu basit işlemeden sonra, istenen FATL_en.mq5 gösterge kodunu alırız:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "FATL" input int FATLShift= 0 ; int FATLPeriod= 39 ; double ExtLineBuffer[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FATLShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FATLPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FATLPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar; double Sum,FATL; if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FATL= 0.4360409450 *price[bar- 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ]; ExtLineBuffer[bar]=FATL; } return (rates_total); }

Göstergeyi derledikten sonra, İstemci Terminali'nde grafik üzerinde test edilebilir:

FATL göstergesinin ortaya çıkan kodunun diğer benzer filtreleri oluşturmak için bir şablon olarak kullanılabilmesi doğaldır. Ama şimdi sorun çok daha kolay. Kodumuzda filtre hesaplama formülünü değiştirmek, FATL sözcüğünü DIGFILTER ile değiştirmek ve (şimdi) DIGFILTERPeriod değişkenini dijital filtrenin gerekli boyutuyla başlatmak yeterlidir.



İstemci Terminali'nde dijital filtreler oluşturmak için ortak çözüm



Az önce ele aldığımız gösterge, genel dijital sinyal filtreleme sorununu çözmenin tek bir varyantıdır. Tek bir gösterge kullanarak herhangi bir dijital filtre oluşturmaya olanak tanıyan ortak bir çözümü temsil eden bir göstergeye sahip olmak güzel olurdu. Bu sorun uzun zaman önce MetaTrader 4 İstemci Terminali için Sergei Ilyuhin tarafından DF.dll modülü kullanılarak çözüldü. Dolayısıyla, MetaTrader 5 İstemci Terminali'ndeki sorunumuzu çözmek için onu kullanmak kolay olacaktır. Bu modülde DigitalFilter() işlevi tanıtılmıştır:



DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]);

Bu, dijital filtre katsayılarını array[] dizisi olarak almanızı sağlar. İşlev, dijital filtre katsayılarını referans (bu dizide bu değişken türünün bildirilmesinden sonraki '&' işareti) kullanarak 1500 boyutunda bu diziye yazar. İşlev, on giriş parametresinin değerlerini alır ve dijital filtrenin boyutunu döndürür. Dolayısıyla, bu, evrensel dijital filtreyi oluşturmak için oldukça yeterlidir. Tüm sorun, mevcut göstergede DLL içe aktarımını genel düzeyde düzenlemeye, gösterge başlatma kod bloğundaki katsayı dizisini elde etmeye ve OnCalculate() içinde evrensel filtre hesaplamasını çalıştıran bu katsayılar temeline indirgenmektedir. DigitalFilter() işlevinin giriş değişkenleri, göstergenin giriş değişkenlerine yerleştirilmelidir. Bunu şimdi yapacağız.

DF.dll dosyasını içe aktarmak herhangi bir zorluk yaratmaz. Bu, yalnızca üç kod satırıdır:

#import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]); #import

Bundan sonra, DigitalFilter() işlevinin tüm harici değişkenlerini göstergenin giriş değişkenleri haline getireceğiz:

input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ;

Genel düzeyde FILTERPeriod değişkenini başlatma olmadan bildireceğiz:



int FILTERPeriod;

Genel düzeyde, filtre katsayılarını depolamak için dinamik bir dizi bildireceğiz:



double FILTERTable[];

Şimdi OnInit() işlevinin bloğuna geçelim. DigitalFilter() işlevinin parametresi olarak FILTERTable[] dizisini kullanmak pek mantıklı değil. Bunun için bunu, 1500 öğeye kadar boyutlandıracağız; OnCalculate() işlevi bloğunda bunların yalnızca 100 - 200'ü kullanılacaktır. Böyle bir durumda yerel olarak bildirilen Array[1500] dizisini OnInit() işlevi içinde kullanmak daha iyi olacaktır. Bu diziden gerekli miktarda veri FILTERTable[] dizisine yazılacaktır. OnInit() işlevinden çıktıktan sonra, büyük Array[] dizisi yok edilecek ve gerekli veriler FILTERTable[] dizisinde kalacaktır; bu, FILTERPeriod dijital filtresinin uzunluğuna eşit bir boyuta sahip olacaktır. Bu amaç için kullanılan kodun varyantı şu şekildedir:

double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod);

OnCalculate() işlevinde filtre hesaplama kodu oldukça basittir:

FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii];

Bu gösterge kodunun son sürümü DFilter_en.mq5 dosyasında sunulmaktadır. Bu göstergenin arayüzü biraz geliştirilebilir. Gerçek şu ki göstergenin giriş değişkeni 0 ila 3 arasında değerler alır.



input int FType = 0;

Bu değerler sayısal formda değil, filtrenin adları olarak çok daha kolay algılanır: 0 - Düşük Geçiren Filtre (FATL/SATL/KGLP), 1 - Yüksek Geçiren Filtre (KGHP), 2 - Bant Geçiren Filtre (RBCI/KGBP), 3 - Bant Durduran Filtre (KGBS). MQL5'te böyle bir durum için, numaralandırmalar olarak adlandırılan özel türde değişkenler vardır. Bizim durumumuzda, göstergenin giriş parametrelerinden önce numaralandırmayı bildirmeli ve başlatmalıyız:

enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, };

Bundan sonra, gösterge harici parametre bildiriminde kullanılan değişkenin türünü değiştirmeliyiz:



input FType_ FType = LPF;

Sonuç olarak, gösterge iletişim kutusunda bu parametrenin değerlerinin seçilmesi aşağıdaki gibi görünür:

Numaralandırma bildiriminde olduğu gibi, adlandırılmış sabitleri tek satırlık açıklamalar takip eder; daha sonra bunlar giriş parametreleri olarak seçilmelidir. Artık evrensel dijital filtre kaynak kodunun son sürümüne sahibiz:

#property copyright "2005, Sergey Ilyukhin, Moscow" #property link "http://fx.qrz.ru/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 DarkViolet #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "DFilter" enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, }; input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ; #import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double &array[]); #import int FILTERPeriod; double ExtLineBuffer[]; double FILTERTable[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FILTERShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FILTERPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FILTER(" ,FILTERShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FILTERPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar,iii; double Sum,FILTER; if (prev_calculated== 0 ) { first=FILTERPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FILTERPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii]; ExtLineBuffer[bar]=FILTER; } return (rates_total); }

Sonuç



Yalnızca İstemci Terminali aracılığıyla bu tür evrensel dijital filtrenin MQL5 uygulaması, FinWare şirketinden herhangi bir dijital filtreye olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır. Bu, bu göstergelerin kullanılmasında yeni olanaklar sunan önemli bir kolaylıktır.

Kod ile yapılan tüm bu işlemlerden sonra birçok ayrıntı elde edildi. Ancak, bu sürecin bu ayrıntılarına daha yakından bakıldığında, en basit şeylerin analiziyle başlayıp basitten karmaşığa anlamlı ve planlı bir geçiş yapmaya devam edersek, her şey mükemmel bir şekilde mantıklı ve anlaşılır çalışır.