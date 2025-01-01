Operador-expresión

Cualquier expresión que se termina con punto y coma (;) es un operador. Más abajo vienen los ejemplos de los operadores-expresiones.

Operador de asignación:

Identificador = expresión;

x=3;

y=x=3;

bool equal=(x==y);

En una expresión el operador de asignación puede usarse varias veces. En este caso, el procesamiento de la expresión se realiza de derecha a izquierda.



Operador de llamada a función:

Nombre_de_función (argumento1,..., argumentoN);

FileClose(file);



Operador vacío

Se compone únicamente del punto y coma (;) y se usa para determinar el cuerpo vacío del operador de control.

