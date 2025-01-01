Manual de referencia de MQL5Bases del lenguajeOperadoresOperador-expresión
- Operador compuesto
- Operador-expresión
- Operador de retorno return
- Operador condicional if-else
- Operador condicional ?:
- Operador switch
- Operador cíclico while
- Operador cíclico for
- Operador cíclico do while
- Operador break
- Operador de continuación continue
- Operador de producto matricial
- Operador-creador de objetos new
- Operador-eliminador de objetos delete
Operador-expresión
Cualquier expresión que se termina con punto y coma (;) es un operador. Más abajo vienen los ejemplos de los operadores-expresiones.
Operador de asignación:
Identificador = expresión;
|
x=3;
En una expresión el operador de asignación puede usarse varias veces. En este caso, el procesamiento de la expresión se realiza de derecha a izquierda.
Operador de llamada a función:
Nombre_de_función (argumento1,..., argumentoN);
|
FileClose(file);
Operador vacío
Se compone únicamente del punto y coma (;) y se usa para determinar el cuerpo vacío del operador de control.
