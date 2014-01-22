Dibujando emisiones de indicador en MQL5

Introducción



¿Cómo están surgiendo los sólidos movimientos del mercado?



¿Cómo determinar la dirección correcta de los próximos cambios?

¿Cómo abrir posiciones rentables para operar?

¿Cómo cerrar una posición con el máximo beneficio?



Ciertamente, muchos operadores y programadores de estrategias de trading están interesados en estas cuestiones:

Encontrar la respuesta a estas preguntas me llevó a la creación de un nuevo enfoque sobre la investigación del mercado: la construcción y el análisis de emisiones de indicadores. Para hacerlo más claro echemos un vistazo a las siguientes figuras:

Fig. 1 Emisión del indicador DCMV.

Fig. 2. Emisión del indicador basado en envelopes iMA.

Muestra la emisión de diferentes indicadores pero el principio de su construcción es el mismo. Después de cada tick aparecen más y más puntos con diferentes colores y formas. Forman numerosas agrupaciones como nebulosas, nubes, rastros, líneas, arcos, etc. Estas formas ayudan a detectar los resortes ocultos y las fuerzas que afectan al movimiento de los precios del mercado. La investigación y análisis de estas emisiones se parece a la quiromancia.





Emisiones y sus propiedades



La emisión es un conjunto de puntos ubicados en los puntos de intersección de líneas concretas del indicador.



Las propiedades de las emisiones no han sido todavía aclaradas y están esperando a que los investigadores lo hagan. Esta es la lista de propiedades:

los puntos del mismo tipo tienden a agruparse;

la emisión tiene una dirección - desde el presente hacia el futuro o hacia el pasado;

los conglomerados son importantes - los conglomerados densos pueden atraer o, a la inversa, repeler el precio.





Cálculo de la emisión del indicador

Vamos a ver los principios básicos del cálculo de una emisión usando un ejemplo. Vamos a tomar dos indicadores - iBands y iMA - y a encontrar la intersección de sus líneas. Los usaremos para dibujar los puntos de emisión. Para ello necesitaremos objetos gráficos. El algoritmo se implementa en los asesores expertos, pero puede hacerse en los indicadores.

Los indicadores iniciales se presentan en la Fig. 3:



Fig. 3. Los indicadores iBands (verde) y iMA (rojo) .

Necesitamos un asesor experto para crear los puntos de emisión. Es mejor usar el MQL5 Wizard para crear una plantilla de asesor experto.



Fig. 4. Crear una plantilla de asesor experto usando el MQL5 Wizard.



#property copyright "DC2008" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit() { return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { }

Primero necesitamos algunos trazados auxiliares. Necesitamos continuar las líneas del indicador usando rayos. (Fig. 5). Nos permitirá controlar la precisión del cálculo y la visualización de los puntos de emisión. Posteriormente, eliminaremos estas líneas del gráfico.



Fig. 5. Trazados auxiliares. Continuación de las líneas del indicador usando rayos.

De esta forma, vamos a añadir los objetos gráficos (líneas horizontales y de tendencia) al código de nuestro asesor experto.



input bool H_line=true; input bool I_line=true; string name; double MA[]; double BBH[]; double BBL[]; double BBM[]; datetime T[]; int MAHandle; int BBHandle; int OnInit() { MAHandle= iMA ( Symbol (), 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle= iBands ( Symbol (), 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "Lo" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Blue ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "MIDI" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , DarkOrange ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BH" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BL" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BM" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { CopyBuffer (MAHandle, 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle, 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle, 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle, 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 0 ]); name= "Lo" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 0 ]); name= "MIDI" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 0 ]); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,MA[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,MA[ 0 ]); name= "BH" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBH[ 0 ]); name= "BL" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBL[ 0 ]); name= "BM" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBM[ 0 ]); } }

OBJPROP_RAY_LEFT = 1, (el rayo va hacia la izquierda);

OBJPROP_RAY_RIGHT = 1, (el rayo va hacia la derecha).



Como la emisión continua hacia el pasado y hacia el futuro, la línea de tendencia propiedades debe ser la siguiente:

Como resultado, el gráfico con líneas adicionales es como se indica en la Fig. 6.

La fase preparatoria se ha completado, vamos ahora a proceder con la emisión. Vamos a crear las primeras series de puntos en la intersección de las líneas siguientes: entre la línea "MA" (iMA) y la "BH" (iBands = UPPER_BAND);

entre la línea "MA" (iMA) y la "BL" (iBands = LOWER_BAND);

entre la línea "MA" (iMA) y la "BM" (iBands = BASE_BAND).

Fig. 6. Trazados auxiliares. Continuación de las líneas del indicador usando líneas rectas.

Ahora es el momento de calcular las coordenadas de intersección y dibujar los puntos de emisión. Vamos a crear la función:



void Draw_Point( string P_name, double P_y1, double P_y0, double P_yy1, double P_yy0, char P_code1, char P_code2, color P_color1, color P_color2 ) { double P,X; datetime P_time; if ( MathAbs ((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))> 0 ) { P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); if (X>draw_period) { P_time=T[ 0 ]+( int )(X* PeriodSeconds ()); ObjectCreate ( 0 ,P_name, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 ,P_name, OBJPROP_PRICE ,P); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_TIME ,P_time); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code1); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color1); if (X< 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code2); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color2); } } } }

Y a añadir las siguientes líneas de código a la función OnTick:



int GTC= GetTickCount (); name= "H" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Red , Red ); name= "L" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Green , Green ); ChartRedraw ( 0 );

Vamos ahora a ejecutar el asesor experto y ver el resultado (Fig. 7.).

No está mal, pero hay algunos casos de intersección que no hemos considerado. Por ejemplo, el indicador iBands tiene tres líneas que se cruzan entre sí y pueden complementar todo el conjunto.



Fig. 7. La emisión de los indicadores iMA y iBands (3 intersecciones).

entre la línea "BH" (iBands = UPPER_BAND) y la "BL" (iBands = LOWER_BAND);

entre la línea "BH" (iBands = UPPER_BAND) y la "BM" (iBands = BASE_BAND);

entre la línea "BL" (iBands = LOWER_BAND) y la "BM" (iBands = BASE_BAND).

Ahora vamos a intentar añadir otra serie de puntos a la emisión calculada, que serán la intersección de las siguientes líneas:

Debido a estas intersecciones obtendríamos 3 puntos, pero todos ellos tienen las mismas coordenadas. Por tanto, es suficiente usar una sola intersección entre la línea "BH" y la "BL".

Vamos a añadir estas líneas de código a nuestro asesor experto y ver el resultado (Fig. 8.).

name= "B" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 170 , 178 , Magenta , Magenta );

Fig. 8. La emisión de los indicadores iMA y iBands (4 intersecciones).

Tenemos la emisión pero tengo la impresión de que nos hemos olvidado de algo importante. Pero ¿qué hemos olvidado?



¿Por qué hemos usado dichos parámetros de entrada? ¿Qué obtendríamos si los cambiásemos? Y en cualquier caso, ¿cuál es su papel en las emisiones?



De acuerdo, la emisión que tenemos representa una única frecuencia, que deriva de los parámetros de entrada del indicador. Para calcular todo el espectro multifrecuencia es necesario realizar los mismos cálculos para las demás frecuencias. Como ejemplo, esta es mi versión del espectro de emisión posible:



int MAHandle[ 5 ]; int BBHandle[ 7 ]; int OnInit () { MAHandle[ 0 ]= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 1 ]= iMA ( NULL , 0 , 34 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 2 ]= iMA ( NULL , 0 , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 3 ]= iMA ( NULL , 0 , 89 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 4 ]= iMA ( NULL , 0 , 144 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 0 ]= iBands ( NULL , 0 , 55 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 1 ]= iBands ( NULL , 0 , 89 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 2 ]= iBands ( NULL , 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 3 ]= iBands ( NULL , 0 , 233 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 4 ]= iBands ( NULL , 0 , 377 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 5 ]= iBands ( NULL , 0 , 610 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 6 ]= iBands ( NULL , 0 , 987 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); }

Para tener en cuenta todas las combinaciones posibles vamos a añadir el siguiente código al asesor experto:



CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); int GTC= GetTickCount (); int iMax= ArraySize (BBHandle)- 1 ; int jMax= ArraySize (MAHandle)- 1 ; for ( int i= 0 ; i<iMax; i++) { for ( int j= 0 ; j<jMax; j++) { CopyBuffer (MAHandle[j], 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Green , Green ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); } } ChartRedraw ( 0 );

Cuantas más frecuencias estén involucradas en el espectro de emisión, mejor será la imagen en el gráfico, pero no debemos abusar de ello ya que sería tan solo una forma simple de agotar los recursos del ordenador y de conseguir el caos en el gráfico. El número de frecuencias puede determinarse experimentalmente. Para percibir mejor los gráficos debemos prestar especial atención al estilo de dibujo.



Fig. 9. Espectro de emisión multifrecuencia.





De los estilos de dibujo de las emisiones

Cada persona tiene su propia percepción de las imágenes gráficas, por lo que necesitaremos algún tiempo para personalizar las emisiones. El "caos" de la Fig. 9. no permite reconocer ninguna irregularidad o patrón en las imágenes. Es un ejemplo de un mal dibujo. Trataremos de usar los colores más próximos en el espectro del arcoíris. Los códigos de caracteres para el pasado (desde la izquierda de la barra [0]) y para el futuro (desde la derecha de la barra [0]) pueden diferir. La combinación correcta de colores y formas de puntos puede convertir la emisión en una obra maestra que no solo ayudaría en las transacciones sino que también sería una placer para la vista.

name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , DarkOrchid , DarkOrchid );





La galería de emisiones iMA e iBands



El lenguaje MQL5 proporciona un amplio rango de colores web caracteres windings para dibujar emisiones. Me gustaría compartir mis ideas al respecto:Como ejemplo, esta es mi versión del estilo de dibujo para la emisión (véanse las figuras 10-17):

En este capítulo se presentan las imágenes con estas emisiones.



Fig. 10.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Análisis de emisiones



El análisis de las emisiones es una tarea distinta. Lo más útil es mirar a su dinámica en tiempo real, ya que es la mejor forma de comprender muchos efectos y patrones.



Preste atención a las correcciones de precio, parece que las emisiones "conocen" el precio de destino. Además, puede ver los niveles del precio de apoyo, resistencia y equilibrio.



Conclusión