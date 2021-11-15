Implémentation pratique des Filtres Numériques dans MQL5 pour les débutants

Introduction



Ainsi, dans mon article précédent, j'ai effectué une analyse de code d'un indicateur simple et j'ai légèrement couvert l'interaction de cet indicateur avec le terminal client MetaTrader 5. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous devrions examiner de plus près les résultats de la compilation experte dans l'onglet "Erreurs" de la fenêtre "Boîte à outils" de MetaEditor. De là, vous pouvez entamer une étude plus approfondie du code de l'indicateur SMA, que j'avais proposé plus tôt.



Erreurs de compilation des indicateurs



Dans notre situation, lors de la compilation de l'une des deux versions du code, en cas d'absence de modification, le processus de compilation est assez fluide avec le résultat attendu :





Il n'y a pas d'erreurs, et avec le fichier indicateur avec l'extension .mq5 est apparu le fichier similaire avec l'extension .ex5.

En règle générale, lorsque vous travaillez avec le code, vous ne pouvez pas échapper aux erreurs. que les programmeurs commettent souvent À cette fin, MetaEditor dispose d'un mécanisme intégré pour vérifier le code compilé pour toutes sortes d'erreurs, et lorsqu'il les trouvera, il donnera une liste complète des erreurs générées.



Pour détecter l'emplacement d'une erreur, vous pouvez simplement double-cliquer sur la ligne appropriée avec le contenu de l'erreur dans la fenêtre "Boîte à outils". Dans la plupart des cas, le compilateur indiquera avec précision la ligne de code où l'erreur a été trouvée, en utilisant l'icône appropriée.



Vous devriez considérer une chose. Une erreur dans le code peut générer toute une série d'erreurs de compilation. Ainsi, pour supprimer la série d'erreurs, il suffit d'aller à la première ligne où le compilateur a trouvé une erreur, et de corriger le code. Tout naturellement, il peut y avoir beaucoup de telles séries d'erreurs de compilation. Ainsi, après avoir corrigé une erreur dans le code, nous devons la recompiler à nouveau, et si le compilateur trouve des erreurs, nous devons rechercher la première ligne dans l'onglet "Erreurs" de la fenêtre "Boîte à outils":

Peut-être que la méthode la plus efficace pour comprendre cela aura un impact significatif et destructeur sur notre code afin d'étudier comment le compilateur réagira aux erreurs consciemment commises. La technique est assez simple - faites l'erreur dans une partie particulière du code, appuyez sur le bouton "Compiler" dans MetaEditor et observez le résultat de la compilation. Ce sera encore mieux si vous vous rappelez intuitivement d'un tel résultat d'impact destructeur sur le code. Dans tous les cas, cela peut être utile dans la pratique ultérieure, lorsque vous travaillez avec du code MQL5.

Voici la liste d’éventuelles modifications destructrices dans le code source de l'indicateur :

Faire un espace dans n'importe quel opérateur ou variable. Effacer un point-virgule ";" signe. Ajout d'un ";" signe dans différentes parties du code. Suppression d'un opérateur. Supprimer ou ajouter un support ou une parenthèse. Suppression d'un signe de virgule ",." Ajout d'un paramètre d'entrée supplémentaire dans la fonction OnCalculate(). Diviser une variable par zéro. Remplacement d'un signe "==" par "=" dans la ligne d'opérateur "if". Changer le sens de l'échelon dans une variable de bar++ à bar--.

Naturellement, le compilateur ne trouve pas toujours la place avec une erreur là où elle est commise. C'est pourquoi ce travail préliminaire mérite d'être fait afin de comprendre comment gérer de telles situations. Eh bien, encore une explication concernant les erreurs - le compilateur MetaEditor ne détermine que les erreurs du langage MQL5 lui-même, et dans la plupart des cas, il ne trouve pas les erreurs logiques de programmation !



Votre vocabulaire MQL5

Si vous écoutez un individu en particulier, alors, avec toute la richesse de toute langue humaine, il s'avère qu'il n'utilise qu'une infime partie des outils exprimant ses pensées et ses besoins. Dans la plupart des situations, il s'avère que le vocabulaire réellement utilisé est nettement plus petit que celui disponible. Le même principe peut être appliqué à MQL5. Dans un premier temps, tout en maîtrisant le langage MQL5, vous devez vous habituer aux opérateurs et expressions les plus couramment utilisés de ce langage de programmation. Et au fur et à mesure que vous apprenez ce langage, vous pouvez progressivement élargir les limites de votre vocabulaire actuel.

Par exemple, vous pouvez utiliser quatre types de variables (int, double, bool, string), l'opérateur conditionnel if-else, l'opérateur de boucle for, l'opérateur composé {} et l'opérateur de return. Vous devez également apprendre à utiliser un point-virgule ";" et une virgule ",". Il serait peut-être sage d'apprendre les fonctions mathématiques et trigonométriques. Ces outils sont plus que suffisants pour s’entraîner et mettre en pratique vos premières compétences en programmation !



Affinement supplémentaire des indicateurs

Les capacités MQL5 d'indicateur de raffinage, affichées dans le terminal client MetaTrader, sont assez simples et standard. Ils sont constitués d'opérateurs de niveau global :

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "SMA"

Et des appels de fonction de OnInit() :



string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );

shortname = shortname + "SMA(" + MAPeriod + "," + MAShift + ")" ;

La fonction StringConcatenate() assemble la chaîne du nom de l'indicateur à l'aide de cette formule :

Selon les recommandations de l'article Appliquer un indicateur à un autre, cela ne ferait pas de mal d'ajouter l'appel de la fonction PlotIndexSetInteger() dans OnCalculate() :

if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ;

Le résultat du travail précédent comme modèle pour la création de nouveaux indicateurs

Il est naturel qu'après l'inclusion de ces lignes de code supplémentaires, notre indicateur ait légèrement augmenté en taille et soit devenu un peu plus compliqué, mais il a maintenant une interface plus conviviale.

Tout cela est certes intéressant, mais il y a une question tout à fait naturelle - pourquoi inventer la roue et répéter le code d'indicateur, qui est déjà disponible dans Client Terminal en deux versions ? Sous la forme d'indicateur technique Moving Average.mq5 et d'indicateur personnalisé Moving Average.mq5. La réponse est simple. Pour apprendre à écrire rapidement du code d'indicateurs similaires, en utilisant simplement mon code d'indicateur SMA proposé précédemment comme modèle, économisant ainsi autant que possible vos ressources intellectuelles ! Par exemple, vous pouvez essayer d'écrire du code en MQL5 pour un filtre numérique, tel que FATL à partir de Finware.



En général, la formule de calcul du filtre numérique est :



FILTRE = SOMME (K(i) * FERMER (i), FilterPeriod)

Où :

SUM — la somme.

— la somme. K(i) — le coefficient de pondération.

— le coefficient de pondération. CLOSE (i) — Le prix de clôture de la barre courante ;

— Le prix de clôture de la barre courante ; FilterPeriod — le nombre de barres pour la moyenne.

Cette formule ne diffère pas beaucoup de la formule de l'indicateur SMA :

SMA = SOMME ((1 / MAperiod ) * FERMER (i), MAperiod)

La différence est que la période, sur laquelle sont effectués les calculs avec un filtre numérique, est strictement fixe et est individuelle pour un filtre numérique spécifique, ainsi que des coefficients de pondération K(i). Les coefficients de pondération eux-mêmes et la période du filtre numérique sont calculés à l'aide d'algorithmes spécialisés. L'analyse de ces algorithmes dépasse le cadre de cet article, nous nous limiterons donc à utiliser des valeurs prêtes pour le filtre numérique FATL. Ceux qui sont intéressés par l'idée du filtrage de signal numérique peuvent visiter le site Web Digital Methods Generator (en russe). La formule d'une variante de l'indicateur FATL dans MQL4 n'est pas un secret :



FATL = 0.4360409450 * Close[bar + 0 ] + 0.3658689069 * Close[bar + 1 ] + 0.2460452079 * Close[bar + 2 ] + 0.1104506886 * Close[bar + 3 ] - 0.0054034585 * Close[bar + 4 ] - 0.0760367731 * Close[bar + 5 ] - 0.0933058722 * Close[bar + 6 ] - 0.0670110374 * Close[bar + 7 ] - 0.0190795053 * Close[bar + 8 ] + 0.0259609206 * Close[bar + 9 ] + 0.0502044896 * Close[bar + 10 ] + 0.0477818607 * Close[bar + 11 ] + 0.0249252327 * Close[bar + 12 ] - 0.0047706151 * Close[bar + 13 ] - 0.0272432537 * Close[bar + 14 ] - 0.0338917071 * Close[bar + 15 ] - 0.0244141482 * Close[bar + 16 ] - 0.0055774838 * Close[bar + 17 ] + 0.0128149838 * Close[bar + 18 ] + 0.0226522218 * Close[bar + 19 ] + 0.0208778257 * Close[bar + 20 ] + 0.0100299086 * Close[bar + 21 ] - 0.0036771622 * Close[bar + 22 ] - 0.0136744850 * Close[bar + 23 ] - 0.0160483392 * Close[bar + 24 ] - 0.0108597376 * Close[bar + 25 ] - 0.0016060704 * Close[bar + 26 ] + 0.0069480557 * Close[bar + 27 ] + 0.0110573605 * Close[bar + 28 ] + 0.0095711419 * Close[bar + 29 ] + 0.0040444064 * Close[bar + 30 ] - 0.0023824623 * Close[bar + 31 ] - 0.0067093714 * Close[bar + 32 ] - 0.0072003400 * Close[bar + 33 ] - 0.0047717710 * Close[bar + 34 ] + 0.0005541115 * Close[bar + 35 ] + 0.0007860160 * Close[bar + 36 ] + 0.0130129076 * Close[bar + 37 ] + 0.0040364019 * Close[bar + 38 ];

Dans MQL5, les barres des tampons d'indicateurs sont calculées dans le sens opposé à celui de MQL4. Ainsi, pour utiliser cette formule dans les indicateurs MQL5, nous devons remplacer l'opération d'augmentation à l'intérieur des parenthèses par l'opération de diminution. En raison de l'absence du tableau de séries chronologiques Close[] dans MQL5, nous devons également le remplacer par une variante plus appropriée - price[]. Il est tout à fait naturel d'automatiser cette tâche en utilisant la commande de menu suivante dans MetaEditor :

Le Close [bar + expression régulièrement rencontrée doit être remplacée par price [bar - :

Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton "Remplacer tout". En conséquence, nous obtenons la formule requise pour le calcul de l'indicateur FATL dans MQL5 :



FATL = 0.4360409450 * price[bar - 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ];

On peut maintenant entamer le codage l'indicateur, dont l'algorithme de calcul vient d'être considéré. Pour ce faire, ouvrez tout d'abord l'indicateur SMA_1_en.mq5 dans MetaEditor et enregistrez-le sous FATL_en.mq5. Le modèle d'indicateur est prêt et nous devons maintenant remplacer l'algorithme de calcul de l'indicateur et apporter quelques modifications aux variables, principalement superficielles. Vous devez sélectionner le bloc entier de la dernière formule mentionnée pour le calcul du filtre FATL et le copier dans le presse-papiers Windows. Ensuite, maintenant dans le code indicateur FATL.mq5, supprimez tout le code à l'intérieur de l'opérateur de boucle, à l'exception de la dernière initialisation du tampon indicateur :

for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { ExtLineBuffer[bar]=FATL; }

A la place de ce code supprimé, nous collerons l'algorithme de calcul du filtre numérique FATL à partir du presse-papiers de Windows. Ensuite, nous devrions remplacer le mot SMA par un FATL plus approprié, en utilisant la procédure de remplacement que j'ai décrite ci-dessus. Absolument la même chose, nous devons remplacer les noms des variables d'entrée MAPeriod et MAShift par FATLPeriod et FATLShft respectivement. La variable FATLPeriod doit être supprimée des variables externes, car elle a une valeur fixe égale à 39. Pour la même raison, elle doit être supprimée de l'opérateur StringConcatenate() dans la fonction OnInit(). Maintenant, il n'y a plus besoin de la variable locale iii, elle peut donc être supprimée. Et enfin, vous pouvez changer la couleur de la ligne indicatrice en bleu et rendre la ligne elle-même un peu plus épaisse.

Après ces manipulations simples avec le code SMA_1_en.mq5 on obtient le code indicateur souhaité FATL_en.mq5 :

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "FATL" input int FATLShift= 0 ; int FATLPeriod= 39 ; double ExtLineBuffer[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FATLShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FATLPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FATLPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar; double Sum,FATL; if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FATL= 0.4360409450 *price[bar- 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ]; ExtLineBuffer[bar]=FATL; } return (rates_total); }

Après avoir compilé l'indicateur, il peut être testé sur le graphique dans le terminal client :

Il est naturel que le code subséquent de l'indicateur FATL puisse être utilisé comme modèle pour construire d'autres filtres similaires. Mais maintenant, le problème est beaucoup plus facile. Dans notre code, il suffit de remplacer la formule de calcul du filtre, de remplacer le mot FATL par DIGFILTER, et d'initialiser (maintenant) la variable DIGFILTERPeriod avec la dimension requise du filtre numérique.



Solution courante pour créer des filtres numériques dans le Terminal Client



L'indicateur, que nous venons d'évoquer, est une variante unique pour résoudre le problème général du filtrage numérique du signal. Ce serait bien d'avoir un indicateur, qui représente une solution courante, permettant de construire n'importe quel filtre numérique en utilisant un seul indicateur. Ce problème a été résolu il y a longtemps pour le terminal client MetaTrader 4 en utilisant le module DF.dll par Sergei Ilyuhin. Ainsi, il serait facile de l'utiliser pour résoudre notre problème dans le terminal client MetaTrader 5. Dans ce module, la fonction DigitalFilter() est introduite :



DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]);

eIle vous permet de recevoir les coefficients du filtre numérique sous forme de tableau array[]. La fonction écrit les coefficients du filtre numérique dans ce tableau avec une taille de 1500 en utilisant la référence (le signe '&' après la déclaration de ce type de variable dans ce tableau). La fonction accepte les valeurs de dix paramètres d'entrée et renvoie la taille du filtre numérique. Donc, c'est tout à fait suffisant pour construire le filtre numérique universel. Tout le problème se résume à organiser l'importation de DLL dans l'indicateur existant au niveau global, obtenant le tableau de coefficients dans le bloc de code d'initialisation de l'indicateur, et sur la base de ces coefficients exécuter le calcul universel de filtre dans OnCalculate(). Les variables d'entrée de la fonction DigitalFilter() doivent être placées dans les variables d'entrée de l'indicateur. Nous allons le faire tout de suite.

L'importation du fichier DF.dll ne pose aucune difficulté Ceux ne sont que trois lignes de code :

#import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]); #import

Après cela, nous ferons fonctionner toutes les variables externes de DigitalFilter() en tant que variables d'entrée de l'indicateur :

input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ;

Au niveau global, nous déclarerons la variable FILTERPeriod sans initialisation :



int FILTERPeriod;

Au niveau global, nous déclarerons un tableau dynamique pour stocker les coefficients de filtre :



double FILTERTable[];

Passons maintenant au bloc de la fonction OnInit(). Il n'est pas tout à fait logique d'utiliser le tableau FILTERTable[] comme paramètre de la fonction DigitalFilter(). Pour cela, nous lui attribuerons une taille allant jusqu'à 1500 éléments, dont dans le bloc fonction OnCalculate(), seuls 100 à 200 seront utilisés. Dans une telle situation, il serait préférable d'utiliser un tableau Array[1500] déclaré localement dans la fonction OnInit(). La quantité nécessaire de données de ce tableau sera écrite dans le tableau FILTERTable[]. Après avoir quitté la fonction OnInit(), le grand tableau Array[] sera détruit et les données nécessaires resteront dans le tableau FILTERTable[], qui aura une taille égale à la longueur du filtre numérique FILTERPeriod. Voici la variante de code utilisée à cette fin :

double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod);

Dans la fonction OnCalculate(), le code de calcul du filtre est assez simple :

FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii];

La version finale de ce code indicateur est présentée dans le fichier DFilter_en.mq5. L'interface de cet indicateur peut être légèrement améliorée. Le fait que la variable d'entrée de l'indicateur prenne des valeurs de 0 à 3.



input int FType = 0;

Ces valeurs sont beaucoup plus faciles perçues non pas sous forme numérique, mais comme les noms du filtre : 0 - Filtre passe-bas (FATL/SATL/KGLP), 1 - Filtre passe-haut (KGHP), 2 - Filtre passe-bande (RBCI/KGBP), 3 - Filtre coupe-bande (KGBS). Pour un tel cas dans MQL5, il existe un type spécial de variables, appelées énumérations. Dans notre cas, nous devons déclarer et initialiser l'énumération avant les paramètres d'entrée de l'indicateur :

enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, };

Après cela, nous devons remplacer le type de variable utilisée dans la déclaration du paramètre externe de l'indicateur :



input FType_ FType = LPF;

En conséquence, le choix des valeurs de ce paramètre dans la boîte de dialogue de l'indicateur ressemble à ceci :

Comme dans la déclaration d'énumération, les constantes nommées sont suivies de commentaires sur une seule ligne, puis elles doivent être choisies comme paramètres d'entrée. Nous avons maintenant la version finale du code source du filtre numérique universel :

#property copyright "2005, Sergey Ilyukhin, Moscow" #property link "http://fx.qrz.ru/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 DarkViolet #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "DFilter" enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, }; input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ; #import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double &array[]); #import int FILTERPeriod; double ExtLineBuffer[]; double FILTERTable[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FILTERShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FILTERPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FILTER(" ,FILTERShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FILTERPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar,iii; double Sum,FILTER; if (prev_calculated== 0 ) { first=FILTERPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FILTERPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii]; ExtLineBuffer[bar]=FILTER; } return (rates_total); }

Conclusion



L'implémentation MQL5 d'un tel filtre numérique universel uniquement au moyen du terminal client élimine complètement le besoin de tout filtre numérique de la société FinWare. C'est une commodité considérable, qui ouvre de nouvelles perspectives dans l'utilisation de ces indicateurs.

Après toutes ces manipulations avec du code, il a obtenu beaucoup de détails. Mais à regarder de plus près ces détails de ce processus, tout fonctionne de manière parfaitement logique et compréhensible, si nous commençons par l'analyse des choses les plus simples et continuons à faire une transition significative et délibérée du simple au complexe.