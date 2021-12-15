Implementazione Pratica di Filtri Digitali in MQL5 per Principianti

Introduzione



Quindi, nel mio precedente articolo ho fatto un'analisi del codice di un semplice indicatore e ho trattato leggermente l'interazione di questo indicatore con MetaTrader 5 Client Terminal. Ora, prima di andare oltre, dovremmo dare un'occhiata più da vicino ai risultati della compilazione degli expert nel tab "Errors" della finestra "Toolbox" in MetaEditor. Da qui puoi iniziare un ulteriore approfondimento del codice dell'indicatore SMA che avevo proposto in precedenza.



Errori di compilazione dell'indicatore



Nella nostra situazione, quando si compila una delle due versioni del codice, in caso di assenza di modifiche il processo di compilazione è abbastanza fluido con il risultato atteso:





Non ci sono errori e insieme al file indicatore con estensione .mq5 è apparso il file simile con estensione .ex5.

In genere, quando lavori con il codice non puoi evitare gli errori. Sono regolarmente realizzati da programmatori. A questo scopo MetaEditor ha un meccanismo integrato per controllare il codice compilato per tutti i tipi di errori e quando li trova fornirà un elenco completo degli errori generati.



Per rilevare la posizione di un errore è sufficiente fare doppio clic sulla riga appropriata con il contenuto dell'errore nella finestra "Casella degli strumenti". Il compilatore nella maggior parte dei casi indicherà accuratamente la riga di codice in cui è stato rilevato l'errore, utilizzando l' icona appropriata.



Dovresti considerare una cosa. Un errore nel codice può generare un'intera sequenza di errori di compilazione. Quindi, per rimuovere la sequenza di errori, è sufficiente andare alla prima riga dove il compilatore ha trovato un errore e correggere il codice. Naturalmente, ci possono essere molte di queste sequenze di errori di compilazione. Quindi, dopo aver corretto un errore nel codice, dobbiamo ricompilarlo di nuovo e se il compilatore trova errori, dobbiamo cercare la prima riga nella scheda "Errors" della finestra "Toolbox":

Forse il metodo più efficace per comprendere questo sarà un impatto significativo e distruttivo sul nostro codice per studiare come reagirà il compilatore agli errori commessi consapevolmente. La tecnica è abbastanza semplice: fai l'errore in una parte particolare del codice, premi il pulsante "Compila" in MetaEditor e guarda il risultato della compilazione. Sarà ancora meglio se ricordi intuitivamente tale risultato d’ impatto distruttivo sul codice. In ogni caso questo può essere utile in un’ulteriore pratica quando si lavora con il codice MQL5.

Ecco l'elenco dei possibili cambiamenti distruttivi nel codice sorgente dell'indicatore:

Creare uno spazio in qualsiasi operatore o variabile. Cancellazione di un punto e virgola ";" segnare. Aggiungendo un ";" come contrassegno in diverse parti del codice. Eliminazione di un operatore. Rimozione o aggiunta di una parentesi graffa o di una parentesi. Rimozione di una virgola "," come contrassegno. Aggiunta di un parametro di input aggiuntivo nella funzione OnCalculate(). Dividere una variabile per zero. Sostituzione di un segno "==" a "=" nella riga dell'operatore "if". Modifica della direzione di incremento in una variabile da bar++ a bar--.

Naturalmente, il compilatore non sempre trova il posto con un errore proprio dove è stato fatto. Ecco perché vale la pena fare questo lavoro preliminare per capire come affrontare tali situazioni. Bene, un'altra spiegazione sugli errori: il compilatore MetaEditor determina solo gli errori del linguaggio MQL5 stesso e nella maggior parte dei casi non trova errori logici di programmazione!



Il tuo vocabolario MQL5

Se ascolti, allora, un individuo in particolare con tutta la ricchezza di qualsiasi linguaggio umano, scoprirai che usa solo una piccola parte di strumenti che esprimono i suoi pensieri e le sue esigenze. Nella maggior parte delle situazioni, risulta che il vocabolario effettivamente utilizzato è significativamente più piccolo di quello disponibile. Lo stesso principio può essere applicato a MQL5. All'inizio, mentre impari il linguaggio MQL5, dovresti abituarti agli operatori e alle espressioni più comunemente usati di questo linguaggio di programmazione. E man mano che impari questa lingua, puoi espandere gradualmente i confini del tuo vero vocabolario.

Ad esempio, è possibile utilizzare quattro tipi di variabili (int, double, bool, string), operatore condizionale if-else, operatore ciclo for, operatore compound {} e operatore di return. Dovresti anche imparare a fondo come usare un punto e virgola ";" e una virgola ",". Forse sarebbe saggio imparare le funzioni matematiche e trigonometriche. Questi strumenti sono più che sufficienti per allenare e mettere in pratica le tue abilità di programmazione iniziali!



Ulteriore affinamento dell'indicatore

Le funzionalità MQL5 dell'indicatore di raffinamento, visualizzate in MetaTrader Client Terminal, sono abbastanza semplici e standard. Sono costituiti da operatori di livello globale:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "SMA"

E delle chiamate di funzione di OnInit():



string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );

shortname = shortname + "SMA(" + MAPeriod + "," + MAShift + ")" ;

La funzione StringConcatenate() assembla la stringa del nome dell'indicatore utilizzando questa formula:

Secondo i consigli nell'articolo Applicazione di un Indicatore a un Altro, non sarebbe male aggiungere la chiamata alla funzione PlotIndexSetInteger() in OnCalculate():

if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ;

Il risultato del lavoro precedente come modello per la creazione di nuovi indicatori

È naturale che dopo l'inclusione di queste righe di codice aggiuntive, il nostro indicatore sia leggermente aumentato di dimensioni e sia diventato un po' più complicato, ma ora ha un'interfaccia più intuitiva.

Tutto questo è sicuramente interessante, ma sorge spontanea una domanda: perché inventare la ruota e ripetere il codice dell'indicatore, già disponibile nel Client Terminal in due versioni? Sotto forma di indicatore tecnico Moving Average.mq5 e indicatore personalizzato Custom Moving Average.mq5. La risposta è semplice. Per imparare a scrivere rapidamente il codice di indicatori simili, semplicemente utilizzando il codice dell'indicatore SMA precedentemente proposto come modello, risparmiando così il più possibile le tue risorse intellettuali! Ad esempio, puoi provare a scrivere codice in MQL5 per un filtro digitale, come FATL da Finware.



In generale, la formula per il calcolo del filtro digitale è:



FILTER = SUM (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriod)

dove:

SUM — la somma.

— la somma. K(i) — il coefficiente di ponderazione.

— il coefficiente di ponderazione. CLOSE (i) — il prezzo dI Chiusura della barra corrente.

— il prezzo dI Chiusura della barra corrente. FilterPeriod — il numero di barre per la media.

Questa formula non differisce molto dalla formula dell'indicatore SMA:

SMA = SUM ((1 / MAPeriod ) * CLOSE(i), MAPeriod)

La differenza è che il periodo su cui vengono effettuati i calcoli con un filtro digitale, è strettamente fisso ed è individuale per filtro digitale specifico, come i coefficienti di ponderazione K(i). I coefficienti di ponderazione stessi e il periodo del filtro digitale sono calcolati utilizzando algoritmi specializzati. L'analisi di questi algoritmi va oltre lo scopo di questo articolo, quindi ci limiteremo a utilizzare i valori pronti per il filtro digitale FATL. Coloro che sono interessati all'idea del filtraggio del segnale digitale, possono visitare il sito Web Digital Methods Generator (in russo). La formula di una variante dell'indicatore FATL in MQL4 non è un segreto:



FATL = 0.4360409450 * Close[bar + 0 ] + 0.3658689069 * Close[bar + 1 ] + 0.2460452079 * Close[bar + 2 ] + 0.1104506886 * Close[bar + 3 ] - 0.0054034585 * Close[bar + 4 ] - 0.0760367731 * Close[bar + 5 ] - 0.0933058722 * Close[bar + 6 ] - 0.0670110374 * Close[bar + 7 ] - 0.0190795053 * Close[bar + 8 ] + 0.0259609206 * Close[bar + 9 ] + 0.0502044896 * Close[bar + 10 ] + 0.0477818607 * Close[bar + 11 ] + 0.0249252327 * Close[bar + 12 ] - 0.0047706151 * Close[bar + 13 ] - 0.0272432537 * Close[bar + 14 ] - 0.0338917071 * Close[bar + 15 ] - 0.0244141482 * Close[bar + 16 ] - 0.0055774838 * Close[bar + 17 ] + 0.0128149838 * Close[bar + 18 ] + 0.0226522218 * Close[bar + 19 ] + 0.0208778257 * Close[bar + 20 ] + 0.0100299086 * Close[bar + 21 ] - 0.0036771622 * Close[bar + 22 ] - 0.0136744850 * Close[bar + 23 ] - 0.0160483392 * Close[bar + 24 ] - 0.0108597376 * Close[bar + 25 ] - 0.0016060704 * Close[bar + 26 ] + 0.0069480557 * Close[bar + 27 ] + 0.0110573605 * Close[bar + 28 ] + 0.0095711419 * Close[bar + 29 ] + 0.0040444064 * Close[bar + 30 ] - 0.0023824623 * Close[bar + 31 ] - 0.0067093714 * Close[bar + 32 ] - 0.0072003400 * Close[bar + 33 ] - 0.0047717710 * Close[bar + 34 ] + 0.0005541115 * Close[bar + 35 ] + 0.0007860160 * Close[bar + 36 ] + 0.0130129076 * Close[bar + 37 ] + 0.0040364019 * Close[bar + 38 ];

In MQL5 le barre nei buffer indicatori sono calcolate in direzione opposta a quella in MQL4. Quindi, per utilizzare questa formula negli indicatori MQL5, dobbiamo sostituire l'operazione di incremento all'interno delle parentesi con l'operazione di decremento. A causa dell'assenza dell'array della serie temporale Close[] in MQL5, dobbiamo anche sostituirlo con una variante più adatta - price[]. È abbastanza naturale automatizzare questa attività utilizzando il seguente comando di menu in MetaEditor:

L'espressione Close [bar +regolarmente soddisfatta, dovrebbe essere sostituita con prezzo [bar - :

In questa finestra di dialogo fare clic sul pulsante "Sostituisci tutto". Di conseguenza, otteniamo la formula richiesta per il calcolo dell'indicatore FATL in MQL5:



FATL = 0.4360409450 * price[bar - 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ];

Ora possiamo iniziare a codificare l'indicatore, quale algoritmo di calcolo è stato appena considerato. Per fare ciò, prima di tutto apri l'indicatore SMA_1_en.mq5 in MetaEditor e salvalo come FATL_en.mq5. Il modello di indicatore è pronto e ora dobbiamo sostituire l'algoritmo di calcolo dell'indicatore al suo interno e apportare alcune modifiche alle variabili, per lo più estetiche. È necessario selezionare l'intero blocco dell'ultima formula menzionata per il calcolo del filtro FATL e copiarlo negli appunti di Windows. Quindi, ora nel codice dell'indicatore FATL.mq5, rimuovere tutto il codice all'interno dell'operatore del ciclo, tranne l'ultima inizializzazione del buffer dell'indicatore:

for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { ExtLineBuffer[bar]=FATL; }

Invece di questo codice cancellato, incolleremo l'algoritmo di calcolo del filtro digitale FATL dagli appunti di Windows. Quindi dovremmo sostituire la parola SMA con FATL più appropriato, utilizzando la procedura di sostituzione descritta da me sopra. Assolutamente lo stesso, dovremmo sostituire i nomi delle variabili di input MAPeriod e MAShift rispettivamente con FATLPeriod e FATLShft. La variabile FATLPeriod deve essere rimossa dalle variabili esterne, perché ha un valore fisso pari a 39. Per lo stesso motivo, dovrebbe essere rimosso dall'operatore StringConcatenate() nella funzione OnInit(). Ora non c'è bisogno della variabile locale iii, quindi può essere rimossa. E infine, puoi cambiare il colore della linea dell'indicatore in blu e rendere la linea stessa un po' più spessa.

Dopo queste semplici manipolazioni con il codice SMA_1_en.mq5 otteniamo il codice indicatore desiderato FATL_en.mq5:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "FATL" input int FATLShift= 0 ; int FATLPeriod= 39 ; double ExtLineBuffer[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FATLShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FATLPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FATLPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar; double Sum,FATL; if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FATL= 0.4360409450 *price[bar- 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ]; ExtLineBuffer[bar]=FATL; } return (rates_total); }

Dopo aver compilato l'indicatore può essere testato sul grafico nel Terminale Client:

È naturale che il codice risultante dell'indicatore FATL possa essere utilizzato come modello per la costruzione di altri filtri simili. Ma ora il problema è molto più semplice. Nel nostro codice è sufficiente sostituire la formula di calcolo del filtro, sostituire la parola FATL con DIGFILTER, e inizializzare (ora) la variabile DIGFILTERPeriod con la dimensione richiesta del filtro digitale.



Soluzione comune per la creazione di filtri digitali nel Terminale Client



L'indicatore, che abbiamo appena considerato, è un'unica variante per risolvere il problema generale del filtraggio del segnale digitale. Sarebbe bello avere un indicatore che rappresenti una soluzione comune che permetta di costruire qualsiasi filtro digitale utilizzando un solo indicatore. Questo problema è stato risolto molto tempo fa per MetaTrader 4 Terminale Client utilizzando il modulo DF.dll di Sergei Ilyuhin. Quindi, sarebbe facile usarlo per risolvere il nostro problema in MetaTrader 5 Terminale Client. In questo modulo viene introdotta la funzione DigitalFilter():



DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]);

Consente di ricevere i coefficienti del filtro digitale come l’array [] array. La funzione scrive i coefficienti del filtro digitale in questo array con dimensione 1500 utilizzando il riferimento (il segno '&' dopo la dichiarazione di questo tipo di variabile in questo array). La funzione accetta i valori di dieci parametri di input e restituisce la dimensione del filtro digitale. Quindi, questo è abbastanza per costruire il filtro digitale universale. L'intero problema si riduce all'organizzazione dell'importazione DLL nell'indicatore esistente a livello globale, ottenendo l'array di coefficienti nel blocco di codice di inizializzazione dell'indicatore e sulla base di questi coefficienti eseguendo il calcolo universale del filtro in OnCalculate(). Le variabili di input della funzione DigitalFilter() devono essere inserite nelle variabili di input dell'indicatore. Lo faremo subito.

L'importazione del file DF.dll non causa alcuna difficoltà. Sono solo tre righe di codice:

#import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]); #import

Dopodiché, faremo in modo che tutte le variabili esterne di DigitalFilter()funzionino come variabili di input dell'indicatore:

input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ;

A livello globale dichiareremo la variabile FILTERPeriod senza inizializzazione:



int FILTERPeriod;

A livello globale dichiareremo un array dinamico per memorizzare i coefficienti di filtro:



double FILTERTable[];

Ora entriamo nel blocco della funzione OnInit(). Non è del tutto logico utilizzare l'array FILTERTable[] come parametro della funzione DigitalFilter(). Per questo lo faremmo dimensionare fino a 1500 elementi, di cui nel blocco funzione OnCalculate() verranno utilizzati solo 100 - 200. In tale situazione sarebbe meglio utilizzare l'array Array[1500]dichiarato localmente all'interno della funzione OnInit(). La quantità necessaria di dati da questo array verrà scritta nell'array FILTERTable[]. Dopo essere usciti dalla funzione OnInit(), l'array grande Array[] verrà distrutto e i dati necessari rimarranno nell'array FILTERTable[], che avrà una dimensione pari alla lunghezza del filtro digitale FILTERPeriod. Ecco la variante di codice che viene utilizzata per questo scopo:

double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod);

All'interno della funzione OnCalculate() il codice per il calcolo del filtro è abbastanza semplice:

FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii];

La versione finale di questo codice indicatore è presentata nel file DFilter_en.mq5. L'interfaccia di questo indicatore può essere leggermente migliorata. Il fatto è che la variabile di input dell'indicatore assume valori da 0 a 3.



input int FType = 0;

Questi valori sono molto più facili da percepire non in forma numerica, ma come i nomi del filtro: 0 - Filtro Low-Pass (FATL/SATL/KGLP), 1 - Filtro High-Pass (KGHP), 2 - Filtro Band-Pass (RBCI/KGBP), 3 - Filtro Band-Stop (KGBS). Per un caso del genere in MQL5 ci sono tipi speciali di variabili, chiamate enumerazioni. Nel nostro caso, dobbiamo dichiarare e inizializzare l'enumerazione prima dei parametri di input dell'indicatore:

enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, };

Successivamente, dobbiamo sostituire il tipo di variabile utilizzata nella dichiarazione del parametro esterno dell'indicatore:



input FType_ FType = LPF;

Di conseguenza, la scelta dei valori di questo parametro nella finestra di dialogo dell'indicatore appare come segue:

Come nella dichiarazione di enumerazione le costanti nominate sono seguite da commenti a riga singola, quindi devono essere scelte come parametri di input. Ora abbiamo la versione finale del codice sorgente del filtro digitale universale:

#property copyright "2005, Sergey Ilyukhin, Moscow" #property link "http://fx.qrz.ru/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 DarkViolet #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "DFilter" enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, }; input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ; #import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double &array[]); #import int FILTERPeriod; double ExtLineBuffer[]; double FILTERTable[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FILTERShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FILTERPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FILTER(" ,FILTERShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FILTERPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar,iii; double Sum,FILTER; if (prev_calculated== 0 ) { first=FILTERPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FILTERPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii]; ExtLineBuffer[bar]=FILTER; } return (rates_total); }

Conclusione



L'implementazione MQL5 di tale filtro digitale universale solo tramite Terminale Client elimina completamente la necessità di qualsiasi filtro digitale della società FinWare. Questa è una comodità significativa che apre nuove possibilità nell'uso di questi indicatori.

Dopo tutte queste manipolazioni con il codice ha ottenuto molti dettagli. Ma con uno sguardo più attento ai dettagli di questo processo, tutto funziona perfettamente in maniera logica e comprensibile, se iniziamo con l'analisi delle cose più semplici e continuiamo a fare una transizione significativa e deliberata dal semplice al complesso.