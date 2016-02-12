Praktische Implementierung digitaler Filter in MQL5 für Anfänger

Einleitung



In meinem vorigen Beitrag habe ich eine Code-Analyse eines einfachen Indikators beschrieben und bin kurz auf die Interaktion dieses Indikators mit dem MetaTrader 5 Client-Terminal eingegangen. Bevor wir uns hier mit unserem neuen Thema befassen, sollten wir uns zunächst die Ergebnisse der Expert-Erstellung im "Fehler"-Tab oder dem "Toolbox"-Fenster in MetaEditor ansehen. Von dort kann man dann den Code des SMA-Indikators, den ich eingangs vorgeschlagen habe, weiter studieren.



Fehler bei der Indikator-Erstellung



Bei der Erstellung jeder der beiden Versionen dieses Codes, wie in unserem Fall, und wenn nichts verändert wird, ist der Erstellungsvorgang ziemlich einfach und liefert das erwartete Ergebnis





Es gibt keine Fehler und zusammen mit der Indikator-Datei mit der Erweiterung .mq5 ersheint auch eine ähnliche Datei mit der Erweiterung .ex5.

Bei der Arbeit mit dem Code kommt es jedoch zwangsläufig zu Fehlern. Und das liegt regelmäßig an den Programmierern. Aus diesem Grund verfügt der MetaEditor über einen eingebauten Mechanismus zur Prüfung des erstellten Codes auf alle möglichen Fehler. Wenn er welche findet, zeigt er eine komplette Liste aller Fehler bei der Erstellung an.



Um den Ort zu finden, wo sich ein Fehler befindet, geht man einfach im "Toolbox"-Fenster mit Doppelklick auf die entsprechende Zeile mit den Inhalten des Fehlers. Der Compiler zeigt meistens die Codezeile wo ein Fehler gefunden wurde, exakt an und zwar mit dem Symbol.



Hierbei sollte man eines bedenken Ein Fehler im Code kann eine ganze Reihe von Fehlern bei der Erstellung nach sich ziehen Um also diese Fehlerabfolge zu beseitigen, ist es ausreichend, zur ersten Zeile zu gehen, wo der Compiler einen Fehler gefunden hat und dort den Code zu berichtigen. Natürlich kann es eine ganze Menge solcher Fehlersequenzen bei der Erstellung geben. Wenn man also einen Fehler im Code behoben hat, müssen wir ihn erneut erstellen. Findet der Compiler weitere Fehler, dann muss man im "Fehler"-Tab des "Toolbox"-Fensters nach der ersten Zeile suchen:

Am besten versteht man wahrscheinlich wie das vonstatten geht, wenn wir unseren Code absichtlich mit "Fehlern versehen", um beobachten zu können, wie der Compiler auf absichtlich gemachte Fehler reagiert. Und das geht ziemlich einfach: man macht den Fehler in einem bestimmten Teil des Codes, drückt dann im MetaEditor auf "Compile" und sieht sich das Ergebnis der Code-Erstellung an. Noch besser ist es, wenn man sich intuitiv ein solches Ergebnis einer destruktiven Einwirkung auf den Code merkt. Das kann bei weiterer Anwendung auf jeden Fall nützlich sein, wenn man mit dem MQL5 Code arbeitet.

Dies ist eine Aufzählung möglicher destruktiver Änderungen im Quellcode des Indikators:

Leerraum bei jedem Operator oder Variable. Löschen von Strichpunkten ";". Hinzufügen von Strichpunkten ";" in verschiedenen Teilen des Codes. Löschen eines Operators. Entfernen oder Hinzufügen einer Klammern oder runden Klammer. Entfernen eines Kommas ",". Hinzufügen eines extra Eingabeparameters in der OnCalculate() Funktion. Teilen einer Variable durch Null. Ersetzen von "==" durch "=" in der "falls" Operatorzeile. Änderung der Richtung des schrittweisen Zuwachses in einer Variable vpn Balken++ zu Balken--.

Natürlich findet der Compiler den Ort eines Fehlers nicht immer dort, wo er urspränglich gemacht wurde. Deswegen ist diese Vorbereitung wichtig, um verstehen zu lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Noch eine letzte Erklärung in Bezug auf Fehler: Der MetaEditor Compiler stellt nur die Fehler in der MQL5-Sprache an sich fest und findet meistens logische Programmierfehler eben nicht!



Ihr MQL5 Wortschatz

Hört man einem x-beliebigen Menschen zu, dann stellt man fest, dass er, selbst angesichts der vielen Facetten der menschlichen Sprache, nur eine kleine Anzahl sprachlicher "Werkzeuge" benutzt, um seinen Gedanken und Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. In den meisten Fällen verwenden wir einen viel, viel kleineren Wortschatz las uns zur Verfügung steht. Und das Gleiche kann man auch auf die MQL5-Sprache anwenden. Sie sollten sich als zunächst beim Erlernen und Beherrschen der MQL5-Sprache mit den am häufigsten verwendeten Operatoren und Ausdrücken dieser Programmiersprache vertraut machen. Während Sie dann diese Sprache weiter erlernen, können Sie die Grenzen Ihres tatsächlichen Wortschatzes stetig erweitern.

Sie können z.B. vier Arten von Variablen verwenden (int, double, bool, string), if-else Bedingungs-Operator, for Schleifen-Operator, {} compound Operator und return Operator. Sie sollten auch genau wissen, wie man einen Strichpunkt ";" und ein Komma "," verwendet. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, die mathematischen und trigonometrischen Funktionen zu lernen. Diese Werkzeuge sind mehr als ausreichend, um Ihre Programmierfähigkeiten als Anfänger zu schulen und zu üben!



Weitere Verfeinerung des Indikators

Die im MetaTrader Client-Terminal dargestellten MQL5-Fähigkeiten zur Verfeinerung eines Indikators sind ziemlich einfach und allgemeiner Standard. Sie bestehen aus Operatoren globaler Ebene:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "SMA"

und aus Funktionsaufrufen von OnInit():



string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );

shortname = shortname + "SMA(" + MAPeriod + "," + MAShift + ")" ;

Die StringConcatenate() Funktion setzt den Namens-String des Indikators mit Hilfe folgender Formel zusammen:

Gemäß den im Beitrag Einen Indikator auf einen anderern anwenden gegebenen Empfehlungen, kann es auch nicht schaden, wenn man den PlotIndexSetInteger() Funktionsaufruf in OnCalculate() hinzufügt:

if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ;

Das Ergebnis der vorangegangenen Arbeit als Template zur Erzeugung neuer Indikatoren

Klar wird unser Indikator dadurch ein bisschen größer, nachdem wir all diese zusätzlichen Codezeilen hinzugefügt haben, und wird auch ein bisschen komplizierter, doch jetzt hat er eben auch ein weitaus benutzerfreundlicheres Interface.

All das ist sicherlich interessant, dennoch bleibt eine ganz einfache Frage offen: Warum das Rad neu erfinden und den Indikator-Code wiederholen, der doch schon in zwei Versionen im Client-Terminal vorhanden ist, und zwar in Form des Moving Average.mq5 technischen Indikators und des ustom Moving Average.mq5 angepassten Indikators)? Die Antwort ist simpel. Um so schnell wie möglich das Schreiben von Codes für ähnliche Indikatoren zu erlernen, einfach mit Hilfe meines gerade vorgeschlagenen Codes für einen SMA-Indikator als Template, um Ihre intellektuellen Fähigkeiten so wenig wie möglich zu vergeuden! Sie können z.B. versuchen eine Code in MQL5 für einen digitalen Filter zu schreiben, wie z.B. FATL aus Finware.



Die Formel zur Berechnung des digitalen Filters lautet meistens:



FILTER = SUM (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriod)

wobei:

SUM — die Summe ist.

— die Summe ist. K(i) — der gewichtende Koeffizient ist.

— der gewichtende Koeffizient ist. CLOSE (i) — der Abschlusspreis des aktuellen Balkens ist.

— der Abschlusspreis des aktuellen Balkens ist. FilterPeriod — die Balkenzahl für den Durchschnitt ist.

Diese Formel unterscheidet sich nicht sehr von der Formel eines SMA-Indikators:

SMA = SUM ((1 / MAPeriod ) * CLOSE (i), MAPeriod)

Der Unterschied ist, dass der Zeitraum in dem die Berechnungen mit einem digitalen Filter gemacht werden, strikt festgelegt ist und für spezifische digitale Filter sowie auch K(i) gewichtende Koeffizienten individuell ist. Die gewichtenden Koeffizienten ihrerseits und der Zeitraum des digitalen Filters werden auf Grundlage spezieller Algorithmen berechnet. Diese Algorithmen zu analysieren würde den Umfang dieses Beitrags sprengen, daher beschränken wir uns mit den fertigen Werten für den FATL digitalen Filter zu arbeiten. All diejenigen, die sich für den Gedanken einer Filterung digitaler Signale interessieren, können die Website Digital Methods Generator (auf Russisch) besuchen. Die Formel einer Variante des FATL-Indikators in MQL4 ist kein Geheimnis:



FATL = 0.4360409450 * Close[bar + 0 ] + 0.3658689069 * Close[bar + 1 ] + 0.2460452079 * Close[bar + 2 ] + 0.1104506886 * Close[bar + 3 ] - 0.0054034585 * Close[bar + 4 ] - 0.0760367731 * Close[bar + 5 ] - 0.0933058722 * Close[bar + 6 ] - 0.0670110374 * Close[bar + 7 ] - 0.0190795053 * Close[bar + 8 ] + 0.0259609206 * Close[bar + 9 ] + 0.0502044896 * Close[bar + 10 ] + 0.0477818607 * Close[bar + 11 ] + 0.0249252327 * Close[bar + 12 ] - 0.0047706151 * Close[bar + 13 ] - 0.0272432537 * Close[bar + 14 ] - 0.0338917071 * Close[bar + 15 ] - 0.0244141482 * Close[bar + 16 ] - 0.0055774838 * Close[bar + 17 ] + 0.0128149838 * Close[bar + 18 ] + 0.0226522218 * Close[bar + 19 ] + 0.0208778257 * Close[bar + 20 ] + 0.0100299086 * Close[bar + 21 ] - 0.0036771622 * Close[bar + 22 ] - 0.0136744850 * Close[bar + 23 ] - 0.0160483392 * Close[bar + 24 ] - 0.0108597376 * Close[bar + 25 ] - 0.0016060704 * Close[bar + 26 ] + 0.0069480557 * Close[bar + 27 ] + 0.0110573605 * Close[bar + 28 ] + 0.0095711419 * Close[bar + 29 ] + 0.0040444064 * Close[bar + 30 ] - 0.0023824623 * Close[bar + 31 ] - 0.0067093714 * Close[bar + 32 ] - 0.0072003400 * Close[bar + 33 ] - 0.0047717710 * Close[bar + 34 ] + 0.0005541115 * Close[bar + 35 ] + 0.0007860160 * Close[bar + 36 ] + 0.0130129076 * Close[bar + 37 ] + 0.0040364019 * Close[bar + 38 ];

In MQL5 werden die Balken in Indikator-Buffern nach Richtung berechnet, genau umgekehrt als in MQL4. Um also diese Formel auf MQL5 Indikatoren anwenden zu können, müssen wir den Inkrementierungs-Vorgang innerhalb der Klammern durch den Dekrementierungs-Vorgang ersetzen. Da es in MQL5 kein Close[] Zeitreihen-Array gibt, müssen wir es durch einer passendere Variante ersetzen - price[]. Diese Aufgabe wird gemeinhin automatisiert und zwar mit Hilfe des folgenden Menü-Befehls im MetaEditor:

Der regelmäßig erfüllte Ausdruck Schließen [Balken + Ausdruck sollte ersetzt werden durchPreis [Balken -:

Klicken Sie in diesem Dialogfenster auf "Alle ersetzen". Als Ergebnis erhalten wir die zur Berechnung des FATL-Indikators in MQL5 notwendige Formel:



FATL = 0.4360409450 * price[bar - 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ];

Jetzt können wir mit dem kodieren des Indikators beginnen, dessen Berechnungsalgorithmus ja gerade berücksichtigt wurde. Dazu müssen wir als Erstes den SMA_1_en.mq5 Indikator in MetaEditor öffnen und ihn alsFATL_en.mq5 speichern. Das Indikator-Template ist fertig. Nun müssen wir den Berechnungsalgorithmus des Indikators im Template ersetzen und einige, meist kosmetische, Änderungen an den Variablen vornehmen. Sie sollten den gesamten Block der zuletzt erwähnten Formel zur FATL-Filterberechnung auswählen und ihn in die Windows-Zwischenablage kopieren. Entfernen Sie nun im FATL.mq5 Indikator-Code den Code im Schleifen-Operator, außer der letzten Initialisierung des Indikator-Buffers:

for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { ExtLineBuffer[bar]=FATL; }

Statt dieses gerade gelöschten Codes kopieren wir hier nun den Berechnungsalgorithmus für den FATL digitalen Filter aus der Windows-Zwischenablage hinein. Dann müssen wir mit Hilfe der gerade beschriebenen Methode das Wort SMA durch das besser geeignete FATL ersetzen. Und auf genau dieselbe Weise müssen wir die Namen MAPeriod und MAShift der Eingabe-Variablen durch FATLPeriod und FATLShft ersetzen. Die FATLPeriod Variable muss nun aus den externe Variablen entfernt werden, da sie einen festen Wert = 39 besitzt. Aus dem gleichen Grund muss sie auch aus dem StringConcatenate() Operator in der OnInit() Funktion verschwinden. Die iii lokale Variable brauchen wir nicht, also kann sie ebenfalls entfernt werden. Und abschließend können Sie die Farbe der Indikatorlinie zu Blau verändern und die Linie selbst etwas dicker anlegen.

Nach diesen einfachen Änderungen im SMA_1_en.mq5 Code erhalten wir den gewünschten FATL_en.mq5 Indikator-Code

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "FATL" input int FATLShift= 0 ; int FATLPeriod= 39 ; double ExtLineBuffer[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FATLShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FATLPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FATLPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar; double Sum,FATL; if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FATL= 0.4360409450 *price[bar- 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ]; ExtLineBuffer[bar]=FATL; } return (rates_total); }

Nach Erstellung des Indikators kann er auf dem Chart im Client-Terminal getestet werden:

Natürlich kann der so entstandene Code des FATL Indikators als Template zum Aufbau weiterer, ähnlicher Filter verwendet werden. Denn jetzt ist das Problem viel weniger komplex. In unserem Code reicht es vollkommen aus, die Filter-Berechnungsformel zu ersetzen, das Wort FATL durch DIGFILTER zu tauschen und (dann) die DIGFILTERPeriod Variable mit der erforderlichen Dimension des digitalen Filters zu initialisieren.



Allgemeine Lösung zur Erzeugung digitaler Filter im Client-Terminal



Der soeben besprochene Indikator ist eine Variante, das generelle Problem der Filterung digitaler Signale zu lösen. Es wäre schön, wenn es einen Indikator für eine allgemeine Lösung gäbe, sodass man nur mit Hilfe eines Indikators jeden digitalen Filter bauen könnte. Und Sergei Ilyuhin hat dieses Problem schon lange für den MetaTrader 4 Client-Terminal mit Hilfe des DF.dll Moduls gelöst Also nichts leichter, als mit diesem Module auch unser Problem im MetaTrader 5 Client-Terminal zu lösen. In diesem Modul wird die DigitalFilter() Funktion eingeführt:



DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]);

Damit kann man die digitalen Filter-Koeffizienten als das array[] Array erhalten. Die Funktion schreibt die digitalen Filter-Koeffizienten mit der Größe 1500 in dieses Array und verwendet dazu den Verweis (das '&'-Zeichen nach der Deklarierung dieses Variablentyps in diesem Array). Die Funktion akzeptiert die Werte von 10 Eingabeparametern und liefert die Größe des digitalen Filters. Das genügt vollkommen um den universellen digitalen Filter zu bauen. Das ganze Problem läuft darauf hinaus, einen DLL-Import in den bestehenden Indikator auf einer globalen Ebene zu organisieren, das Koeffizienten-Array in den Codeblock zur Indikator-Initialisierung zu bekommen und auf Basis dieser Koeffizienten eine universelle Filterberechnung OnCalculate() ablaufen zu lassen. Die Eingabe-Variablen der DigitalFilter() Funktion müssen in die Eingabe-Variablen des Indikators platziert werden. Das machen wir gleich.

Das Importieren der DF.dll -Datei bereitet keine Probleme Sind ja nur drei Codezeilen:

#import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]); #import

Anschließend machen wir alle externen variablen der DigitalFilter() Funktion als Eingabe-Variablen des Indikators:

input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ;

Auf globaler Ebene deklarieren wir die FILTERPeriod Variable ohne Initialisierung:



int FILTERPeriod;

Auf der gleichen Ebene deklarieren wir das dynamische Array zum Speichern der Filter-Koeffizienten:



double FILTERTable[];

Jetzt begeben wir uns in den Block der OnInit() Funktion. Es ist nicht besonders logisch, das FILTERTable[] Array las einen Parameter der DigitalFilter() Funktion zu verwenden. Dafür könnten wir es auf 1500 Elemente Fassungsvermögen vergrößern, von denen im OnCalculate() Funktionsblock nur 100 - 200 verwendet werden. In solchen Fällen empfiehlt sich die Verwendung des lokal deklariertenArray[1500] Arrays innerhalb der OnInit() Funktion. Die von diesem Array notwendige Datenmenge wird nun auf das FILTERTable[] Array geschrieben. Nach Verlassen der OnInit() Funktion, wird das große Array[] Array zerstört und die notwendigen Daten bleiben im FILTERTable[] Array zurück, dessen Größe der Länge des FILTERPeriod digitalen Filters entspricht. Das ist die Code-Variante, die für diesen Zweck verwendet wurde:

double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod);

Der Code zur Filterberechnung innerhalb der OnCalculate() Funktion ist recht einfach:

FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii];

Die Endversion dieses Indikator-Codes wird in der DFilter_en.mq5 FDAtei dargestellt. Man aknn das Interface dieses Indikators noch leicht verbessern. Die Eingabe-Variable des Indikators nimmt Werte von 0 - 3 an.



input int FType = 0;

Diese Werte sind wesentlich leichter zu lesen, wenn sie nicht als Ziffern, sondern als Namen des Filters dargestellt werden: 0 - Tief-Übertragung-Filter (FATL/SATL/KGLP), 1 - Hoch-Übertragung-Filter (KGHP), 2 - Band-Übertragung-Filter (RBCI/KGBP), 3 - Band-Stop Filter (KGBS). Es gibt für so einen Fall in MQL5 eine spezielle Art von Variablen, namens Aufzählungen. In unserem Fall müssen wir die Aufzählung vor den Eingabe-Parameter des Indikators deklarieren und initialisieren:

enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, };

Danach müssen wir den Typ der in der Deklarierung der externen Parameter des Indikators verwendeten Variable ersetzen:



input FType_ FType = LPF;

Und als Ergebnis sieht die Wahl der Werte dieses Parameters in der Dialogbox des Indikators so aus:

Wie bei der Deklarierung der Aufzählung sind die benannten Konstanten von einzeiligen Kommentaren gefolgt und müssen dann als Eingabeparameter gewählt werden. Jetzt haben wir die Endversion des universellen digitalen Filter-Quellcodes:

#property copyright "2005, Sergey Ilyukhin, Moscow" #property link "http://fx.qrz.ru/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 DarkViolet #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "DFilter" enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, }; input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ; #import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double &array[]); #import int FILTERPeriod; double ExtLineBuffer[]; double FILTERTable[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FILTERShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FILTERPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FILTER(" ,FILTERShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FILTERPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar,iii; double Sum,FILTER; if (prev_calculated== 0 ) { first=FILTERPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FILTERPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii]; ExtLineBuffer[bar]=FILTER; } return (rates_total); }

Fazit



Die Implementierung in MQL5 eines solchen universellen digitalen Filters nur mit Hilfe des Client-Terminals macht die Notwendigkeit jedweder digitaler Filter der Firma FinWare hinfällig. Und dies bedeutet einen erheblichen Vorteil, der uns neue Möglichkeiten im Umgang mit diesen Indikatoren eröffnet.

Nach all diesen Anpassungen im Code erhalten wir eine Menge Details. Doch bei genauerer Betrachtung der Details dieses Vorgangs funktioniert alles komplett logisch und verständlich, wenn wir mit der Analyse der einfachsten Dinge beginnen und dann den sinnvollen und überlegten nächsten Schritt von einfach zu komplex machen.