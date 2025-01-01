Relación entre las propiedades de indicador y funciones correspondientes

Cada uno de los indicadores personalizados tiene una gran cantidad de propiedades una parte de las cuales es obligatoria y siempre se encuentra al principio de la descripción. Estas propiedades son las siguientes:

indicación de la ventana para mostrar el indicador — indicator_separate_window o indicator_chart_window;

cantidad de los búfers de indicador — indicator_buffers;

cantidad de construcciones (representaciones) gráficas que muestra el indicador — indicator_plots.

Pero hay otras propiedades que pueden ser definidas a través de las directivas del preprocesador y mediante las funciones para la creación del indicador personalizado. En la tabla de abajo se enumeran estas propiedades y sus funciones correspondientes.

Directivas para las propiedades de subventana del indicador Funciones del tipo IndicatorSet...() Descripción de la propiedad ajustada de subventana indicator_height IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight) Valor del alto fijo de la subventana indicator_minimum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue) Valor mínimo del eje vertical indicator_maximum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue) Valor máximo del eje vertical indicator_levelN IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue) Valor del eje vertical para el nivel N no hay directiva del preprocesador IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName) Nombre del nivel mostrado indicator_levelcolor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor) Color del nivel N indicator_levelwidth IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth) Grosor de línea del nivel N indicator_levelstyle IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle) Estilo de línea del nivel N Directrices para las propiedades de representaciones gráficas Funciones del tipo PlotIndexSet...() Descripción de la propiedad establecida para una representación gráfica indicator_labelN PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel) Denominación breve para representación gráfica N. Se muestra en la ventana DataWindow y en la ayuda contextual al apuntar con el cursor en el gráfico indicator_colorN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor) Color de línea para representación gráfica N indicator_styleN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType) Estilo de línea para representación gráfica N indicator_typeN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType) Tipo de línea para representación gráfica N indicator_widthN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth) Grosor de línea para representación gráfica N Propiedades generales de indicador Funciones del tipo IndicatorSet...() Descripción no hay directiva del preprocesador IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName) Establece un nombre breve y cómodo del indicador que va a visualizarse en la lista de indicadores (se llama en el terminal con la combinación Ctrl+I). no hay directiva del preprocesador IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits) Establece la precisión necesaria para visualizar valores del indicador, es decir, el número de dígitos después del punto decimal no hay directiva del preprocesador IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels) Establece la cantidad de niveles en la ventana del indicador indicator_applied_price No hay función, la propiedad se establece sólo con la directriz del preprocesador. Tipo de precio por defecto que se utiliza para calcular el valor del indicador. Se especifica si hace falta sólo si se utiliza la función del primer tipo OnCalculate(). Valor de la propiedad puede ser establecido desde el diálogo de propiedades del indicador en la pestaña "Parámetros" - "Aplicar a".

Cabe destacar que la numeración de niveles y representaciones gráficas en términos de preprocesador se empieza desde uno, mientras que la numeración de las mismas propiedades cuando se usan las funciones se empieza desde cero, es decir, hay que indicar el valor 1 menos que indicaríamos utilizando #property.

Hay algunas directrices para las que no existen funciones correspondientes: