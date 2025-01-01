Manual de referencia de MQL5Bases del lenguajeOperadoresOperador compuesto
- Operador compuesto
- Operador-expresión
- Operador de retorno return
- Operador condicional if-else
- Operador condicional ?:
- Operador switch
- Operador cíclico while
- Operador cíclico for
- Operador cíclico do while
- Operador break
- Operador de continuación continue
- Operador de producto matricial
- Operador-creador de objetos new
- Operador-eliminador de objetos delete
Operador compuesto
Operador compuesto (bloque) se compone de uno o más operadores de cualquier tipo encerrados entre las llaves { }. Después de la llave que cierra no puede haber el punto y coma (;).
Ejemplo:
|
if(x==0)
Véase también
Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos