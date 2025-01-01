Operador compuesto

Operador compuesto (bloque) se compone de uno o más operadores de cualquier tipo encerrados entre las llaves { }. Después de la llave que cierra no puede haber el punto y coma (;).

Ejemplo:

if(x==0)

{

Print("invalid position x = ",x);

return;

}

Véase también

Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos