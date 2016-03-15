El indicador Ichimoku Kinko Hyo ha sido predefinido para caracterizar la tendencia del mercado, los niveles de apoyo y resistencia y para generar señales de compra y venta. Este indicador funciona mejor en gráficos semanales y diarios.



Al definir la dimensión de los parámetros, se utilizan cuatro intervalos de tiempo de diferente longitud. Los valores de las líneas individuales que componen este indicador se basan en estos intervalos:



Tenkan-sen muestra el valor medio del precio durante el primer intervalo de tiempo definido como la suma del máximo y mínimo dentro de este tiempo, dividido por dos;

Kijun-sen muestra el valor medio del precio durante el segundo intervalo de tiempo;



Senkou Span A muestra la mitad de la distancia entre dos líneas anteriores desplazadas hacia adelante por el valor del segundo período de tiempo;



Senkou Span B muestra el valor medio del precio durante el tercer intervalo de tiempo desplazado hacia delante por el valor del segundo período de tiempo.



Chikou Span muestra el precio de cierre de la vela actual desplazada hacia atrás por el valor del segundo período de tiempo. La distancia entre las líneas Senkou se raya en otro color y se llama "nube". Si el precio está entre estas líneas, el mercado debe considerarse como de no tendencia, y luego los márgenes de la nube forman los niveles de apoyo y resistencia.



Si el precio está por encima de la nube, su línea superior forma el primer nivel de apoyo, y la segunda línea del segundo nivel de apoyo;



Si el precio está por debajo de la nube, la línea inferior forma el primer nivel de resistencia, y una superior el segundo nivel;



Si la línea de Chikou Span recorre el gráfico de precios en la dirección de abajo hacia arriba es señal de compra. Si la línea de Chikou Span recorre el gráfico de precios en la dirección de arriba hacia abajo es la señal de venta.



Kijun-sen se utiliza como un indicador del movimiento del mercado. Si el precio es superior a este indicador, los precios probablemente continuarán aumentando. Cuando el precio atraviesa esta linea el cambio de tendencia futura es posible.



Otro tipo de uso la Kijun-sen es dar señales. La señal de compra se genera cuando la línea Tenkan-sen atraviesa la Kijun-sen en la dirección de abajo hacia arriba. La dirección de arriba hacia abajo es la señal para vender.



Tenkan-sen se utiliza como un indicador de tendencia del mercado. Si esta línea aumenta o disminuye, existe la tendencia. Cuando va horizontal, significa que el mercado ha entrado en canal.



Descripción de indicador técnico

La descripción completa de Ishimoku está disponible en Análisis Técnico: Ichimoku Kinko Hyo