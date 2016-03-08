El indicador Ichimoku alternativo fue desarrollado como una alternativa al famoso indicador Ichimoku Kinko Hyo. Para pronosticar los precios, es mejor utilizar un timeframe de ambos indicadores - Ichimoku Kinko Hyo y alternativa Ichimoku, y usted conseguirá un pronóstico preciso. El indicador fue desarrollado como una herramienta para trabajar no con la acción, sino con pares de divisas principales. Aquí están los perfiles de la gráfica de pares de divisas, utilizados por el autor:

Par Periodo SSP SSKEURGBP 4H 44 38CADCHF 4H 62 52CADJPY 4H 48 36GBPUSD 4H 44 36GBPCHF 4H 34 29GBPJPY 4H 36 29EURUSD 4H 34 34EURCHF 4H 72 50EURJPY 4H 72 36USDCAD 4H 24 60USDCHF 4H 34 29USDJPY 4H 34 29

La principal diferencia de Ichimoku Kinko Hyo consiste en períodos más cortos del cálculo del indicador. Esto permite considerar divisas entrando en la nube como una señal de anticipación y no como una afirmación categórica de un pivote o tendencia final.

Valores de indicadores comunes:

La situación de los precios por encima o por debajo de la nube indica la existencia de una tendencia. La entrada a la nube es una señal de anticipación. Es un paso de precios dentro de la nube.

Diferencia de los indicadores:La alternativa no tiene Kijun y Tenkan, pero dentro de la nube hay una línea de orden de parada que muestra el nivel de establecimiento de stops actuales necesarios. Cruzar esta línea se considera un cambio en la dirección de comercio. Para el cálculo de los niveles stop loss y take-profit, en la esquina superior izquierda podemos ver el valor de la volatilidad actual - el tamaño del corredor, en el que los actuales cambios de precio. La volatilidad se calcula como una diferencia de un máximo para un período calculado duplicado y un mínimo durante un período calculado duplicado.

26 de marzo de 2007

Ha añadido una nueva versión del indicador Alternative_Ichimoku_v06. La sexta versión incluye la exhibición de la modificación de la línea del indicador. Ahora la línea no oculta candelabros o barras, si no está habilitada la opción "gráfica de en la parte superior". Son nuevos parámetros de ratio de cambio durante un "periodo de informe". Esto simplifica el proceso de una estimación aproximada de órdenes stop al tomar la decisión de abrir una orden.

El 9 de abril de 2007.

Ha añadido una nueva versión del indicador Alternative_Ichimoku_v07. La séptima versión incluye la posibilidad de una construcción opcional de una línea media en la nube de Ichimoku. Si quieres verlo, cambiar de falso a true. El cruce de la línea media y la línea de orden de parada se asemejó a mí el cruce de Kinjun y Tenkan. Pero cuatro líneas de diferente funcionalidad en un indicador es demasiado. Es porque la línea media es opcional.











