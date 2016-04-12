MetaTrader 4 / Ejemplos
English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MetaTrader 4 en Linux

MetaTrader 4 en Linux

MetaTrader 4Ejemplos |
27 310 4
MetaQuotes
MetaQuotes

En este artículo, le explicaremos cómo instalar MetaTrader 4 en las versiones populares de Linux - Ubuntu y Debian. Estos sistemas son muy utilizados tanto en el hardware de los servidores de las grandes empresas, como por los tráders comunes.


Instalación de la plataforma con un solo comando

Para trabajar con MetaTrader 4 en Linux se usa Wine Se trata de un software gratuito que permite a los usuarios de sistemas similares a Unix ejecutar aplicaciones diseñadas para su uso en sistemas Microsoft Windows.

Hemos facilitado al máximo el procedimiento de instalación, además de preparar un script especial. Dicho script detectará automáticamente la versión de su sistema y, dependiendo de esta, descargará e instalará la distribución de Wine adecuada. Después de ello, descargará y ejecutará el instalador de la plataforma.

Para iniciar la instalación, abra la línea de comandos (Terminal) y escriba un solo comando en ella:

Para Ubuntu:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Para Debian:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

Dicho comando descarga el script listo para usar, lo hace ejecutable y lo ejecuta. Solo tendrá que introducir la contraseña de su cuenta para autorizar la instalación.

Instalación de Wine y MetaTrader 4 con un solo comando


Si se le pide que instale paquetes adicionales de Wine (Mono, Gecko) en el proceso, acepte: son necesarios para que la plataforma funcione. A continuación, se iniciará el instalador de MetaTrader 4. Siga los pasos estándar y la plataforma estará lista para funcionar.

Plataforma MetaTrader 4 lista para su uso en Linux


Instale las actualizaciones a tiempo

Recomendamos encarecidamente utilizar siempre la última versión del sistema operativo y de Wine. Las actualizaciones oportunas garantizarán una mayor estabilidad de la plataforma comercial.

Para actualizar Wine, abra la línea de comandos e introduzca

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Podrá encontrar información adicional en el sitio web oficial de Wine


Directorio de datos de MetaTrader 4

Para los programas instalables, Wine crea un disco lógico virtual con el entorno necesario. En el disco, el directorio de datos del terminal durante la instalación está ubicado por defecto en la siguiente ruta:

Carpeta de inicio\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4


Utilice MetaTrader 4 en Linux: todas las funciones de la plataforma están disponibles y la instalación se realiza con una sola línea.

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1358

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (4)
Perseuz
Perseuz | 2 ene 2017 en 16:33

Durante la instalación de MT4 en Linux Mint 18.1 bajo Wine 1.8, aparece la ventana Proxy Server y no es posible continuar con la instalación. Esto sucede a pesar de ingresar el servidor, usuario y contraseña que funcionan bajo Windows.

Alguien sabe cómo solucionar este problema?

Gracias.

hmunozb
hmunozb | 5 jun 2017 en 06:28
Perseuz:

Durante la instalación de MT4 en Linux Mint 18.1 bajo Wine 1.8, aparece la ventana Proxy Server y no es posible continuar con la instalación. Esto sucede a pesar de ingresar el servidor, usuario y contraseña que funcionan bajo Windows.

Alguien sabe cómo solucionar este problema?

Gracias.

Buenas Noches.

A mi me pasó lo mismo aunque tengo debian jessie y el escritorio Xfce , lo que me sucedió es que estaba usando una versión errada de wine, en el repositorio de debian estaba creo que la 1.6, lo que hice fue agregar el repositorio de wine y descargar la ultima versión estable (2.0.1). También instale el paquete gnutls-bin (no se si esta librería esta en tu distro). En la configuración de wine le agregue solo estas dos librerias winemenubuilder.exe y wininet.

En la pagina https://wiki.winehq.org/Ubuntu están las instrucciones para que bajes la ultima versión.

Espero que te sirva.

Deivis Castro Lopez
Deivis Castro Lopez | 18 sept 2017 en 02:43

yo tambien tengo el mismo problema y no se como solucionarlo 

Deivis Castro Lopez
Deivis Castro Lopez | 18 sept 2017 en 02:43
hmunozb:

Buenas Noches.

A mi me pasó lo mismo aunque tengo debian jessie y el escritorio Xfce , lo que me sucedió es que estaba usando una versión errada de wine, en el repositorio de debian estaba creo que la 1.6, lo que hice fue agregar el repositorio de wine y descargar la ultima versión estable (2.0.1). También instale el paquete gnutls-bin (no se si esta librería esta en tu distro). En la configuración de wine le agregue solo estas dos librerias winemenubuilder.exe y wininet.

En la pagina https://wiki.winehq.org/Ubuntu están las instrucciones para que bajes la ultima versión.

Espero que te sirva. 


Yo tambien tengo el mismo problema 

La sandbox aleatoria La sandbox aleatoria
El artículo incluye una "sandbox" interactiva como archivo Excel que simula datos de backtest de un Asesor Experto aleatorio. Los lectores pueden utilizar esto para ayudarse a explorar y comprender mejor el funcionamiento de los parámetros del AE por defecto con MetaTrader. El texto del artículo está diseñado para guiar al usuario a través de esta experiencia.
Series temporales de previsión financiera Series temporales de previsión financiera
Las series temporales de previsión financiera son un elemento imprescindible para cualquier actividad de inversión. El concepto de invertir, poner dinero ahora para obtener beneficios en el futuro, está basado en el concepto de predecir el futuro. Por lo tanto, las series temporales de previsión financiera forman la base de las actividades de toda la industria de la inversión; todos los intercambios organizados y otros sistemas de trading de instrumentos financieros.
El Asesor Experto MetaTrader 4 intercambia información con el mundo exterior El Asesor Experto MetaTrader 4 intercambia información con el mundo exterior
Una solución de intercambio de información simple, universal y fiable entre el Asesor Experto MetaTrader 4 y el mundo exterior. Los proveedores y los consumidores de la información pueden estar en diferentes ordenadores, la conexión se realiza a través de direcciones IP globales.
El modelado de la apuestas como medio para desarrollar la "intuición del mercado" El modelado de la apuestas como medio para desarrollar la "intuición del mercado"
Este artículo aborda la noción de "intuición del mercado" y cómo desarrollarla. El método descrito en el artículo está basado en el modelado de las apuestas financieras en forma de un juego sencillo.