MetaTrader 4 en Linux
En este artículo, le explicaremos cómo instalar MetaTrader 4 en las versiones populares de Linux - Ubuntu y Debian. Estos sistemas son muy utilizados tanto en el hardware de los servidores de las grandes empresas, como por los tráders comunes.
Instalación de la plataforma con un solo comando
Para trabajar con MetaTrader 4 en Linux se usa Wine Se trata de un software gratuito que permite a los usuarios de sistemas similares a Unix ejecutar aplicaciones diseñadas para su uso en sistemas Microsoft Windows.
Hemos facilitado al máximo el procedimiento de instalación, además de preparar un script especial. Dicho script detectará automáticamente la versión de su sistema y, dependiendo de esta, descargará e instalará la distribución de Wine adecuada. Después de ello, descargará y ejecutará el instalador de la plataforma.
Para iniciar la instalación, abra la línea de comandos (Terminal) y escriba un solo comando en ella:
Para Ubuntu:
Para Debian:
Dicho comando descarga el script listo para usar, lo hace ejecutable y lo ejecuta. Solo tendrá que introducir la contraseña de su cuenta para autorizar la instalación.
Si se le pide que instale paquetes adicionales de Wine (Mono, Gecko) en el proceso, acepte: son necesarios para que la plataforma funcione. A continuación, se iniciará el instalador de MetaTrader 4. Siga los pasos estándar y la plataforma estará lista para funcionar.
Instale las actualizaciones a tiempo
Recomendamos encarecidamente utilizar siempre la última versión del sistema operativo y de Wine. Las actualizaciones oportunas garantizarán una mayor estabilidad de la plataforma comercial.
Para actualizar Wine, abra la línea de comandos e introduzca
Podrá encontrar información adicional en el sitio web oficial de Wine
Directorio de datos de MetaTrader 4
Para los programas instalables, Wine crea un disco lógico virtual con el entorno necesario. En el disco, el directorio de datos del terminal durante la instalación está ubicado por defecto en la siguiente ruta:
Utilice MetaTrader 4 en Linux: todas las funciones de la plataforma están disponibles y la instalación se realiza con una sola línea.
Durante la instalación de MT4 en Linux Mint 18.1 bajo Wine 1.8, aparece la ventana Proxy Server y no es posible continuar con la instalación. Esto sucede a pesar de ingresar el servidor, usuario y contraseña que funcionan bajo Windows.
Alguien sabe cómo solucionar este problema?
Gracias.
Buenas Noches.
A mi me pasó lo mismo aunque tengo debian jessie y el escritorio Xfce , lo que me sucedió es que estaba usando una versión errada de wine, en el repositorio de debian estaba creo que la 1.6, lo que hice fue agregar el repositorio de wine y descargar la ultima versión estable (2.0.1). También instale el paquete gnutls-bin (no se si esta librería esta en tu distro). En la configuración de wine le agregue solo estas dos librerias winemenubuilder.exe y wininet.
En la pagina https://wiki.winehq.org/Ubuntu están las instrucciones para que bajes la ultima versión.
Espero que te sirva.
yo tambien tengo el mismo problema y no se como solucionarlo
Yo tambien tengo el mismo problema