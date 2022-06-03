MetaTrader 4 su Linux
In questo articolo mostriamo come installare MetaTrader 4 sulle versioni Linux più diffuse, Ubuntu e Debian. Questi sistemi sono ampiamente utilizzati sull'hardware dei server delle aziende e sui personal computer dei trader.
Installazione della piattaforma con un comando
MetaTrader 4 funziona su Linux utilizzando Wine. Wine è un layer di compatibilità gratuito che consente al software applicativo sviluppato per Microsoft Windows di funzionare su sistemi operativi simili a Unix.
Abbiamo preparato uno script speciale per rendere il processo di installazione il più semplice possibile. Lo script rileverà automaticamente la versione del tuo sistema, in base alla quale scaricherà e installerà il pacchetto Wine appropriato. Successivamente, scaricherà ed eseguirà il programma di installazione della piattaforma.
Per avviare l'installazione, apri la riga di comando (Terminale) e specifica il comando relativo:
Per Ubuntu:
Per Debian:
Questo comando scarica lo script, lo rende eseguibile e lo esegue. Devi solo inserire la password del tuo account per consentire l'installazione.
Se ti viene richiesto di installare ulteriori pacchetti Wine (Mono, Gecko), accetta, poiché questi pacchetti sono necessari per il funzionamento della piattaforma. Successivamente verrà avviato il programma di installazione di MetaTrader 4. Una volta completati i passaggi standard, la piattaforma è pronta per l'uso.
Installa gli aggiornamenti in modo tempestivo
Si consiglia vivamente di utilizzare sempre le ultime versioni del sistema operativo e di Wine. Aggiornamenti tempestivi aumentano la stabilità operativa della piattaforma e migliorano le prestazioni.
Per aggiornare Wine, apri un prompt dei comandi e digita il seguente comando:
Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di Wine.
Directory dei dati di MetaTrader 4
Wine crea un'unità logica virtuale separata con l'ambiente necessario per ogni programma installato. Il percorso predefinito della cartella dei dati del terminale installato è il seguente:
Usa MetaTrader 4 su Linux: installa con un solo comando e goditi tutte le funzionalità della piattaforma.
