MetaTrader 4 / Esempi
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
MetaTrader 4 su Linux

MetaTrader 4 su Linux

MetaTrader 4Esempi |
1 802 0
MetaQuotes
MetaQuotes

In questo articolo mostriamo come installare MetaTrader 4 sulle versioni Linux più diffuse, Ubuntu e Debian. Questi sistemi sono ampiamente utilizzati sull'hardware dei server delle aziende e sui personal computer dei trader.


Installazione della piattaforma con un comando

MetaTrader 4 funziona su Linux utilizzando Wine. Wine è un layer di compatibilità gratuito che consente al software applicativo sviluppato per Microsoft Windows di funzionare su sistemi operativi simili a Unix.

Abbiamo preparato uno script speciale per rendere il processo di installazione il più semplice possibile. Lo script rileverà automaticamente la versione del tuo sistema, in base alla quale scaricherà e installerà il pacchetto Wine appropriato. Successivamente, scaricherà ed eseguirà il programma di installazione della piattaforma.

Per avviare l'installazione, apri la riga di comando (Terminale) e specifica il comando relativo:

Per Ubuntu:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Per Debian:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

Questo comando scarica lo script, lo rende eseguibile e lo esegue. Devi solo inserire la password del tuo account per consentire l'installazione.

Installazione di Wine e MetaTrader 4 con un solo comando


Se ti viene richiesto di installare ulteriori pacchetti Wine (Mono, Gecko), accetta, poiché questi pacchetti sono necessari per il funzionamento della piattaforma. Successivamente verrà avviato il programma di installazione di MetaTrader 4. Una volta completati i passaggi standard, la piattaforma è pronta per l'uso.

La piattaforma MetaTrader 4 è pronta per essere eseguita su Linux


Installa gli aggiornamenti in modo tempestivo

Si consiglia vivamente di utilizzare sempre le ultime versioni del sistema operativo e di Wine. Aggiornamenti tempestivi aumentano la stabilità operativa della piattaforma e migliorano le prestazioni.

Per aggiornare Wine, apri un prompt dei comandi e digita il seguente comando:

 sudo apt update ; sudo apt upgrade

Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di Wine.


Directory dei dati di MetaTrader 4

Wine crea un'unità logica virtuale separata con l'ambiente necessario per ogni programma installato. Il percorso predefinito della cartella dei dati del terminale installato è il seguente:

Home directory\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4


Usa MetaTrader 4 su Linux: installa con un solo comando e goditi tutte le funzionalità della piattaforma.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/1358

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Altri articoli di questo autore

Vai alla discussione
Scopri come progettare un sistema di trading con le Bollinger Bands Scopri come progettare un sistema di trading con le Bollinger Bands
In questo articolo impareremo a conoscere le bande di Bollinger, uno degli indicatori più popolari nel mondo del trading. Prenderemo in considerazione l'analisi tecnica e vedremo come progettare un sistema di trading algoritmico basato sull'indicatore Bollinger Bands.
Stoploss Fisso sulla PriceAction o RSI Fisso (StopLoss Intelligente) Stoploss Fisso sulla PriceAction o RSI Fisso (StopLoss Intelligente)
Lo stop loss è uno strumento importante quando si tratta di gestione del denaro nel trading. L'uso efficace di stop-loss, take profit e dimensione del lotto può rendere un trader più costante nel trading e nel complesso più redditizio. Sebbene lo stop-loss sia un ottimo strumento, ci sono delle sfide che si incontrano quando viene utilizzato. La principale è la caccia allo stop loss. Questo articolo esamina come ridurre gli effetti della caccia allo stop loss nel trading e confrontarlo con il classico utilizzo dello stop loss per determinarne la redditività.
Indicatori multipli su un grafico (parte 01): Comprendere i concetti Indicatori multipli su un grafico (parte 01): Comprendere i concetti
Oggi impareremo come aggiungere più indicatori in esecuzione simultanea su un grafico, ma senza occupare un'area separata. Molti trader si sentono più sicuri se monitorano più indicatori alla volta (ad esempio, RSI, STOCASTIC, MACD, ADX e altri), o in alcuni casi anche i diversi asset di cui è composto un indice.
Scopri come progettare diversi sistemi di Media Mobile Scopri come progettare diversi sistemi di Media Mobile
Esistono molte strategie che possono essere utilizzate per filtrare i segnali generati in base a qualsiasi strategia, anche utilizzando la stessa media mobile oggetto di questo articolo. Quindi, l'obiettivo di questo articolo è condividere con te alcune delle strategie di media mobile e come progettare un sistema di trading algoritmico.