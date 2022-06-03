MetaTrader 4 su Linux

Lo stop loss è uno strumento importante quando si tratta di gestione del denaro nel trading. L'uso efficace di stop-loss, take profit e dimensione del lotto può rendere un trader più costante nel trading e nel complesso più redditizio. Sebbene lo stop-loss sia un ottimo strumento, ci sono delle sfide che si incontrano quando viene utilizzato. La principale è la caccia allo stop loss. Questo articolo esamina come ridurre gli effetti della caccia allo stop loss nel trading e confrontarlo con il classico utilizzo dello stop loss per determinarne la redditività.