LinuxにおけるMetaTrader 4

この記事では、MetaTrader 4を一般的なLinuxバージョンにインストールする方法を示します ： UbuntuおよびDebian。これらのシステムは、企業のサーバーハードウェアだけでなく、トレーダーのパーソナルコンピューターでも広く使用されています。







1つのコマンドでプラットフォームをインストールする

MetaTrader 4は、Wine.を使用してLinux上で実行されます。Wineは、MicrosoftWindows用に開発されたアプリケーションソフトウェアをUnixライクなオペレーティングシステムで実行できるようにする無料の互換性レイヤーです。

インストールプロセスをできるだけ簡単にするために、特別なスクリプトを用意しました。スクリプトはシステムバージョンを自動的に検出し、それに基づいて適切なWineパッケージをダウンロードしてインストールします。その後、プラットフォームインストーラーをダウンロードして実行します。



インストールを開始するには、コマンドライン（ターミナル）を開き、関連するコマンドを指定します。

Ubuntuの場合：

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh; chmod + x mt4ubuntu.sh; ./mt4ubuntu.sh

Debianの場合：



wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh; chmod + x mt4debian.sh; ./mt4debian.sh

このコマンドは、スクリプトをダウンロードして実行可能にし、実行します。インストールを許可するには、アカウントのパスワードを入力するだけです。











追加のWineパッケージ（Mono、Gecko）をインストールするように求められた場合は、これらのパッケージがプラットフォームの操作に必要であるため、同意してください。その後、MetaTrader 4インストーラーが起動します。標準の手順を完了すると、プラットフォームを使用できるようになります。













タイムリーにアップデートをインストールする

常に最新バージョンのオペレーティングシステムとWineを使用することを強くお勧めします。タイムリーな更新により、プラットフォームの動作の安定性が向上し、パフォーマンスが向上します。

Wineを更新するには、コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。

sudo apt update ; sudo apt upgrade

詳細については公式lWine Webサイトにアクセスしてください。





MetaTrader 4 データディレクトリ



Wineは、インストールされているすべてのプログラムに必要な環境を備えた個別の仮想論理ドライブを作成します。以下がインストールされるターミナルのデータフォルダのデフォルトパスです。

ホームディレクトリ\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4







LinuxでMetaTrader 4 を使用する：単一のコマンドでインストールし、すべてのプラットフォーム機能をお楽しみください。