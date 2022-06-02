MetaTrader 4 / Örnekler
Linux'ta MetaTrader 4

Bu makalede, MetaTrader 4'i popüler Linux sürümleri olan Ubuntu ve Debian'a kolay bir şekilde nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz. Bu sistemler yalnızca sunucularda değil, aynı zamanda yatırımcılar tarafından kişisel bilgisayarlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.


Platformu tek komutla yükleme

MetaTrader 4, Linux üzerinde Wine'ı kullanarak çalışır. Wine, Microsoft Windows için geliştirilen uygulamaların Unix benzeri işletim sistemlerinde çalışmasına olanak sağlayan ücretsiz bir uyumluluk katmanıdır.

Kurulum sürecini olabildiğince basit hale getirmek için özel bir komut dosyası hazırladık. Komut dosyası, sisteminizin sürümünü otomatik olarak algılayarak uygun Wine paketini indirip kuracaktır. Ardından platform yükleyicisini indirecek ve çalıştıracaktır.

Kurulumu başlatmak için komut satırını (Terminal) açın ve sisteminize bağlı olarak ilgili komutu belirtin:

Ubuntu için:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Debian için:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

Böylece komut dosyası indirilir, yürütülebilir hale getirilir ve çalıştırılır. Kuruluma izin vermek için sadece hesap şifrenizi girmeniz yeterlidir.

Wine ve MetaTrader 4'i tek komutla yükleme


Bu işlem sırasında ek Wine paketleri (Mono, Gecko) yüklemeniz istenirse, platformun çalışması için bu paketler gerekli olduğundan lütfen kurulmalarını kabul edin. MetaTrader 4 yükleyici sonrasında başlayacaktır. Standart adımları tamamladığınızda platform kullanıma hazır hale gelir.

MetaTrader 4 platformu Linux üzerinde kullanıma hazır


Güncellemeleri zamanında yükleyin

Her zaman işletim sisteminin ve Wine'ın en son sürümlerini kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Zamanında yapılan güncellemeler, işlem platformunun çalışma kararlılığını artırır ve performansı iyileştirir.

Wine'ı güncellemek için komut satırını açın ve şu komutu yazın:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Daha fazla bilgi için lütfen resmi Wine web sitesini ziyaret edin.


MetaTrader 4 veri klasörü

Wine, kurulan her program için gerekli ortamın bulunduğu ayrı bir sanal mantıksal disk oluşturur. Kurulu işlem platformunun veri klasörünün varsayılan yolu aşağıdaki gibidir:

ana klasör\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4


MetaTrader 4'i Linux'ta kullanın: tek bir komutla kurun ve tüm platformun özelliklerinin keyfini çıkarın.

