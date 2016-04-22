MetaTrader 4 unter Linux

MetaTrader 4 / Beispiele
In diesem Artikel demonstrieren wir, wie man MetaTrader 4 auf gängigen Linux-Versionen installiert, Ubuntu und Debian. Diese Systeme werden häufig auf der Serverhardware von Unternehmen sowie auf den PCs von Händlern eingesetzt.


Installieren der Plattform mit einem Befehl

MetaTrader 4 läuft unter Linux über Wine. Wine ist eine kostenlose Kompatibilitätsschicht, mit der für Microsoft Windows entwickelte Anwendungssoftware auf Unix-ähnlichen Betriebssystemen ausgeführt werden kann.

Wir haben ein spezielles Skript vorbereitet, um den Installationsvorgang so einfach wie möglich zu gestalten. Das Skript erkennt automatisch Ihre Systemversion, auf deren Grundlage es das entsprechende Wine-Paket herunterlädt und installiert. Danach wird das Plattform-Installationsprogramm heruntergeladen und ausgeführt.

Um die Installation zu starten, öffnen Sie die Kommandozeile (Terminal) und geben Sie den jeweiligen Befehl ein:

Für Ubuntu:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Für Debian:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

Dieser Befehl lädt das Skript herunter, macht es ausführbar und führt es aus. Sie müssen nur Ihr Kontopasswort eingeben, um die Installation zuzulassen.

Wine und MetaTrader 4 mit einem einzigen Befehl installieren


Wenn Sie aufgefordert werden, zusätzliche Wine-Pakete (Mono, Gecko) zu installieren, stimmen Sie bitte zu, da diese Pakete für den Betrieb der Plattform erforderlich sind. Danach wird das Installationsprogramm von MetaTrader 4 gestartet. Sobald Sie die Standardschritte abgeschlossen haben, ist die Plattform einsatzbereit.

Die MetaTrader 4-Plattform ist bereit, unter Linux ausgeführt zu werden


Installieren Sie Updates zeitnahe

Es wird dringend empfohlen, immer die neuesten Versionen des Betriebssystems und von Wine zu verwenden. Rechtzeitige Updates erhöhen die Stabilität des Plattformbetriebs und verbessern die Leistung.

Um Wine zu aktualisieren, öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und geben Sie den folgenden Befehl ein:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Weitere Informationen finden Sie auf der official Wine-Website.


MetaTrader 4 Datenverzeichnis

PlayOnMac erschafft ein virtuelles logisches Laufwerk als notwendige Installationsumgebung. Der Standard-Pfad lautet:

Home-Verzeichnis\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4


Verwenden Sie MetaTrader 4 unter Linux: Installieren Sie es mit einem einzigen Befehl und genießen Sie alle Plattformfunktionen.

