MetaTrader 4 sur Linux

Dans cet article, nous montrons comment installer MetaTrader 4 sur les versions populaires de Linux, Ubuntu et Debian. Ces systèmes sont largement utilisés sur les serveurs des entreprises ainsi que sur les ordinateurs personnels des traders.


Installation de la plateforme avec une seule commande

MetaTrader 4 fonctionne sur Linux en utilisant Wine. Wine est une couche de compatibilité gratuite qui permet aux logiciels d'application développés pour Microsoft Windows de fonctionner sur des systèmes d'exploitation de type Unix.

Nous avons préparé un script spécial pour rendre le processus d'installation aussi simple que possible. Le script détectera automatiquement la version de votre système, en fonction de laquelle il téléchargera et installera le package Wine approprié. Après cela, il téléchargera et exécutera le programme d'installation de la plateforme.

Pour démarrer l'installation, ouvrez la ligne de commande (Terminal) et spécifiez la commande appropriée :

Pour Ubuntu :

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Pour Debian :

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

Cette commande télécharge le script, le rend exécutable et l'exécute. Il vous suffit de saisir le mot de passe de votre compte pour permettre l'installation.

Installer Wine et MetaTrader 4 avec une seule commande


Si vous êtes invité à installer des packages Wine supplémentaires (Mono, Gecko), veuillez accepter, car ces packages sont nécessaires au fonctionnement de la plateforme. Le programme d'installation de MetaTrader 4 se lancera ensuite. Une fois que vous avez terminé les étapes standard, la plateforme est prête à fonctionner.

La plateforme MetaTrader 4 est prête à fonctionner sur Linux


Installer les mises à jour en temps opportun

Il est fortement recommandé de toujours utiliser les dernières versions du système d'exploitation et de Wine. Les mises à jour augmentent la stabilité du fonctionnement de la plateforme et améliorent les performances.

Pour mettre à jour Wine, ouvrez une invite de commande et tapez la commande suivante :

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web officiel de Wine.


Répertoire Data de MetaTrader 4

Wine crée un lecteur logique virtuel séparé avec l'environnement nécessaire pour chaque programme installé. Le chemin par défaut du dossier de données du terminal installé est le suivant :

Home directory\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4


Utilisez MetaTrader 4 sur Linux : installez-le avec une seule commande et profitez de toutes les fonctionnalités de la plateforme.

