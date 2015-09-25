MetaTrader 4 no Linux

MetaTrader 4 / Exemplos
Este artigo explica como instalar o MetaTrader 4 em versões populares do Linux, Ubuntu e Debian, com um comando. Esses sistemas são amplamente utilizados tanto por grandes empresas para hardware de servidores quanto por traders comuns.


Instalando a plataforma com um comando

O Wine é usado para trabalhar no Linux com o MetaTrader 4. Esse programa gratuito permite aos usuários de sistemas do tipo Unix executar aplicativos projetados para uso em sistemas Microsoft Windows.

Simplificamos ao máximo o procedimento de instalação e preparamos um script especial que detetará automaticamente a versão do seu sistema e, dependendo dela, fará o download e instalará a distribuição apropriada do Wine. Depois disso, ele baixará e executará o instalador da plataforma.

Para iniciar a instalação, abra a linha de comando (Terminal) e digite o seguinte comando:

Para o Ubuntu:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Para Debian:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

Dado comando baixa o script pronto, o torna executável e o inicia. Você só precisa digitar a senha da sua conta para permitir a instalação.

Instalação do Wine e do MetaTrader 4 com um comando


Se você for solicitado a instalar os pacotes adicionais do Wine (Mono, Gecko), concorde, pois eles são necessários para que a plataforma funcione. Depois disso, o instalador do MetaTrader 4 será iniciado. Siga as etapas padrão que, assim, a plataforma já estará pronta para rodar.

Plataforma MetaTrader 4 pronta para uso no Linux


Instalando atualizações atempadamente

É altamente recomendável usar sempre a versão mais recente do sistema operacional e do Wine. Uma atualização oportuna garantirá a maior estabilidade da plataforma de negociação.

Para atualizar o Wine, abra o prompt de comando e digite:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Saiba mais no site oficial do Wine.


Catálogo de dados do MetaTrader 4

Para cada programa a ser instalado, o Wine cria sua própria unidade lógica virtual com o respectivo ambiente. No momento da instalação, o diretório de dados do terminal tem como padrão o seguinte caminho no disco:

Home\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4


Use o MetaTrader 4 no Linux: todos os recursos da plataforma estão disponíveis e a instalação é feita com uma linha de código.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1358

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Outros artigos do autor

Uma Sandbox Aleatória Uma Sandbox Aleatória
O artigo inclui uma "sandbox" interativa como um arquivo do Excel que simula dados aleatórios para backtest de Expert Advisor. Os leitores podem usar a sandbox para ajudar a explorar e compreender mais profundamente as métricas de desempenho dos EAs oferecidos por padrão com o MetaTrader. O texto do artigo é projetado para ajudar o usuário durante esta experiência.
Uma Visão Sobre o Indicador Accumulation-Distribution e Onde Conseguilo Uma Visão Sobre o Indicador Accumulation-Distribution e Onde Conseguilo
O Indicador Accumulation/Distribution (A/D) tem uma característica interessante - um rompimento da linha de tendência traçada neste indicador gráfico sugere, com um certo grau de probabilidade, um rompimento a seguir da linha de tendência no gráfico de preços. Este artigo vai ser útil e interessante para aqueles que são novos na programação em MQL4. Com este objetivo, tentei apresentar a informação de uma maneira fácil de entender e utilizar estruturas de código mais simples.
Expert Advisor MetaTrader 4 para Intercâmbio de Informações com o Mundo Exterior Expert Advisor MetaTrader 4 para Intercâmbio de Informações com o Mundo Exterior
Uma solução simples, universal e confiável de intercâmbio de informações entre um Expert Advisor МetaТrader 4 e o mundo exterior. Fornecedores e consumidores de informações podem estar localizados em diferentes computadores, a conexão é realizada através dos endereços IPs globais.
Uma Introdução à Lógica Fuzzy Uma Introdução à Lógica Fuzzy
A lógica fuzzy expande nossos limites da lógica matemática e da teoria dos conjuntos. Este artigo revela os princípios básicos da lógica fuzzy, bem como a descrição de dois sistemas de inferência fuzzy usando os modelos do tipo Mamdani e Sugeno. Os exemplos fornecidos descreverão a implementação de modelos difusos (fuzzy) baseados nesses dois sistemas, que utilizam a biblioteca FuzzyNet para MQL5.