MetaTrader 4 no Linux

Este artigo explica como instalar o MetaTrader 4 em versões populares do Linux, Ubuntu e Debian, com um comando. Esses sistemas são amplamente utilizados tanto por grandes empresas para hardware de servidores quanto por traders comuns.







Instalando a plataforma com um comando

O Wine é usado para trabalhar no Linux com o MetaTrader 4. Esse programa gratuito permite aos usuários de sistemas do tipo Unix executar aplicativos projetados para uso em sistemas Microsoft Windows.

Simplificamos ao máximo o procedimento de instalação e preparamos um script especial que detetará automaticamente a versão do seu sistema e, dependendo dela, fará o download e instalará a distribuição apropriada do Wine. Depois disso, ele baixará e executará o instalador da plataforma.



Para iniciar a instalação, abra a linha de comando (Terminal) e digite o seguinte comando:

Para o Ubuntu:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Para Debian:



wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

Dado comando baixa o script pronto, o torna executável e o inicia. Você só precisa digitar a senha da sua conta para permitir a instalação.











Se você for solicitado a instalar os pacotes adicionais do Wine (Mono, Gecko), concorde, pois eles são necessários para que a plataforma funcione. Depois disso, o instalador do MetaTrader 4 será iniciado. Siga as etapas padrão que, assim, a plataforma já estará pronta para rodar.













Instalando atualizações atempadamente

É altamente recomendável usar sempre a versão mais recente do sistema operacional e do Wine. Uma atualização oportuna garantirá a maior estabilidade da plataforma de negociação.

Para atualizar o Wine, abra o prompt de comando e digite:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Saiba mais no site oficial do Wine.





Catálogo de dados do MetaTrader 4



Para cada programa a ser instalado, o Wine cria sua própria unidade lógica virtual com o respectivo ambiente. No momento da instalação, o diretório de dados do terminal tem como padrão o seguinte caminho no disco:

Home\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4







Use o MetaTrader 4 no Linux: todos os recursos da plataforma estão disponíveis e a instalação é feita com uma linha de código.