Discusión sobre el artículo "MetaTrader 4 en Linux"
Durante la instalación de MT4 en Linux Mint 18.1 bajo Wine 1.8, aparece la ventana Proxy Server y no es posible continuar con la instalación. Esto sucede a pesar de ingresar el servidor, usuario y contraseña que funcionan bajo Windows.
Alguien sabe cómo solucionar este problema?
Gracias.
Durante la instalación de MT4 en Linux Mint 18.1 bajo Wine 1.8, aparece la ventana Proxy Server y no es posible continuar con la instalación. Esto sucede a pesar de ingresar el servidor, usuario y contraseña que funcionan bajo Windows.
Alguien sabe cómo solucionar este problema?
Gracias.
Buenas Noches.
A mi me pasó lo mismo aunque tengo debian jessie y el escritorio Xfce , lo que me sucedió es que estaba usando una versión errada de wine, en el repositorio de debian estaba creo que la 1.6, lo que hice fue agregar el repositorio de wine y descargar la ultima versión estable (2.0.1). También instale el paquete gnutls-bin (no se si esta librería esta en tu distro). En la configuración de wine le agregue solo estas dos librerias winemenubuilder.exe y wininet.
En la pagina https://wiki.winehq.org/Ubuntu están las instrucciones para que bajes la ultima versión.
Espero que te sirva.
- wiki.winehq.org
yo tambien tengo el mismo problema y no se como solucionarlo
Buenas Noches.
A mi me pasó lo mismo aunque tengo debian jessie y el escritorio Xfce , lo que me sucedió es que estaba usando una versión errada de wine, en el repositorio de debian estaba creo que la 1.6, lo que hice fue agregar el repositorio de wine y descargar la ultima versión estable (2.0.1). También instale el paquete gnutls-bin (no se si esta librería esta en tu distro). En la configuración de wine le agregue solo estas dos librerias winemenubuilder.exe y wininet.
En la pagina https://wiki.winehq.org/Ubuntu están las instrucciones para que bajes la ultima versión.
Espero que te sirva.
Yo tambien tengo el mismo problema
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado MetaTrader 4 en Linux:
En este artículo, explicaremos cómo instalar fácilmente MetaTrader 4 en las populares versiones de Linux Ubuntu y Debian. Estos sistemas se usan ampliamente no solo en el hardware de los servidores, sino también en los ordenadores habituales de los tráders.
Autor: MetaQuotes Software Corp.