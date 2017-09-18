Discusión sobre el artículo "MetaTrader 4 en Linux"

Nuevo comentario
 

Artículo publicado MetaTrader 4 en Linux:

En este artículo, explicaremos cómo instalar fácilmente MetaTrader 4 en las populares versiones de Linux Ubuntu y Debian. Estos sistemas se usan ampliamente no solo en el hardware de los servidores, sino también en los ordenadores habituales de los tráders.

Plataforma MetaTrader 4 lista para su uso en Linux

Autor: MetaQuotes Software Corp.

 

Durante la instalación de MT4 en Linux Mint 18.1 bajo Wine 1.8, aparece la ventana Proxy Server y no es posible continuar con la instalación. Esto sucede a pesar de ingresar el servidor, usuario y contraseña que funcionan bajo Windows.

Alguien sabe cómo solucionar este problema?

Gracias.

 
Perseuz:

Durante la instalación de MT4 en Linux Mint 18.1 bajo Wine 1.8, aparece la ventana Proxy Server y no es posible continuar con la instalación. Esto sucede a pesar de ingresar el servidor, usuario y contraseña que funcionan bajo Windows.

Alguien sabe cómo solucionar este problema?

Gracias.

Buenas Noches.

A mi me pasó lo mismo aunque tengo debian jessie y el escritorio Xfce , lo que me sucedió es que estaba usando una versión errada de wine, en el repositorio de debian estaba creo que la 1.6, lo que hice fue agregar el repositorio de wine y descargar la ultima versión estable (2.0.1). También instale el paquete gnutls-bin (no se si esta librería esta en tu distro). En la configuración de wine le agregue solo estas dos librerias winemenubuilder.exe y wininet.

En la pagina https://wiki.winehq.org/Ubuntu están las instrucciones para que bajes la ultima versión.

Espero que te sirva.

Ubuntu - WineHQ Wiki
  • wiki.winehq.org
If you have previously installed a Wine package from another repository, please remove it and any packages that depend on it (e.g., wine-mono, wine-gecko, winetricks) before attempting to install the WineHQ packages, as they may cause dependency conflicts. If your system is 64 bit, enable 32 bit architecture (if you haven't already): Add the...
Archivos adjuntos:
configuracion_wine.png  12 kb
Metatrader4.png  48 kb
Paquete.png  88 kb
 

yo tambien tengo el mismo problema y no se como solucionarlo 

 
hmunozb:

Buenas Noches.

A mi me pasó lo mismo aunque tengo debian jessie y el escritorio Xfce , lo que me sucedió es que estaba usando una versión errada de wine, en el repositorio de debian estaba creo que la 1.6, lo que hice fue agregar el repositorio de wine y descargar la ultima versión estable (2.0.1). También instale el paquete gnutls-bin (no se si esta librería esta en tu distro). En la configuración de wine le agregue solo estas dos librerias winemenubuilder.exe y wininet.

En la pagina https://wiki.winehq.org/Ubuntu están las instrucciones para que bajes la ultima versión.

Espero que te sirva. 


Yo tambien tengo el mismo problema 

Nuevo comentario