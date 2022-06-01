리눅스에서 MetaTrader 4 구동하기

이 기사에서는 Linux 버전 중 널리 사용되는 Ubuntu와 Debian에서 MetaTrader 4를 설치하는 방법을 알아봅니다. 이들 시스템은 서버 하드웨어와 트레이더의 개인용 컴퓨터로 널리 사용됩니다.







명령어 하나로 플래폼 설치하기

Wine을 사용하여 MetaTrader 4를 Linux에서 구동할 수 있습니다. Wine은 Microsoft Windows용으로 개발된 응용 프로그램 소프트웨어들이 Unix 계열 운영 체제에서 실행될 수 있도록 하는 무료 호환용 계층입니다.

설치 과정을 최대한 간단하게 하기 위해 특별한 스크립트를 준비했습니다. 이 스크립트는 시스템 버전에 맞는 적절한 Wine 패키지를 다운로드하고 설치하도록 자동으로 감지합니다. 그런 다음 플랫폼 설치 프로그램을 다운로드하여 실행할 것입니다.



설치를 시작하려면 명령줄(터미널)을 열고 관련 명령을 지정합니다:

Ubuntu 사용시:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

Debian 사용시:



wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

이 명령은 스크립트를 다운로드하여 실행 가능하게 하고 실행합니다. 여러분은 설치를 위해 계정 비밀번호만 입력하면 됩니다.











만약 추가적인 Wine 패키지(Mono, Gecko)를 설치하라는 메시지가 나타나면 이러한 패키지들은 플랫폼을 작동하기 위해 필요하므로 동의하십시오. 그 후에 MetaTrader 4 설치 프로그램이 실행될 것입니다. 표준 설치 단계를 완료하면 플랫폼을 사용할 준비가 된 것입니다.













바로바로 업데이트를 설치하십시오

항상 최신 버전의 운영 체제와 Wine을 사용하는 것이 좋습니다. 업데이트는 플랫폼 운영 안정성을 높이고 성능을 향상시킵니다.

Wine을 업데이트하려면 명령 프롬프트를 열고 다음 명령을 입력하십시오.

sudo apt update ; sudo apt upgrade

자세한 내용은 Wine 공식 홈페이지를 방문하십시오.





MetaTrader 4 데이터 디렉토리



Wine은 설치된 각각의 프로그램을 구동하는데 필요한 환경이 갖춰진 별도의 가상 논리 드라이브를 만듭니다. 설치된 터미널의 데이터 폴더의 기본 경로는 다음과 같습니다.

Home directory\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4







Linux에서 MetaTrader 4 사용: 명령어 하나로 설치하고 플랫폼의 모든 기능을 즐기십시오.