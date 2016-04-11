在Linux上运行MetaTrader 4

在本文中，我们将演示如何在流行的Linux版本（Ubuntu和Debian）上安装MetaTrader 4。这些系统广泛用于公司的服务器硬件以及交易者的个人计算机上。







通过一个命令安装平台

MetaTrader 4使用Wine在Linux上运行。Wine是一个免费的兼容层，它允许为Microsoft Windows开发的应用软件在类Unix操作系统上运行。

我们准备了一个特殊的脚本，以便尽可能的简化安装过程。该脚本将自动检测您的系统版本，并根据该版本下载并安装对应的Wine软件包。之后，它将下载并运行平台安装程序。



要开始安装，请打开命令行（程序端）并指定相关命令：

对于Ubuntu：

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4ubuntu.sh ; chmod +x mt4ubuntu.sh ; ./mt4ubuntu.sh

对于Debian：



wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4debian.sh ; chmod +x mt4debian.sh ; ./mt4debian.sh

此命令下载脚本，使其可执行并运行。您只需要输入您的账户密码即可允许安装。











如果系统提示您安装其他Wine软件包(Mono，Gecko)，请同意，因为平台操作需要这些软件包。MetaTrader 4安装程序将在此之后启动。完成标准步骤后，平台就可以使用了。













及时安装更新

强烈建议保持使用最新版本的操作系统和Wine。及时更新可增加平台运行稳定性，提升性能。

要更新Wine，请打开命令提示符并键入以下命令：

sudo apt update ; sudo apt upgrade

如需更多信息，请访问Wine官方网站。





MetaTrader 4数据目录



Wine为每个已安装的程序创建一个单独的虚拟逻辑驱动器，其中包含必要的环境。安装的程序端数据文件夹默认路径如下：

主目录\.mt4\drive_c\Program Files\MetaTrader 4







在Linux上使用MetaTrader 4：使用单个命令安装并体验所有平台功能。