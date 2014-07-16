Suministradores de señal Johnpaul77: "Nuestra estrategia lleva dando un resultado magnífico más de tres años, ¿por qué íbamos a cambiarla?"

Descubriremos un pequeño secreto: los visitantes de la página MQL5.com pasan la mayor parte del tiempo en la página de Johnpaul77. Es el líder de nuestra clasificación, cerca de 900 traders están suscritos a él, con un total conjunto de $5.7 millones en medios en cuentas reales. Hemos hecho una entrevista a los proveedores de la señal, ¡y resulta que son cuatro! Puede leer aquí cómo unos sencillos gamers indonesios se han convertido en suministradores de una señal top y qué instrumentos de análisis técnico usan, así como la distribución de los roles dentro de su colectivo.



Saludos ¿Cómo se llaman usted y los miembros de su equipo?

Yo soy Tito Hayunanda, y el resto de nuestro grupo de traders se llaman Lorry Marthias, Hendro Sasmito y Levi Giovanni.

John Paul es un pseudónimo. Díganos, ¿por qué eligió ese nombre?

John Paul es nuestro "padrino", el que nos unió a todos en un solo equipo, hace cinco años. Fue él, precisamente, el que nos enseñó todo en lo que respecta a fórex, sobre todo desde el punto de vista de los negocios. Sin embargo, en esencia somos simplemente jugadores y preferimos comerciar, y no dedicarnos a los negocios. Al equipo le pusimos el nombre como reconocimiento por los méritos de John.

Muy bien, ¿y qué es lo que le atrae de Fórex en general y del trading social en particular?



Hay tres motivos principales por los que comerciamos precisamente en Fórex:

La posibilidad de invertir tanto en el mercado creciente, como en el decreciente.

En fórex podemos adaptarnos a las condiciones del mercado, independientemente de que la tendencia sea creciente o decreciente. En esto preciasamente se diferencia de otros tipos de actividad de inversión que nos obligan literalmente a rezar porque los precios crezcan y que dependen demasiado de terceras personas. En pocas palabras, sólo en Fórex podemos realmente ignorar la situación económica para simplemente realizar un seguimiento de las variaciones de las cotizaciones.



EStas son las inversiones con mayor liquidez.

En Fórex podemos gestionar nuestros recursos de manera operativa. Algunos brókers transfieren dinero durante varios minutos. Se trata de un mercado que funciona las veinticuatro horas, precisamente lo que necesitamos. Aquí podemos obtener el precio de mercado actual, sin necesidad de llevar a cabo negociaciones con otra gente.



Nos encontramos ante inversiones de alta liquidez.

Hay quien considera que las inversiones en el mercado Forex, aunque son bastante rentables, se ven sometidas a un gran riesgo. Así que hay que usar un multi management correcto. En este caso, las inversiones adquieren un riesgo menor y un beneficio mayor, ¿verdad? Se puede obtener un beneficio anual no inferior al 50%. ¿Qué otros tipos de inversión serían capaces dar un beneficio mayor?

Nosotros utilizamos la palabra "inversión" a propósito, ya que nuestra postura con respecto a Fórex es precisamente esa, mientras que la mayoría de la gente no lo ve así. No se trata de un negocio que dé beneficios aquí y ahora. Para aquellos que buscan enriquecerse rápidamente, Forex es un camino seguro a la ruina. Somos totalmente conscientes de ello. Es posible que por ello hayamos sobrevivido hasta el momento en este mundo. Para serle sincero, nos sorprendimos mucho cuando nos enteramos de lo difícil que es encontrar en las Señales una cuenta con más de 2 años, ¡la nuestra es la cuenta más antigua de por aquí!



Nos parece que el trading social es la mejor solución, no sólo en el mercado Fórex, sino en lo que respecta al mercado de inversiones en general. Ha cabado por ser un fenómeno totalmente controlable. Gracias al trading social, cualquier inversor puede conectarse al suministrador de la señal, manteniendo plenamente el control sobre sus activos y riesgos asumibles.





Tito Hayunanda, trader y líder del equipo de Traders Family. Toma las decisiones comerciales junto con su colega Hendro Sasmito



Bien, ustedes forman un equipo de traders, pero ¿quién gestiona concretamente su cuenta en las "Señales comerciales"? ¿Suele comerciar una sola persona o lo hacen varias?

La cuenta actual MQL5.com la controlamos Hendro y yo, pero la situación del mercado la analizamos los cuatro, para estudiar todas las variantes posibles. Una vez todos han realizado su análisis, Hendro y yo elegimos la pareja de divisas. A la hora de investigar el mercado, confiamos mayormente en el análisis técnico (en un 95%).

¿Y en qué grado se diferencia su pronóstico del de sus colegas?

Todos utilizamos el análisis técnico, y después cotejamos la analítica con las noticias económicas, para valorar el diapasón diurno. Además, todos utilizan diferentes métodos de análisis técnico: unos patrones gráficos, otros, de velas. A continuación reunimos la analítica que hemos obtenido y, dependiendo de la correlación de riesgo/beneficio (Risk/Reward Ratio), decidimos de qué forma es mejor entrar en el mercado. Sólo comerciamos cuando el nivel de riesgo permite entrar en las operaciones.

Le haré una pregunta que inquieta a muchos traders: ¿qué instrumentos de análisis técnico utilizan?

Lo crea o no, utilizamos estrategias primordiales de las que muchos ya se han olvidado: los niveles de apoyo y resistencia. Es muy sencillo, usamos líneas horizontales, eso es todo.





Hendro Sasmito, analista principal de Traders Family



Querríamos entender mejor cómo toman ustedes las decisiones. Supongamos que hoy es 1 de mayo, y yo pienso que EURUSD va a crecer 300 puntos. Otro de mis colegas cree que va a caer. Y un tercero tiene otro punto de vista totalmente distinto, pero como resultado tomamos la decisión "Comprar EURUSD con un take profit de 100 puntos". ¿Puede darnos un ejemplo así basándose en su práctica real?

Sí que puedo. Imaginemos la siguiente situación. Alguien de nuestro equipo supone que EURUSD va a continuar con una tendencia creciente y con un movimiento de precio de 70 puntos, basado en el diapasón diurno. El segundo, a su vez, encuentra un pico doble con la ayuda de patrones gráficos. Cuando este patrón se cumple, el movimiento de precio aumenta, y el riesgo, normalmente, es menor. Y entonces preferimos poner una orden pendiente para la venta Sell Limit al nivel del pico doble, en lugar de seguir la tendencia creciente. Generalmente nos ocupamos del comercio interno y no solemos concentrarnos en tendencias de larga duración.

¿Y por qué eligieron estos instrumentos, en lugar de otros (por ejemplo, en lugar del grupo acostumbrado de Bill Williams)? ¿Considera su estrategia mejor que el resto?

Utilizamos la estrategia actual más de tres años y nos da buen resultado. ¿Para qué cambiarla? Además, los instrumentos que acaba de mencionar nos son capaces de detectar los cambios del diapasón diurno o eventos económicos importantes.





Levi Giovanni, analista



Ustedes trabajan en equipo, pero, ¿por qué lo hacen de esa forma? Da la impresión de que todo esto lo podría hacer una persona sola, y confiar la mayor parte de la analítica a un robot comercial.

Una persona puede realizar un buen análisis e incluso tomar la decisión correcta, pero no es capaz de controlar por completo sus emociones. Por eso precisamente hacen falta otras personas en el equipo, para recordarnos lo necesario que es controlarse a uno mismo.



Y ahora, sobre los asesores. Podemos ver mucha gente que confía en el comercio automático. Sin embargo, como ya he explicado con anterioridad, ningún asesor o indicador es capaz de mostrar los cambios del diapasón diurno. Y el trabajo a mano es muy caro, ¿verdad?

Durante mucho tiempo ustedes están comerciando con mucho éxito y obteniendo muchos beneficios. ¿Qué fue lo que les impulsó a poner su señal a la venta y con ello compartir sus resultados con otros traders?

Nosotros somos traders, y lo único que nos hace falta es un buen bróker. La reputación de la industria fórex está empeorando día tras día, especialmente en nuestro país (Indonesia). Lo único que queremos demostrar es que los auténticos traders existen de verdad, y que ganarse la vida con el trading no es un sueño, sino que puede ser una realidad. Alguna gente le dirá que sólo el 5% de los traders pueden sobrevivir en nuestra esfera, pero gracias a la difusión de nuestra señal podemos aumentar ese porcentaje. De verdad creemos que somos capaces de cambiar la actual reputación de toda la industria.





Lorry Marthias, trader



Sea como fuere, ustedes han puesto precio a la señal, ¿se trata de algo deliberado o es simple casualidad?

Al principio la señal era gratuita, pero recibimos críticas negativas por parte de gente que reaccionaba airadamente a cada operación que realizábamos. La mayoría de ellos no podía permitirse esas pérdidas. Por eso establecimos un precio, para aquellos que están dispuestos a gastar dinero en la señal y son conscientes de todos los riesgos que conlleva. Además, si se da cuenta, el pago mensual por la suscripción se mantiene igual, en el nivel mínimo posible.



No somos unos inocentones. Si podemos obtener unos ingresos extra sin esfuerzo alguno, no vemos ningún motivo para no hacerlo. Hablando en líneas generales, al convertir la señal en algo por lo que hay que pagar, podemos sentir una mayor responsabilidad por cada operación realizada. Esto nos ayudará a entrenar bien nuestras habilidades como trader, impulsándonos con fuerza hacia el sueño de convertirnos en directores de un fondo de cobertura

Hace un momento ha hablado de la mala reputación de la industria fórex en Indonesia. ¿Por qué no elegir entonces un bróker de otro país?

Ya lo hemos probado, pero tuvimos una experiencia muy similar, no cambió nada de manera cardinal. Además, es bastante mejor y más cómodo comerciar dentro del propio país, ya que existe la posibilidad de ir a la oficina del bróker, en caso de que surja algún problema. A propósito, incluso un bróker internacional se portó con nosotros de manera no del todo honrada, hace un par de años.

Supongamos que tienen muchos suscriptores de diferentes países y les piden que cambien de bróker para una mayor comodidad. ¿Empezaría a trabajar con otro o continuaría comerciando con el mismo, a pesar de todo?

Ciertamente, muchos de nuestros suscriptores nos piden con insistencia que cambiemos de bróker, pero nosotros no podemos hacer eso, ya que las condiciones comerciales del bróker son las que mejor le funcionan a nuestro sistema. Hay que decir que estamos muy cómodos con los servicios que nos proporciona nuestro bróker actual: nunca interrumpe nuestras operaciones y no tiene problemas con los pagos, eso es lo más importante.



Gracias por responder a nuestras preguntas de un modo tan interesante, Tito. ¡Le deseamos mucho éxito y multitud de nuevos suscriptores!



