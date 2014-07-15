Johnpaul77 信号提供者:"我们的策略保持赢利至今已有3年多。所以为什么我们要改变它呢?"

我们透露一个小秘密：MQL5.com网站访问者的大部分时间都花在Johnpaul77信号的页面上。它在我们信号等级中遥遥领先，拥有约900个订阅 人，真实账户的总资金为570万美元。我们已经采访了该信号的提供者。事实证明，有四人！团队成员之间的职责是如何分工的呢？他们使用的技术工具是什么？ 为什么他们自称John Paul？最后，来自印度尼西亚的普通玩家是如何成为MQL5.com上顶级信号的提供者？在文章中能找出所有答案。

您好！能介绍一下您自己和您的团队成员吗？

我的名字是Tito Hayunanda，我们交易人团队 的其他成员分别是Lorry Marthias，Hendro Sasmito和Levi Giovanni。

John Paul这个名字是个化名。您为什么选择它呢？

John Paul实际上是我们的“教父”，5年前是他将我们聚集在一起组成了一个团队。是他教会我们关于外汇业务的一切事情。我们曾经是游戏玩家，并且随着时间的推移，我们更致力于交易而不是做生意。我们选择他的名字意在承认他宝贵的帮助。

在外汇和群组交易中是什么吸引了你们？



我们选择外汇有三个原因：

双向投资机会

在外汇市场中，我们能够适应市场环境，不管他们是否上涨或是下跌。任何其他投资给我们希望，使我们祈求价格上涨。太依赖他人，我们认为。简而言之，只有外汇我们才可以真正地忽略经济条件并且跟随波动进行演习。



最具流动性的投资

在外汇市场中，每当我们需要的时候我们可以快速支付资金。一些交易商甚至可以在几分钟内转移资金。24小时市场使它更加的完美，因为我们总是可以得到当前的市场价格而无需和别人讨价还价。



高回报的投资

有些人可能会说外汇是一项高风险高回报的投资。我们认为这是因为他们没有使用一个适当的风险管理。如果他们这样做，那么它可能成为一个低风险高回报的投资。在一年内，我们能够得到至少50%的回报。什么样的投资可能比它还高？

请注意我们总是说“投资”因为它真的是这样。至少，我们就是那样对待它的，而大多数人却没有。这不是一个我们每天可以判断结果 的“get-rich-quickly”的业务。为那些追逐相当利润的人们，它变成了一个“get-poor-quickly”业务。也许这就是我们在这 个行业生存至今的原因。说实话，得知很难找到一个超过2年的投资组合，我们都很惊讶。令人惊讶的是，我们的账户是MQL5中最古老的一个！



我们认为群组交易是最好的解决方案，不仅是对外汇行业，对整个投资领域也是如此。它已经成长为一个完全可控的投资。正因为有了群组交易，现在所有投资者都彼此连接，他们可以完全控制他们的资产和他们自己适合的风险。





Tito Hayunanda，交易人，也是交易人之家的领导

所以，您是一个交易人团队。但是到底是谁控制您的账户，监控交易信号呢？它是由一个或几个人管理吗？

MQL5.com上的当前账户由我和Hendro管理。然而，我们会结合所有我们四人的分析，以便我们能够检测所有可能的机会。我们所有人都做好分析后，Hendro和我进行选择，使用哪组用于交易。大部分(95%)情况，我们依靠技术分析。

您的预测与您的团队成员相比，有什么不同呢？

我们都做技术分析，然后将其与经济消息关联起来，评估通常的日较差。我们运用不同的方法——我们中的一些人使用图表模式，而另一些人可能更喜欢 蜡烛线模式。最后，我们结合所有的分析，决定基于风险/回报比率，以最佳的方式进入市场。基本上，我们只有在风险适当的时候进行交易。

我相信许多交易人已经期待我的下一个问题。您使用什么技术分析工具呢？

不管您是否相信，我们只使用了每个人都忘记的最基本的策略—支持和阻力水平。我们只是用水平线，仅此而已。







Hendro Sasmito，交易人之家的首席分析师

您能更具体的说一说您是如何做决定的么？假设今天是5月1日，我认为 EURUSD将上涨300点。然而，我的一个队友相信这组将会降低，而第三人有自己的想法。但最后，我们仍然能够得出一个交易决定：“买EURUSD获利 100分”。您能从您的日常活动中提供这样一个例子吗？

是的，我们可以。假设我们一个人根据正常的日变化，认为EURUSD目前仍在一个70点的移动看涨趋势。但是第二个人检测到一个双顶图模式。该 模式实施后，价格运动变得更加强劲，而通常风险会降低。在这种情况下，我们宁愿在双顶级别下单卖出限价订单而不是跟随看涨趋势。基本上，我们从事当日工 作，所以我们并不真正关注长期趋势。

您为什么选择这些分析工具而不是其他工具（例如，比尔威廉姆斯工具）？您认为您的策略比别人更好吗？

我们一直使用这个策略至今有3年多了，而且到目前为止仍然在盈利。那么我们为什么要改变它呢？除此之外，您所提到的工具无法检测日较差变化和重大经济事件。







Levi Giovanni，分析师

您为什么需要一个团队？在我看来，所有这一切一个人就可以做到，而大部分分析可以由EA来完成。



单独一个人可以进行分析和做出交易决定。但还有一个重要的感性的一面。这就是我们总是需要其他团队成员提醒我们控制自己的原因。至于EA交易，我们看到许多交易人特别相信它们。但是我已经说过了，没有自动交易或指标能够检测日较差变化。手动工作总是成本很高，不是吗？

您非常好地做了很长时间，现在从交易中获得很多利润。您为什么决定分发您的交易信号，且因此与其他交易人分享您的成果呢？

我们是交易人，我们需要的是一个好的交易商。外汇行业的声誉日渐恶化，特别是在我们国家（印尼）。我们只是想证明真正的交易人实际上是存在的， 交易谋生并不是一个梦。有些人可能会说，只有5%的交易人可以在这个行业中生存。希望，通过分发我们的信号，我们可以将5%改变为任何可能的更大的数量。 我们相信我们可以改变当前外汇行业的公众形象。







Lorry Marthias，交易人

然而，您已经为您的信号设定了一个价格。您是故意这样做的么？

起初，信号是免费的，但是我们已经收到对我们每一个交易反应强烈的人们的负面评论。他们中的大多数人都无法承受损失。因此，我们设置了价格。现 在，只有那些愿意花钱并且意识到这种风险的人们可以跟随我们的信号并且给它留言评论。但是我们仍然保持在尽可能低水平的每月订阅费用。不是我们天真。如果 我们无需额外努力就能得到额外的收入，我们看不出有什么理由不去做它。通过给我们的信号定价，对我们做的每一笔交易我们都感到更多的责任。这帮助我们加强 我们的交易技能和使我们更接近我们珍视的成为对冲基金经理的梦想。

您提到在印尼外汇行业声誉不好。那么您为什么不从另一个国家选择一个交易商呢？

我们做了，但是要有类似的经历。此外，本地交易更方便，因为如果有问题，我们可以简单地访问我们的交易商办公室。顺便说一句，即使是一个国际性交易商，几年前的表现对我们也不公平。

假设您有很多来自不同国家的订阅人，并且为了方便他们要求您改变交易商。您会遵守吗？

事实上，我们的许多用户经常要求我们改变交易商。然而，这对我们来说是不合理的，因为该交易商的交易条件要非常满足我们的系统。我们现在的经纪公司足以使我们感觉舒适，因为他们从不打断我们的交易并且支付也没有问题——这是最重要的。







