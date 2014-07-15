Provedores de Sinal Johnpaul77: "Nossa estratégia continua a ser rentável por mais de três anos. Então, por que devemos mudar isso?"

Vamos revelar um pequeno segredo: Os visitantes do site MQL5.com passam a maior parte do seu tempo na página do sinal Johnpaul77. Ele é líder em nosso ranking de sinais, com cerca de 900 assinantes e com fundos de contas reais no valor total de $5.7 milhões. Entrevistamos o provedor deste sinal. Acontece que há quatro deles! Como são distribuídos os deveres entre os membros da equipe? Quais são as ferramentas técnicas que eles usam? Por que eles se auto-denominam de John Paul? E, finalmente, como que simples jogadores da Indonésia se tornaram os principais provedores de sinais no MQL5.com? Descubra tudo neste artigo.



Olá! Você poderia, por favor, apresentar-se e apresentar os membros de sua equipe?

Meu nome é Tito Hayunanda e os membros de nossa equipe de traders são Lorry Marthias, Hendro Sasmito e Levi Giovanni.

O nome John Paul é um apelido. Por que você o escolheu?

Na verdade, John Paul é o nosso "Deus Pai", que reuniu nossa equipe há cinco anos. Ele foi a pessoa que nos ensinou tudo sobre o Mercado Forex, especialmente como uma perspectiva de negócio. Nós costumávamos a ser jogadores, e com o passar do tempo, estamos mais dedicados à negociação do que com o envolvimento de negócios. Nós deixamos o nome dele em reconhecimento à sua inestimável ajuda.

O que atraiu vocês ao Forex e a Negociação Social?



Há três razões pelas quais nós escolhemos o Forex:

Oportunidade de investimento nas duas mãos

No Forex, somos capazes de nos adaptar às condições de mercado, não importando se elas são de alta ou de baixa. Qualquer outro investimento nos coloca na esperança e nos fazem orar por um aumento nos preços. É muito dependente de outras pessoas, assumimos. Em suma, apenas em Forex que nós podemos realmente ignorar as condições econômicas e realizar manobras para seguir as flutuações.



É o investimento mais líquido

Em Forex, podemos desembolsar rapidamente nossos fundos sempre que precisarmos. Até mesmo algumas corretores podem transferir seus fundos em poucos minutos. Seu mercado, funcionando 24 horas por dia, o torna ainda mais bonito, pois sempre podemos receber o preço atual de mercado, sem a necessidade de negociar com os outros.



Investimento de alto retorno

Alguns poderiam dizer que o Forex é um investimento de alto risco e de alto retorno. Nós acreditamos que é porque eles não usam uma gestão adequada de risco. Se eles usassem, então ela poderia se tornar um investimento de baixo risco e alto retorno. Em um ano, somos capazes de obter no mínimo 50% de retorno. Que tipo de investimento poderia ser maior do que isso?

Por favor, note que nós sempre dizemos "investimento", pois ele realmente é. Pelo menos, é assim que nós tratamos, enquanto que a maioria das pessoas não utiliza desse termo. Isto não é um negócio "fique rico rapidamente", na qual podemos julgar os resultados dia-a-dia. Em vez disso, ele se torna um negócio "fique pobre rapidamente" para aqueles que buscam lucros fabulosos. Talvez essa seja a razão pela qual temos sobrevivido nesta indústria até agora. Para ser honesto, ficamos surpresos ao saber que é tão difícil de encontrar um portfólio com mais de 2 anos de vida. Surpreendentemente, nossa conta é a mais antiga em MQL5!



Nós pensamos que a negociação social é a melhor solução, não só para a indústria Forex, mas também para investimentos do mundo inteiro. Ele vem crescendo em um investimento totalmente controlado. Graças à negociação social, agora, todos os investidores estão conectados uns aos outros, sendo possível ter controle total de seus ativos com um risco próprio e adequado.





Tito Hayunanda, trader e líder da Traders Family



Então, você é uma equipe de traders. Mas quem exatamente controla sua conta monitorada nos Sinais de Negociação? Ela é gerida por uma ou várias pessoas?

A conta atual no MQL5.com é gerido por mim e pelo Hendro. No entanto, nós combinamos a análise de todos nós quatro, para que possamos ser capazes de detectar todas as oportunidades possíveis. Depois que todos nós terminamos nossas análises, Hendro e eu escolhemos o par para negociar. A maior parte das vezes (95%), nós contamos com a análise técnica.

Quão diferente é a sua previsão em comparação com os dos membros de sua equipe?

Todos nós fazemos a análise técnica e, então, correlacionamos com as noticias econômicas para estimar a faixa diária habitual. Nós aplicamos métodos diferentes - alguns de nós usam padrões gráficos, enquanto que outros podem preferir padrões de velas. Finalmente, combinamos todas as análises e decidimos a melhor maneira de entrar no mercado com base na relação risco / retorno. Basicamente, nós negociamos apenas quando o risco vale a pena.

Tenho certeza de que muitos traders já estão antecipando a minha próxima pergunta. Quais as ferramentas de análise técnica que você usa?

Acredite ou não, nós só aplicamos esta estratégia básica que todos esquecem - níveis de suporte e resistência. Nós só usamos linhas horizontais, e é isso.





Hendro Sasmito, analista chefe do Traders Family



Você poderia por favor ser mais específico sobre a forma como você faz as suas decisões? Suponha que hoje é dia 1 de Maio, e eu acho que o EURUSD vai subir em 300 pontos. No entanto, um dos meus companheiros de equipe acredita que o par vai cair, enquanto que o terceiro tem a sua própria ideia. Mas, finalmente, nós ainda somos capazes de chegar a uma decisão de negociação: "Comprar EURUSD com Take Profit de 100 pontos". Você pode fornecer um exemplo de sua atividade cotidiana?

Sim, nós podemos. Suponha que um de nós acredita que o EURUSD ainda está em uma tendência de alta com o movimento de 70 pontos base na faixa diária normal. E então, o segundo cara detecta um padrão gráfico de topo duplo. Depois que este padrão se cumpriu, o movimento nos preços torna-se maior, enquanto que o risco normalmente diminui. Nesse caso, preferimos colocar uma ordem de Sell Limit no nível do topo duplo em vez de seguir a tendência de alta. Basicamente, trabalhamos no intraday, então nós realmente não nos concentramos em tendências de longo prazo.

Por que você escolheu essas ferramentas analíticas em vez das outras (por exemplo, Ferramentas de Bill Williams)? Você acha que a sua estratégia é melhor do que as outras?

Nós estamos utilizando esta estratégia por mais de 3 anos, e até agora ela continua a ser rentável. Então, por que nós vamos mudá-la? Além disso, as ferramentas que você mencionou não são capazes de detectar mudanças nas faixas diárias e grandes eventos econômicos.





Levi Giovanni, analista



Por que você precisa de uma equipe? Me parece que tudo isso pode ser feito por uma pessoa, enquanto que grande parte da análise pode ser realizada por um Expert Advisor.



Uma única pessoa pode realizar uma boa análise e tomar uma decisão de negócio. Mas há também um lado emocional que importa também. É por isso que nós precisamos sempre de outros membros da equipe para lembrarmos de controlar a nós mesmos. Quanto aos Expert Advisors, vemos que há uma confiança demasiada por parte dos traders. Mas como eu já disse, nenhum robô de negociação ou um indicador é capaz de detectar alterações nas faixas diárias. O trabalho manual é sempre muito caro, não é?

Você está se saindo muito bem há um longo período de tempo, recebendo lucros das negociações. Por que você decidiu distribuir seus sinais de negociação e, assim, compartilhar seus resultados com outros traders?

Nós somos traders, e o que nós precisamos é de um bom corretor. A reputação da indústria Forex está piorando a cada dia, especialmente em nosso país (Indonésia). Nós simplesmente queremos provar que os traders reais realmente existem, e que viver de mercado não é um sonho. Alguns poderiam dizer que apenas 5% dos traders podem sobreviver nesta indústria. Esperemos que, com a distribuição de nossos sinais, nós podemos mudar esses 5% para outro maior valor possível. Acreditamos que podemos mudar a imagem pública atual da indústria de Forex.





Lorry Marthias, trader



No entanto, você definiu um preço para o seu sinal. Você fez isso deliberadamente?

Inicialmente, o sinal era grátis, mas nós recebemos críticas negativas de pessoas que reagem com veemência a todas as negociações que fizemos. A maioria delas não podiam arcar com os prejuízos. Portanto, nós ajustamos o preço. Agora, somente aqueles que estão dispostos a gastar dinheiro e estão cientes do risco que podem seguir o nosso sinal e deixar comentários sobre isso. Mas ainda mantemos a taxa de assinatura mensal no nível mais baixo possível. Não somos ingênuos. Se pudermos obter renda extra sem esforço extra, não vemos qualquer razão para não fazê-lo. Ao colocar um preço em nossos sinais, nos sentimos mais responsáveis para cada negociação que fazemos. Isso nos ajuda a melhorar nossas habilidades de negociação e nos deixa mais perto do nosso sonho de se tornar gestores de fundos.

Você mencionou uma má reputação da indústria Forex na Indonésia. Por que você não escolhe uma corretora de outro país então?

Nós fizemos, mas tivemos uma experiência semelhante. Além disso, é mais conveniente uma corretora local, porque podemos simplesmente visitar o escritório do nosso corretor, caso haja algum problema. Aliás, até mesmo uma corretora internacional se comportou injustamente em relação a nós a alguns anos atrás.

Suponha que você tem um grande número de assinantes de diferentes países, e eles pedem para você mudar para uma corretora por uma maior conveniência. Você vai cumprir?

Na verdade, muitos de nossos assinantes estão constantemente nos pedindo para mudar de corretora. No entanto, seria insensato para nós fazermos isso, uma vez que as condições de negociação da corretora se adequam ao nosso sistema muito bem. Nos sentimos confortável o suficiente com a nossa corretora atual, uma vez que ela nunca interrompeu nossas operações e nunca tivemos problemas com os pagamentos - que é o mais importante.



Obrigado por suas respostas interessantes, Tito. Desejamos-lhe boa sorte e muitos novos assinantes!



