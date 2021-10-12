Johnpaul77 시그널 프로바이더: "3년 째 수익을 올리고 있는 전략을 왜 바꿔야 하나요?"

비밀 하나 알려드릴까요? MQL5.com 이용자들의 대부분이 Johnpaul77의 시그널 페이지에서 시간을 보낸답니다. 최고의 평가를 받는 시그널 페이지죠. 약 900명의 구독자가 총 570만 달러에 달하는 자금을 투자하고 있습니다. 그래서 시그널 프로바이더를 인터뷰해봤습니다. 총 네 분이시더라고요! 팀원 간 업무 배분은 어떻게 하는지? 어떤 기술적 도구를 이용하는지? 왜 John Paul이라는 이름을 지었는지? 그리고 마지막으로, 어떻게 인도네시아의 일반 게이머들이 MQL5.com의 최상위 시그널 프로바이더가 되었는지? 본문에서 모두 알아보겠습니다.



안녕하세요! 팀원들을 소개해 주시겠어요?

제 이름은 Tito Hayunanda이고 저희 투자팀에는 Lorry Marthias, Hendro Sasmito, Levi Giovanni가 있습니다.

John Paul은 가명이예요. 왜 그 이름을 택했나요?

사실 저희를 5년 전에 한 팀으로 모아준 저희 '대부'의 성함이 John Paul입니다. 저희에게 외환 거래에 대한 모든 것을 가르쳐 주신 분이죠. 저희는 사실 게이머였는데, 점점 투자에 더 시간을 보내게 되더라고요. 그 분께 받은 도움이 워낙 커서 그분의 이름을 가명으로 사용하고 있습니다.

외환 시장과 소셜트레이딩의 어떤 부분이 매력적이라고 보시나요?



저희가 외환 시장을 택한 이유는 세 가지가 있습니다.

양방향 투자 기회

외환 시장에서는 불장이든 베어장이든 상관 없이 시장 조건에 맞출 수 있거든요. 다른 시장에 투자하면 그냥 가격이 오르기만을 바라게 되잖아요. 너무 다른 사람한테 의지하게 된달까요. 하지만 외환 시장에서는 시장 조건과 상관 없이 그 흐름을 따를 수 있어요.



가장 유동성 높은 투자

외환 시장에서는 원할 때 필요한 곳에 투자할 수 있습니다. 브로커들도 몇 분만에 자금을 이동시키죠. 24시간 내내 시장이 열려 있는 것도 장점이고요. 항상 현재 시장 가격을 알 수 있으니까요.



고수익 투자

외환 시장 투자는 고위험 고수익 투자라고 생각하시는 분들이 많아요. 저희는 적절한 리스크 관리를 하지 못해서 그렇게 생각하신다고 봐요. 리스크 관리가 가능해지면 저위험 고수익 투자가 되거든요. 저희는 일 년에 최소 50% 수익을 올립니다. 이것보다 더 수익률이 좋은 투자가 있나요?

저희는 늘 '투자'라는 말을 사용하는데요. 실제로 외환 시장 거래를 투자라고 생각하기 때문입니다. 하지만 대부분의 경우 그렇게 생각하지 않아요. 매일 새로운 결과가 나오는, 소위 '한탕'을 할 수 있는 시장이 아닙니다. 수익만 좇다가는 확 망할 수도 있죠. 어쩌면 그래서 저희가 지금까지 살아남은 것일 수도 있겠네요. 솔직히 말하면 2년 이상의 포트폴리오 찾기가 힘든 게 정말 놀랍더라고요. 저희 계좌가 MQL5에서 가장 오래됐다니까요?



저희는 소셜트레이딩이 외환 시장뿐 아니라 투자 산업 전반에 대한 최적의 솔루션이라고 생각해요. 이제는 완전히 통제 가능한 투자 방법이 되었죠. 소셜트레이딩 덕분에 투자자들은 서로 소통하는 동시에 각자의 위험 성향에 따라 자산에 대한 통제를 할 수 있죠.





트레이더스 패밀리의 리더이자 투자자인 Tito Hayunanda



그러면 팀원 모두 투자자신 거네요. 거래 시그널에서 확인할 수 있는 계정은 누가 컨트롤하나요? 한 분이 관리하시나요, 아니면 여러 분이?

현재 MQL5.com 계좌는 저와 Hendro가 관리하고 있습니다. 하지만 어떤 기회도 놓치지 않도록 저희 모두가 분석을 담당하고 있어요. 분석이 끝나면 저와 Hendro가 어떤 통화쌍을 거래할지 결정하죠. 95%의 경우 기술 분석 결과를 따릅니다.

팀원들의 예측은 어떻게 다른가요?

우선 기술적 분석을 진행한 후에, 저희는 경제 관련 뉴스를 반영해서 당일 거래 가격 범위를 측정해요. 서로 다른 메소드를 이용합니다. 차트 패턴을 이용하기도 하고, 캔들스틱 패턴을 이용하기도 하죠. 끝으로 분석을 모두 합쳐 위험 대비 수익율을 기반으로 시장 진입 방법을 결정합니다. 쉽게 말하면 위험을 감수할 가치가 있을 때만 거래하는 거죠.

많은 분들이 궁금해 하고 계실 것 같은데요. 어떤 기술적 분석 도구를 이용하시나요?

믿기 어려우시겠지만 저희는 가장 기본적인 전략을 이용합니다. 바로 지지선과 저항선을 이용하는 거죠. 다시 말해 그냥 가로선 몇 개만 쓰는 거예요.





트레이더스 패밀리 수석 분석가인 Hendro Sasmito



어떻게 결정을 내리는지 조금 더 설명해 주실 수 있나요? 오늘이 5월 1일이라고 가정해 볼게요. 제 생각에 EURUSD가 300 포인트 오를 것 같아요. 하지만 팀원 중 하나는 해당 통화쌍이 하락할 거라고 생각하고, 또 다른 팀원은 아예 다른 생각을 가지고 있죠. 이걸 모두 합쳐서 'EURUSD를 매수하되 100 포인트에서 TP하자'라고 결정하는 거죠. 실제 예시를 들어 주실 수 있나요?

그럼요. 저희 중 한 사람이 EURUSD가 불장이고 일반 가격 변동 범위에 따라 70 포인트 오를 거라고 생각한다고 가정할게요. 그런데 다른 팀원이 이중 천장 차트 패턴을 발견한 거예요. 패턴이 채워지고 나면 가격 움직임이 더 커지죠. 위험도는 낮아지고요. 이 경우 저희는 이중 천장 패턴에 따라 SL 주문을 설정할 거예요. 불장에는 신경 쓰지 않고요. 저희는 데이트레이딩을 하기 때문에 장기 추세는 거의 신경 쓰지 않아요.

왜 이런 분석 도구들을 선택하신 거예요? 예를 들어, 왜 다른 게 아닌 빌 윌리엄스 인디케이터를 선택하신 건가요? 여러분의 전략이 다른 전략보다 더 낫다고 생각하시나요?

저희는 현재 전략을 3년 이상 사용해 왔고, 아직까지는 수익을 올리고 있어요. 그래서 바꿀 이유가 없죠. 게다가 말씀하신 도구들은 가격 변동 범위 변화나 중요한 경제 이슈를 탐지하지 못하죠.





분석가인 Levi Giovanni



왜 팀으로 활동하시죠? 한 사람이 충분히 할 수 있는 일 같은데요. 대부분의 분석은 EA가 수행할 수 있고요.



물론 혼자서도 훌륭한 분석을 해내고 투자 결정을 할 수 있죠. 하지만 감정적인 문제가 있잖아요. 팀원들은 서로 감정 개입을 최소화하도록 돕습니다. 사실 너무 많은 투자자들이 EA를 과도하게 신뢰한다고 생각해요. 이미 말씀드렸듯이 트레이딩 로봇이나 인디케이터는 가격 변동 범위 변화를 탐지할 수 없습니다. 뭐든 직접하면 비용이 많이 들지 않나요?

이제 투자 수익을 올린지 꽤 오래 되셨는데요. 왜 거래 시그널을 배포하기로 결정하나요? 다른 투자자들도 수익을 올릴 수 있게 되었잖아요?

저희는 투자자들이고, 좋은 브로커가 필요해요. 외환 시장에 대한 인식이 갈수록 악화되고 있습니다. 특히 인도네시아에서는 더 그렇고요. 단지 정말로 실제 투자자들이 존재하고, 투자로 먹고 사는 게 꿈이 아니라는 걸 알리고 싶을 뿐이예요. 전체 투자자 중 5%만이 살아남는다고들 이야기하는데요. 저희 시그널이 널리 퍼져서 그 숫자가 더 커졌으면 좋겠네요. 현재 외환 시장에 대한 인식을 저희가 바꿀 수 있다고 믿습니다.





투자자인 Lorry Marthias



그런데 시그널을 유료로 배포하고 계시죠. 이유가 있나요?

처음에는 무료로 배포했었어요. 그런데 저희 거래를 두고 일희일비하시는 분들이 너무 많더라고요. 손실을 감당할 수 없는 분들이었죠. 그래서 유료로 전환했습니다. 덕분에 어느 정도 위험에 대해 인지를 하시는 분들만 저희 시그널을 구독하고 코멘트를 남길 수 있게 됐어요. 그래도 구독 비용은 최저로 유지하고 있습니다. 바보라서 그런 게 아니예요. 일 안하고 돈 벌면 저희도 좋죠. 하지만 유료로 전환한 건 책임을 좀 더 통감할 수 있도록 하기 위해서예요. 능력을 개발하는 데에도 도움이 되고, 헤지 펀드 매니저라는 저희의 꿈에도 한 발자국 가까워지는 길이죠.

인도네시아의 경우 외환 시장에 대한 인식이 나쁘다고 말씀하셨는데요. 왜 다른 국가의 브로커를 이용하지 않으시나요?

이용한 적 있어요. 하지만 비슷한 경험을 했습니다. 그리고 문제가 생기면 직접 브로커를 방문할 수 있으니까 인도네시아 브로커를 이용하는 편이 편하죠. 참고로 말하자면, 인터내셔널 브로커 중에도 저희에게 부당한 대우를 한 경우가 있었어요.

전 세계적으로 구독자가 증가해서, 구독자들이 브로커를 변경해 달라고 요청하면요? 변경할 의사가 있으신가요?

물론이죠. 이미 많은 구독자분들께서 브로커 변경을 요청하고 계세요. 하지만 현재 저희가 사용 중인 브로커의 거래 조건이 저희 시스템과 잘 맞아서 바꿀 이유가 없습니다. 저희 거래에 방해받는 일도 없고, 지불 문제도 전혀 없으니까요. 그게 가장 중요한 거 잖아요.



인터뷰에 응해주셔서 고맙습니다. 앞으로 더 많은 구독자가 생기길 바랄게요!



